De Guindos (BCE): "Queremos bancos europeos y eso solo se consigue con fusiones transfronterizas"

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha asegurado que avala las fusiones bancarias, pero le gustaría que fueran a escala europea. En el marco de la XLI edición del Seminario de APIE en Santander, el 'número dos' del organismo se ha pronunciado así en relación con la polémica de BBVA sobre Banco Sabadell, argumentando que no quieren bancos más grandes "porque sí", sino que están a favor de bancos transfronterizos. "Queremos bancos europeos no bancos españoles con determinadas operaciones fuera del país", ha remarcado.

No obstante, ha recordado que la unión bancaria todavía no se ha completado, por lo que este tipo de operaciones a escala continental no las permite la ley, ante lo que insta a impulsar el fondo de garantía de depósitos común. "El tamaño de un banco depende mucho de sus circunstancias, no hay una regla fija, pero estamos a favor de crear bancos con una dimensión que permita capturar todas las ventajas de una fusión transfronteriza y tenga músculo financiero para hacerlas", ha esgrimido.

En relación con la oferta del banco de origen vasco sobre la entidad catalana, el exministro de economía español ha recordado que el BCE cuenta con dos meses para estudiar la operación, prorrogables por otros 30 días adicionales. El equipo liderado por Carlos Torres envío toda la documentación necesaria a Fráncfort hace casi dos semanas. Su plácet es fundamental para que la opa salga adelante y de él depende la opinión de otros organismos como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En este sentido, De Guindos ha evitado pronunciarse acerca de la oferta, de la que analizarán cuestiones como la solvencia y cualquier riesgo asociado para la estabilidad financiera y riesgos macroprudenciales, pero no entrarán a analizar cuestiones de competencia. En línea con las declaraciones realizadas en otras ocasiones, ha subrayado que la política monetaria no se estaba trasladando a la remuneración a los depósitos, cuyos intereses se encuentran por debajo del coste de los préstamos. El banquero ha defendido que esta situación puede obedecer a dos factores: el exceso de liquidez existente en el sistema y, en menor medida, la falta de competencia.

Se da la circunstancia de que el aumento de la concentración y el incremento del poder de fijación de precios es una de las razones que arguyen desde el Gobierno para expresar su rechazo frontal a la citada opa. Argumento que ha recortado esta mañana en el mismo evento el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, al presidente de BBVA. En todo caso, De Guindos espera que la situación se revierta y empiecen a competir por el pasivo.

Durante su intervención, el vicepresidente del BCE también ha destacado la trayectoria profesional de la subgobernadora del Banco de España (BdE), Margarita Delgado, que actualmente se encuentra sustituyendo a Pablo Hernández de Cos al frente tras expirar su mandato el pasado 11 de junio. "No me preocupa que Delgado esté al frente durante unos meses. Es una persona de reconocido prestigio", ha incidido, para quitar hierro al hecho de que España no cuente con derecho a voto en las siguientes reuniones de política monetaria.

Los estatutos recogen que Delgado puede ocupar este puesto en funciones hasta el próximo mes de septiembre, por lo que el Gobierno deberá contar con un candidato para esa fecha. De Guindos ya ha expresado con anterioridad su preferencia por un pacto de Moncloa con el Partido Popular (PP) -el principal partido de la oposición-, tal y como hizo él mismo cuando estuvo al frente de la cartera de Economía y le tocó renovar la cúpula.

Por último, ha pedido no menospreciar las amenazas geopolíticas. "A veces no somos conscientes del riesgo geopolítico que estamos viviendo", ha señalado en alusión a la incertidumbre derivada de la guerra de Ucrania y el estallido de la tensión entre Israel y Palestina. "En este mundo más fragmentado con muchos riesgos, la única salida que estemos pasa por estar unidos y tener un planteamiento más integrado", ha comentado en alusión al auge de los planteamientos políticos nacionalistas.