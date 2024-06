¿Cómo saber si tus datos personales se están vendiendo en la dark web?

Por todos es sabido que internet no es un lugar seguro para dar a conocer información personal, ya que, si bien muchas páginas web son seguras, otras muchas no lo son tanto y son utilizadas por parte de los ciberdelincuentes para robar datos personales y bancarios. En aquellas ocasiones en las que se produce un robo, la mayor parte de esta información acaba llegando a la denominada dark web, una colección de servicios y sitios que se encuentran en una red encriptada a la que solo se puede tener acceso a través de un software especial, como el navegador Tor.

Estos sitios y servicios acostumbran a ser anónimos y operan al margen de los cuerpos y fuerzas de seguridad, lo que hace que se asocie con actividades ilegales como la venta ilícita de armas de fuego, servicios de piratería informática, tráfico de drogas, etcétera.

La herramienta de Google para saber si tus datos circulan por la dark web

Google ofrece a los usuarios una herramienta que permite saber si los datos de una persona circulan por la dark web. Para comprobarlo tan solo hay que abrir la app de Google en un dispositivo Android, para luego pulsar en la foto de perfil y, en el menú, seleccionar “Informe dark web”.

Al pulsar sobre esta función, la herramienta comenzará a realizar una búsqueda en las profundidades de internet para tratar de encontrar tus datos personales, como nombre, apellidos, dirección, número de teléfono, número de la seguridad social, usuarios y contraseñas. Además, dado el caso de que se encuentre que los datos se están vendiendo, se ofrecen una serie de consejos para evitar ese tráfico ilegal de información.

Una alternativa a la anterior es recurrir al servicio que se ofrece con la suscripción a Google One, cuyos usuarios tienen la posibilidad de configurar un perfil para monitorizar la dark web y así poder saber si sus datos están en ella. Sin embargo, aunque no se esté suscrito, a través de Google One se puede acceder a “Informe dark web” y pulsar en “Probar ahora”, para luego pulsar en “Ejecutar análisis”.

Una vez seguidos estos pasos, te encontrarás con el resultado del informe donde te indicará el número de brechas de seguridad de datos asociadas a tu dirección de correo electrónico en la dark web. Si pulsas en “Lista de resultados” podrás encontrar más detalles al respecto, pudiendo conocer los tipos de datos que han sido filtrados en cada servicio, además de los pasos recomendados por Google para poder protegerte frente a estas vulnerabilidades.

Los datos en internet se comparten con una gran rapidez y, en ocasiones, es prácticamente imposible eliminar la huella digital, una situación que aprovechan los ciberdelincuentes para poner en venta la información personal de los usuarios, utilizada habitualmente para tratar de cometer todo tipo de fraudes y estafas a través de internet.