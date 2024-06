Estos cursos gratis online de la Universidad de Harvard te ayudarán a alcanzar sueldos de 30.600 euros

En esta era tecnológica debemos esforzarnos por mostrarnos más competitivos, tener un currículum que muestre ventajas significativas en comparación con el resto de candidatos puede ayudarte a alcanzar tu objetivo. Para ello, los cursos son una buena manera de aprender habilidades y acreditar, mediante certificados oficiales, que has llevado tu formación a otro nivel. No obstante, es difícil poder encontrar el tiempo para hacerlo o seguir un horario estricto cuando tenemos una agenda tan apretada. Existen varios cursos completamente online y que puedes hacer a tu ritmo desde cualquier parte del mundo y con la calidad de algunas de las las universidades más prestigiosas del mundo, como Harvard. Haciendo uno de sus cursos en el área de programación puedes ganar de media unos 30.600 euros en España.

Curso de programación: niveles y lenguajes

Con el auge de la programación, tener conocimientos en el área es un activo importante que debemos considerar. La Universidad estadounidense cuenta con varios cursos en esta materia. Por ejemplo, uno de los que más atractivos resulta es el de 'CS50: Introduction to Computer Science.' Esta formación tiene como objetivo la introducción hacia la ciencia de la computación y la programación. Durante las 11 semanas de duración del curso, el estudiante aprenderá de manera robusta la programación y comenzará a manejar conceptos como los algoritmos o las estructuras de datos, ingeniería de software, etc. Además, manejará el lenguaje de C, Python, SQL, JavaScript, CSS y HTML.

Ventajas del curso

Esta formación será impartida en inglés y, aunque los vídeos contarán con transcripciones, estás serán en inglés también. La dificultad es introductoria y, aunque el compromiso de tiempo es alrededor de 10 a 20 horas semanales, el curso puede estructurarse al propio ritmo del estudiante por lo que puede ir avanzando cuando lo necesite o lo considere oportuno. Así, este curso es bastante completo y no tiene ningún coste. Eso sí, para poder expedir el certificado, deberás pagar un importe de 219 dólares (203 euros).

¿Existe una versión intermedia de este curso?

Una versión más avanzada de esta formación es el 'CS50's Web Programming with Python and JavaScript.' Este segundo, que es totalmente online, busca completar los conocimientos ofrecidos por el primer curso sobre el diseño e implementación de aplicaciones web. Asimismo, las materias que cubre este curso son el diseño de la base de datos, la seguridad, experiencia de usuario, crear APIs, etc. De nuevo, el idioma de enseñanza es inglés.

La duración de esta formación es ligeramente superior ya que se plantea para 12 semanas, pero el compromiso de tiempo es menor ya que se estima que solo son necesarias entre 6 a 9 horas semanales. La dificultad es intermedia y, aunque es gratuito al igual que el anterior, el precio para poder recibir el certificado alcanza los 299 dólares (277 euros). El plazo para apuntarse en este curso, que lleva operativo desde junio de 2022, es hasta el 31 de diciembre de 2024.