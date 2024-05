Curso gratis online del SEPE con el que puedes ganar un sueldo de 4.000 euros

Si estás en la búsqueda de nuevas habilidades que puedan hacer tu currículum más atractivo o estás buscando darle un cambio a tu rumbo laboral, estos curso del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) pueden ser exactamente lo que estás buscando. Con esta formación gratuita, que enmarcada en la Fundación Estatal para la Formación, te educarás en el Mantenimiento de Servicio o Infraestructuras de un Centro de Procesamiento de Datos (CPD). Lo más atractivo de estos cursos es la posible retribución que puedes obtener si te adentras en este mundo laboral: alrededor de 4.000 euros.

¿Qué te llevas al hacer el curso?

Al culminar el curso, el estudiante recibirá un certificado de profesionalidad que le permite acreditar su formación en el área. Esto te interesa puesto que, además de añadir competencias a tu currículum, actualmente este sector de la informática está altamente solicitado, ya que las empresas buscan ampliar su plantilla en estas áreas y tecnificarse. Todo esto, además de que suelen tener una remuneración alta.

Qué necesitas para poder apuntarte

Para poder apuntarte en este curso, no es relevante tu situación laboral. Esto se traduce en que tanto empleados como personas que se encuentren en el paro pueden presentarse. En cuanto a los requisitos de formación, solo es necesario estar en posesión del título que acredite un Bachillerato o un Grado de Formación Profesional de Grado Medio en mecánica, electricidad, electrónica o derivados. Sin embargo, si no posees este nivel de estudios, no te preocupes. También existe la posibilidad de acceder al curso contando únicamente con el certificado de estudios de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) siempre y cuando se pueda demostrar que cumples con dos años de experiencia en en algún puesto de trabajo relacionado con las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).

Por otro lado, los demás requisitos exigen que el estudiante acredite, al menos, un nivel B1 en un certificado de inglés que forme parte del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MERCL). Estos son los certificados otorgados por Cambridge. Otra opción en la acreditación de idiomas es mediante el CM13 (Módulo profesional de inglés de FP) o CM14, que equivale al CM13 pero en los niveles de Grado Superior.

Cómo puedes inscribirte

Una vez hayas comprobado que efectivamente cumples con los criterios requeridos para cursar la formación, el siguiente paso es apuntarte. Para ello, debes acceder a la web de Fundae.es y una vez dentro, debes seleccionar alguna delas especialidades: o Mantenimiento de servicio de un CPD o Mantenimiento de infraestructuras de un CPD. El siguiente paso es pulsar en ¡Apuntate ya!, rellenas el formulario y finalmente pulsar en enviar.