Euríbor en junio: cuánto bajará la hipoteca, cómo acabará, y por qué no se nota la reducción de tipos del BCE

El euríbor de este 2024 empieza a compararse con los meses más duros de 2023 para los hipotecados. Cada día que pasa, cualquier pequeña bajada del indicador al que hacen referencia la mayoría de las hipotecas en España ayuda a la reducción de las cuotas hipotecarias. Pero, ¿es suficiente? Los hipotecados esperaban que tras la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de rebajar un cuarto de punto los tipos de interés llegaría la gran rebaja, pero los expertos alertan de que por ahora el panorama no es así. Por ahora, los que renueven en junio su hipoteca con interés variable sí notarán un descanso, pero de entre 25 y 50 euros al mes (hasta 600 euros al año). ¿Cómo continuará el euríbor?

¿Cómo acabará junio el euríbor?

Desde iAhorro estiman que el euríbor "es posible que cierre en torno al 3,7%. La parte positiva es que hace un año estaba en el 4,007% por lo que las personas que revisen sus hipotecas verán como sus cuotas bajan. Hablan de unos 25 euros en 150.000 euros y de unos 52 euros en 300.000 euros. El dato que manejan desde Rastreatror es que el euríbor termine con una pequeña subida con respecto al mes pasado. Aun así, va a haber una bajada interanual, "lo que va a beneficiar a los hipotecados que revisan el préstamo anualmente, ya que verán una ligera rebaja en sus cuotas mensuales. Tras la rebaja de los tipos de interés de un cuarto de punto, el euríbor podría acercarse al 3% antes de que finalice el año".

¿Por qué el euríbor no nota la bajada de tipos del BCE?

Los expertos también coinciden en que "el euríbor ya había descontado días e incluso semanas antes la bajada de tipos del BCE. Este movimiento ya se había reflejado en sus datos diarios. Desde entonces, el indicador ha tenido rachas de subidas y esto significa que el mercado ha considerado la bajada de tipos como insuficiente, es más, el euríbor sigue estando por debajo de los tipos del BCE que ahora están en el 4,25%".

En este sentido, desde Rastreator su experto hipotecario Sergio Carbajal señala que el efecto del BCE no se nota en el euríbor "porque tenemos como referencia el euríbor a 12 meses, por lo que no refleja la situación actual, sino la de dentro de un año. Además, el euríbor a finales de 2023 bajó debido a que el panorama era muy positivo, por lo que si ahora no baja es porque ya lo hizo en esa ocasión. Asimismo, para que el euríbor baje, el BCE debería anunciar más bajadas de tipos de interés, pero no se espera que lo haga a corto plazo debido a la inflación actual".

¿Por qué no hay rebaja en las hipotecas?

Ninguno de los dos comparadores notan grandes cambios en las ofertas hipotecarias desde que el pasado 6 de junio Christine Lagarde anunciara la rebaja de un cuarto de punto en los tipos de interés. Carbajal concreta que "durante los últimos meses ya estaban intentando mejorar las opciones, especialmente de las mixtas, donde ha aumentado la demanda, para atraer nuevos clientes pese a la tendencia alcista del euríbor.

En concreto, en nuestro comparador en el mes de mayo las hipotecas fijas y mixtas han liderado el mercado con un total del 74% y del 18% de operaciones respectivamente".

Todo hace indicar que habrá que esperarse a la vuelta de las vacaciones para notar movimiento. Explican desde iAhorro que "en este trimestre se suelen firmar menos hipotecas a la banca no le suele interesar mejorar sus productos en esta época del año. Hay que tener en cuenta que se suelen tardar unos 2 meses en firmar los préstamos y nos pondríamos en agosto, mes en el que muchos bancos y notarios están de vacaciones".

Mejores hipotecas de junio

En la actualidad, en el comparador de hipotecas de Rastreator, es posible encontrar hipotecas fijas con un interés por debajo del 3% (llegando a tipos del 2,4% para perfiles óptimos) y en para hipotecas mixtas, con un TIN fijo 1,59% para casos a 3 años y al 1,84 para casos a 5 años.