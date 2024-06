Cómo ver gratis Movistar durante un mes sin IPTV: todas las condiciones

Movistar+ y Cinesa han firmado un acuerdo para apoyar el paso de las películas por los cines. En una nota de prensa a la que ha tenido acceso La Información, la plataforma de contenidos audiovisuales afirma que facilitará códigos de suscripción gratuita a todos los que visiten las salas de cine durante dos días concretos del mes de junio. Gracias a ello, se podrá ver todos los contenidos sin tener que abonar la tarifa habitual.

Gracias a esta alianza, todos los clientes de los cines Cinesa podrán disfrutar de proyecciones especiales, preestrenos, códigos de descuento, eventos y encuentros relacionados con los contenidos originales, internacionales y deportivos de Movistar Plus+. Sin embargo, esta es solo la primera de las numerosas acciones que ambas empresas tienen previsto poner en marcha en los próximos meses.

Películas ganadores de premios Oscar y Goya

Al volver a casa, los más cinéfilos tendrán la oportunidad de descubrir en Movistar un catálogo que se diferencia por su calidad y variedad, con un estreno de cine al día, películas premiadas en los Oscar y los Goya, taquillazos comerciales para toda la familia, las galardonadas en los festivales más prestigiosos y una librería con centenares de títulos de todos los tiempos.

“En Movistar Plus+ tenemos el Cine dentro y así se refleja en las claves de nuestra estrategia de cine original: el compromiso con la cultura y el público, la libertad creativa, la confianza en los productores independientes y el paso por las salas de cine, donde las películas se hacen verdaderamente grandes. Cinesa y Movistar Plus+ son aliados naturales y seguiremos colaborando en los próximos meses con el objetivo común de mejorar la experiencia de nuestros clientes”, Cristina Burzako, CEO de Movistar Plus+.

“Las entidades que trabajamos en el ámbito de la cultura compartimos un público que demanda una oferta variada y de calidad. Por nuestra parte, siempre estamos buscando maneras de innovar para que la experiencia de visitar las salas sea todavía más gratificante. Confiamos en que esta colaboración nos ayude a avanzar en ese empeño”, Ramón Biarnés, Managing Director Norte y Sur de Europa de ODEON Cinemas Group, representada en España por Cinesa.