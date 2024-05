Cómo proteger tu dinero tras la filtración de datos en Telefónica.

Telefónica investiga una posible filtración de datos de 120.000 clientes y empleados del operador que no habría afectado a datos sensibles y que un usuario afirma tener en internet. Tras la noticia, desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) han dado unos consejos para proteger nuestros ahorros y no ser estafados.

Aunque parece que las bases de datos no contenían credenciales de acceso o contraseñas a banca por Internet, los expertos siempre aconsejan estar pendientes de nuestras cuentas bancarias y muy alerta de cualquier movimiento que se pueda producir y no seamos nosotros los que lo hemos hecho.Este caso no es una excepción.

Además de vigilar nuestros ahorros, hay que estar pendientes por si se utilizan nuestros datos personales en operaciones fraudulentas, "especialmente a través de correos electrónicos, SMS o llamadas de teléfono que suplantan la identidad de empresas u organismos públicos con el fin de conseguir los datos bancarios y realizar cargos a costa del consumidor. Incluso haciéndose pasar por empleados de Telefónica", detalla.

En el caso de confirmarse la filtración de datos, OCU insta además a Telefónica a avisar personalmente a los clientes afectados sobre el tipo de información filtrada y los riesgos asociados. La organización aprovecha para recordar que ningún pago que realice un usuario bajo los efectos de un engaño podrá ser considerado como autorizado y por lo tanto deberá ser reembolsado de forma automática por la entidad bancaria.

Y es que la Autoridad Bancaria Europea no solo define como fraudulentas las transacciones de pago no autorizadas, también aquellas en las que se manipuló al pagador para admitir una orden de pago. Es más, el propio Código Civil, en su artículo 1.265 y siguientes considera que el consentimiento será nulo si se presta por error.