Las claves que tienes que seguir para hacerte rico, según un millonario

Probablemente hayas pensado más de una vez en el hecho de ser millonario. En qué gastarías el dinero, qué felicidad te daría, dónde lo invertirías o cómo gastarías en unas vacaciones a todo lujo. Todos hemos fantaseado con esta posibilidad, pero José Elías Navarro fue un paso más allá y lo convirtió en realidad. Se convirtió en millonario a una edad muy temprana con una de sus empresas Audax Renovables, que actualmente tiene presencia en 8 países. En una entrevista en The Wild Project, el podcast de Jordi Wild, el empresario explicó su trayectoria y contó los altibajos de su carrera. Esto es lo que logró y qué acciones recomienda para que tú también puedas hacerlo.

"Poder hacer lo que quieras, cuando quieras, sin deberte a nadie." Suena bien, ¿verdad?. Esta es la definición que dio José Elías a "ser rico". Para él, el concepto no tiene un trasfondo más allá, sino que es esto mismo en esencia. Todos hemos soñado con lograr lo que esto supone, pero, ¿Qué tan accesible es esta fantasía?

José Elías proviene de un barrio humilde en Badalona, según él mismo admite, le tocaron "malas cartas" en el principio. Pero aún así, su ambición le hizo llegar a donde está. Por lo que, si él ha logrado amasar sumas tan impresionantes de dinero, todos podemos, ¿no? "No te garantizo el éxito con mi camino." El empresario fue conciso. No existe una fórmula mágica de pasos que le hayan hecho llegar hasta ahí, pero sí explica que su experiencia particular estuvo marcada por haber hecho muchas cosas "sin miedo" porque, según él, no tenía nada que perder. Y, lejos de lo que parece, no todo ha sido fácil.

Es precisamente en los momentos de crisis donde más ha desarrollado su creatividad y donde dice haber aprendido más. "Parte de mi éxito viene de haberme dado dos h******". Esto le proporcionó los conocimientos necesarios para sobrellevar las situaciones futuras. "Cuando tienes que ir esquivando, es cuando tienes que currar", aclaró. Del mismo modo, explicó que el dinero compra la libertad, pero no el tiempo.

"Tengo 17 años y quiero ser multimillonario. ¿Qué tengo que hacer?" Jordi Wild formuló la pregunta a la que todos queremos saber la respuesta. Sin embargo, lejos de "vendernos la moto" el empresario fue directo y honesto, "si yo supiera la respuesta, todos mis amigos serían ricos".

Lo que lo diferencia de otros es el hecho de ser pícaro, según él mismo se considera. Otros podrían haber tenido intentos fallidos de alcanzar sumas tan altas de dinero, pero José Elías reconoce que su inteligencia no ha sido el factor principal que le ha llevado a donde está sino precisamente su picardía. Con una analogía haciendo referencia a un circo explicaba que los platillos se movían sin él saber muy bien por qué, pero la causa de su éxito radicó en que supo cómo hacer que continuasen moviéndose. Así, concretaba que su principal virtud es que es bueno ajustando, por lo que gracias a ello, ha sabido salir de las crisis con éxito.

Así, hablando de las "fórmulas mágicas" que realmente no existen, Elías también expuso los riesgos que supone el auge actual de la necesidad de ser rico: "Me parece muy peligroso vender un curso de algo que no tienes certeza de que va a funcionar prometiendo hacerte rico", haciendo referencia directa a Llados y su curso. De este modo constató en relación a aquellos que venden cursos de trading o bolsa, que, "si ellos supieran jugar en contra de la bolsa de forma tan favorable serían ricos, y no lo son." Según comentaba, la mayoría de personas acceden a un curso sin entender realmente los números que promocionan "una rentabilidad de más del 15% anual es obscena" comentó, ejemplificando el peligro latente de los vendedores de cursos que afirman tener cuentas irreales.