La llegada de 2025 traerá consigo nuevas restricciones de movilidad en la capital. En el marco del plan estratégico Madrid 360 trazado por el ayuntamiento para reducir emisiones contaminantes, a partir del próximo 1 de enero no podrán circular vehículos sin etiqueta en todo el término municipal. Estas limitaciones también afectarán a las compañías y trabajadores autónomos dedicados al transporte de mercancías y viajeros, que se verán obligados a renovar sus flotas si no disponen de la etiqueta eco, cero o C. También podrán circular con el distintivo medioambiental B, a no ser que quieran acceder a Madrid Centro, cuya restricción será una realidad el año que viene para aquellos vehículos de transporte de entre 3,5 y 18 tn.

Todo esto supone que más de un 50% de la actual flota de transporte que circula por las calles madrileñas se verá afectado por las limitaciones que entran en vigor en poco más de seis meses. Según facilitan fuentes del sector del transporte madrileño, a fecha de este artículo hay 96.959 vehículos dedicados al transporte en Madrid que no cumplen la normativa medioambiental exigida por el ayuntamiento que gobierna José Luis Martínez-Almeida para circular por la Zona de Baja Emisiones (ZBE) que pretende extender a lo largo de todo el área municipal.

El notable impacto de estas restricciones en sus vehículos ha llevado a las principales asociaciones madrileñas del transporte de mercancías y viajeros a desenterrar el hacha de guerra, en protesta de las próximas limitaciones que "obligarán a achatarrar decenas de miles de camiones y autobuses en perfecto estado de uso y con su ITV al día, en muchos casos con menos de 10 años de antigüedad". En una misiva conjunta, AETG, AETRAM, ATA, CETM-Madrid, CONFEBUS Madrid, FEMAV y FENADISMER Madrid, denunciaron este lunes "la inflexible actuación del Ayuntamiento de Madrid" en materia de restricciones a la circulación.

En su reclamo, el transporte madrileño advierte de que el impacto de las limitaciones de movilidad llegará hasta el supermercado. Pues auguran que la restricción supondrá automáticamente un "importante encarecimiento de buena parte de los productos de alimentación y otros bienes que se consumen en la ciudad madrileña por la reducción de la oferta de transporte". Otro de los subsectores que las asociaciones ven amenazado es el transporte de mudanzas, debido a que se trata de una actividad realizada con vehículos con una mayor vida útil dado que durante gran parte del servicio se encuentran estacionados amparados por una autorización de ocupación en la vía pública.

En aras de proteger la futura actividad del sector, hace tres años el Ministerio de Transición Ecológica recogió en su Guía de Directrices para la Creación de las Zonas de Bajas Emisiones, que "el sector del reparto de mercancías y la logística requiere especial atención en las Zonas de Bajas Emisiones, asegurando que continúa prestando servicios", en contraste con la política llevada a cabo por el ayuntamiento de la capital. A juicio de las organizaciones, esta medida "es única en toda España", puesto que ninguna otra ciudad tiene planteada una actuación restrictiva similar hacia el sector del transporte, no responde a "ninguna exigencia medioambiental", ni se debe "a ninguna exigencia normativa de ámbito estatal o europeo".

Alertan de un bloqueo de desarrollos urbanísticos

Asimismo, el transporte madrileño extrema su preocupación por los nuevos desarrollos urbanísticos que se están llevando a cabo en la ciudad, que se verán prácticamente paralizados "al impedirse que gran parte de la actual flota de vehículos de transporte de obras pueda continuar prestando su actividad, sin que exista alternativa alguna que pueda suplirla"-

En lo que concierne al transporte de viajeros, el porcentaje de vehículos dedicados al transporte de viajeros discrecionales y turísticos que no podrán acceder al centro de Madrid será de un 45% de la flota actual, según las estimaciones de las asociaciones. En este caso, el sector señala al turismo como el principal afectado por esta medida, que conllevará "una disminución de la actividad turística, especialmente de los tours organizados para la visita de la ciudad, así como una evidente reducción del transporte de escolares y de trabajadores en dicha área".