La nueva casa prefabricada que ya está arrasando: 130 metros cuadrados, tres dormitorios, dos baños y rápido montaje

Si creíamos que 2023 era el año de las casas prefabricadas, este 20224 ha quedado más que demostrado que este 'boom' de este tipo de vivienda no ha hecho más comenzar y que se está consolidando en España. Hasta que el Banco Central Europeo (BCE) comience a bajar los tipos de interés y eso comience a notarse en las hipotecas, comprar una casa prefabricada puede ser una gran solución si no cuentas con grandes ahorros y no puedes comprar una vivienda tradicional.

Ante este escenario de inflación y aumento del precio de la vivienda, las casas prefabricadas se presentan con una opción a valorar debido a su asequible precio de venta, su posibilidad de instalar en diferentes territorios y su versatilidad, puesto que permiten amplias posibilidades de personalización a gusto de los propietarios. Una de las empresas con mayor potencial en cuanto a la fabricación de este tipo de viviendas es Commodore Homes, compañía líder del sector en Estados Unidos que continuamente presenta nuevos modelos para que encuentres la que mejor se adapta a tus necesidades.

Uno de sus últimos lanzamientos es el modelo Landmark Millenian 2, una casa que agrupa todas las necesidades básicas de una familia. A rasgos generales, esta vivienda presenta 1.413 pies cuadrados en EEUU, que al cambio suponen 131 metros cuadrados construidos. Esta nueva versión del modelo Landmark Millenian es más grande que su antecesor. Además, presenta 3 habitaciones y dos baños. Sin duda, este modelo es una opción a considerar par las familias.

El sello de identidad de esta empresa americana es que cada día innova más con sus casas prefabricadas, ya que con cada nuevo modelo se acercan más a la apariencia de una vivienda tradicional. De ahí su gran popularidad en el mercado.

Cómo es la casa prefabricada Landmark Millenian 2

Esta casa prefabricada está pensada para una familia, ya que se pueden acoplar nuevos módulos como más habitaciones o un porche. Los dormitorios tienen la instalación de luz led y todos tienen ventana, por tanto, son estancias muy luminosas. Además, cada una de ellas tiene su propio armario empotrado con luces incorporadas. Por su parte, un baño presenta ducha y el otro, bañera. También presentan instalación led y ventilador en el techo.

Este nuevo modelo de casa prefabricada no deja nada al azar, ya que uno de sus puntos fuertes es la seguridad. La vivienda cuenta con detectores de humo de última generación con batería integrada y su puerta presenta cerradura inteligente con doble pestillo.

Algo muy importante para las personas que deciden comprar una casa prefabricada es la eficiencia energética. En este caso, la Landmark Millenian 2 está completamente aislada, gracias al revestimiento de fibra de vidrio en paredes y al llamado 'revestimiento soplado' en los techos, muy común en buhardillas. Además, se puede elegir entre varios tipos de moqueta para que el suelo sea más cálido que los de madera.

La cocina es una de las estancias que vienen más equipadas de serie y es independiente. Este espacio tiene una instalación eléctrica completa y cuenta tanto con horno, como con cocina de gas, campana extractora, frigorífico y fregadero. También cuenta con termostato, calentador de agua y la instalación para colocar lavadora y secadora.

Si no cuentas con grandes ahorro, comprar una casa prefabricada puede ser una gran oportunidad para dar el paso y convertirte en propietario. En el mercado cuentas con muchas posibilidades para elegir la vivienda que mejor se ajuste a tus necesidades.