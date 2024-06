La casa prefabricada, hinchable y sostenible que tiene un famoso actor de Hollywood

El boom de comprar una casa prefabricada parece que no tiene fin y se prolongará durante muchos años, en parte gracias a su precio más económico que las viviendas tradicionales. Las personas que quieren adquirir una propiedad y no tienen suficientes ahorros, eligen este tipo de construcciones para abaratar costes. Aunque este no es precisamente el motivo por el cual el actor estadounidense Robert Downey Jr se ha decantado por este tipo de construcción. El ganador del premio Oscar en 2024 a Mejor Actor de reparto por 'Oppenheimer' vive en Malibú, California, en una mansión de lujo hinchable y sostenible valorada en más de 13 millones de euros.

El actor que da vida a Iron Man en las películas de Marvel vive junto a su familia en una lujosa mansión Binishell diseñada por el arquitecto Nicolò Bini. Este tipo de construcciones está formada por una membrana hinchable, forrada por malla de refuerzo y recubierta por hormigón proyectable creado a partir de cenizas volantes y residuos industriales bajos en carbono, lo que hace que esta vivienda sea respetuosa con el medio ambiente. Además, promete que reducir el consumo energético más de un 87% y estar lista en un tercio de tiempo en lo que lo estaría una convencional.

Hacer una casa más ecológica ha sido el mantra de Nicolò Bino, que aprovechó el sistema creado por su padre, el también arquitecto Dante Bini, en la década de los 60. Como el mismo Nicolò ha explicado en numerosas ocasiones, la membrana hinchable es ultraresistente y cuando seca por completo el hormigón, ya se puede retirar del interior del nuevo hogar. El arquitecto también ha detallado que el precio de esta vivienda, contra todo pronóstico, puede ser inferior al de una de materiales convencionales, sin especificar cuanto es el desembolso final.

El consumo de energía se reduce drásticamente, ya que no existen puentes térmicos en el interior de la propiedad. En el caso de que el cliente quiera incorporar tabiques, es posible hacerlo para dividir estancias que se consideren necesarias y cumpla con sus necesidades.

Robert Downey Jr tiene una vivienda hinchable en California

Uno de los propietarios más famosos de una vivienda Binishell es Robert Downey Jr. El actor norteamericano tiene en Malibú, California, una mansión de 2.832 hectáreas. Muy preocupado por el medio ambiente, el reciente ganador de un Oscar tiene aerogeneradores y los sistemas de agua generados por energía solar.

El actor que da vida a Iron Man vive en Malibu junto a su mujer, Susan Levin, y los dos hijos del matrimonio. En el terreno de su casa no falta espacio, y ellos han aprovechado para vivir rodeados de animales. En el perfil de Instagram de Downey Jr. se ve como el actor ocupa su tiempo libre dando de comer a sus mascotas, desde llamas hasta cabras y cerdos.

Su compromiso por el medio ambiente ha quedado patente en su último trabajo que puede verse en Max. En 'El garage del futuro', el actor se muestra muy concienciado con el planeta, él junto a su mujer que produce el programa, son activistas medioambientales que buscan concienciar a las empresas frente al cambio climático.