¿Cómo saber quién tiene Bizum?

Bizum llegó al mercado de los pagos instantáneos en España en el año 2016, convirtiéndose por aquel entonces en una gran revolución. La rapidez y facilidad que ofrece para hacer transferencias de dinero la ha hecho convertirse en una aplicación imprescindible en la era actual, facilitando todo tipo de pagos y envíos de dinero entre particulares, pero también para hacer pagos en comercios.

En la actualidad es la forma más fácil y rápida de enviar y recibir dinero al instante, siendo tan solo necesario tener un número de cuenta (IBAN español) en un banco vinculado a Bizum, que actualmente son la mayoría, así como un smartphone y el número de teléfono móvil de la persona a la que se quiere enviar o realizar una solicitud de dinero.

Para utilizar este método de pago solo hay que vincular Bizum con la cuenta bancaria, en un proceso que apenas lleva unos segundos. Al contrario de lo que sucedía en sus inicios, actualmente Bizum está integrado en las apps de banca electrónica, por lo que se accede al servicio de una forma directa desde la misma aplicación con la que acceder a tu cuenta bancaria, sin necesidad de instalar una app adicional de Bizum.

¿Cómo saber si una persona tiene Bizum?

Utilizar Bizum es muy sencillo, ya que simplemente hay que acceder a la aplicación de tu banco desde tu dispositivo móvil, para acceder al apartado correspondiente del servicio, donde elegir tanto el contacto al que se desea enviar el dinero como el importe y validar el proceso introduciendo la clave correspondiente. En ese momento, el dinero se transfiere a la otra persona que, si tiene Bizum, lo recibirá en apenas unos segundos.

Sin embargo, puede darse el caso de que se envíe el dinero a alguien que no dispone de este servicio, lo que puede generar dudas acerca de lo que sucede con ese dinero. En este sentido, no hay que preocuparse, ya que en este tipo de situaciones el destinatario recibirá un mensaje de texto (SMS) que le indicará que debe darse de alta en un plazo de 48 horas para recibir el ingreso. Si no lo hace, se cancela la transferencia y el dinero regresa al emisor.

Ahora bien, para saber si una persona tiene Bizum existen dos métodos, el primero de ellos a través de la agenda Bizum. Si la entidad bancaria tiene enlazada la misma, tan solo habrá que abrir la app bancaria y seleccionar la opción para enviar dinero a través de este método, para, a la hora de rellenar los datos, seleccionar “Agenda” en lugar de teclear directamente el número. Cuando se abra la agenda, al lado de cada contacto se verá el logo de Bizum, que permitirá saber quién está dado de alta y quién no.

Aunque el anterior es el método más sencillo y visual de conocer esta información, también existe la posibilidad de realizar el proceso de envío de Bizum, accediendo a la app bancaria para enviar el dinero y, al completar los datos, elegir la “Agenda”, todo ello igual que en el caso anterior, pero cuando se vaya a completar el envío de dinero, si la otra persona no lo tiene activado, te aparecerá en pantalla un mensaje que te indicará que no tiene Bizum. En ese momento, se ofrecerá la posibilidad de enviar el dinero a modo de solicitud para que se una y así poder recibir el dinero de forma rápida y sencilla.

Por último, es necesario recordar que es conveniente enviar el dinero a un número de la agenda previamente guardado en lugar de escribirlo manualmente, de forma que se reduzcan las posibilidades de que haya un error de escritura que haga que el dinero llegue a la persona equivocada.