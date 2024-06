Ayuda de 525 euros para jubilados: requisitos, plazo y cómo solicitarla

El precio medio del alquiler en España ha aumentado drásticamente en los últimos años, todo ello presiona mucho la economía de las familias y especialmente a algunos pensionistas. Desde el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) cuentan con una ayuda que puede que no todos la conozcan. Hay que cumplir unos requisitos para poder optar a ella, pero sería un complemento a ciertas pensiones siempre que el titular viva de alquiler.

Requisitos para pedir la ayuda

Podrán ser beneficiarios de este complemento aquellas personas con una pensión no contributiva y que vivan de alquiler. No es el único requisito. Antes de solicitarla hay que saber que la persona candidata no puede tener una vivienda en propiedad, pero sí deberá tener a su nombre un contrato de alquiler. Deberán demostrar que es su domicilio habitual y justificar que han vivido en la casa alquilada durante al menos 180 días antes de solicitar la ayuda. Además, no se podrá mantener con el propietario del inmueble arrendado ninguna relación matrimonial o familiar hasta el tercer grado.

Los pensionistas que cumplan con todos los requisitos podrán optar a una ayuda de hasta 525 euros anuales. Si en el mismo inmueble alquilado conviven dos o más personas titulares de pensiones no contributivas, sólo tendrá derecho a este complemento aquel que sea el titular del contrato de alquiler y en el caso de tener más de uno, se beneficiará al primero de ellos.

Cómo solicitar la ayuda

Las personas interesadas podrán enviar la solicitud de esta ayuda a las autoridades competentes de las distintas Comunidades Autónomas, Diputaciones Forales de País Vasco y Navarra, y Direcciones Territoriales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de Ceuta y Melilla, que tienen la responsabilidad de gestionar las pensiones no contributivas de la Seguridad Social. El periodo de solicitud de 2024 terminará el 31 de diciembre.

La solicitud se podrá realizar a través de los formularios de solicitud publicados en la página web del Imserso o mediante el servicio telemático que permite tramitar, a través del Registro electrónico, su solicitud de complemento de pensión no contributiva (PNC) por vivienda alquilada en el ámbito de Ceuta y de Melilla.