El autoconsumo da la señal de alarma amenazado por los cambios horarios en la tarifa de la luz.

El autoconsumo no vive su mejor momento. Cogió un fuerte impulso tras la derogación del impuesto al sol y como solución para paliar la crisis de precios desatada en el verano de 2021 y que luego se agravó con la invasión de Rusia a Ucrania. Sin embargo, con el hundimiento de la electricidad en el mercado mayorista como consecuencia de una mayor generación renovable, ha perdido el interés para muchos consumidores y desde el sector temen que una modificación en los peajes para favorecer la demanda en horas centrales del día le dé la puntilla.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está valorando una posible modificación de los periodos horarios de la actual tarifa eléctrica. Desde el 1 de junio de 2021 todos los consumidores -tanto en mercado regulado como libre- pasaron a tener un peaje con discriminación horaria en los términos de potencia y energía. Esto quiere decir que el precio es diferente según el horario: punta (el precio más caro), valle (el precio más barato) o llano (precio medio).

Con este tipo de tarifa lo que se buscaba era incentivar el consumo en las horas de menos congestión de la red eléctrica. No obstante, con el fuerte desarrollo de las energías renovables, es en las horas centrales del día cuando hay una mayor producción 'verde' gracias al fuerte impulso de la solar fotovoltaica. Es decir, hay más generación renovable al medio día pero los peajes son más baratos por la noche. De este modo, bajo el sistema actual, no se está aprovechando toda esta generación limpia.

El autoconsumo consigue una red menos saturada

Asimismo, con el autoconsumo la red está menos saturada en dichas horas, especialmente en primavera y verano, con lo que los peajes podrían actualizarse a la baja también para las horas centrales del día entre semana, coincidiendo, en este caso, precios de peajes bajos y precios en el mercado mayorista bajos. Lo que advierten desde el sector es de que producirse esta bajada, el autoconsumo perdería su mayor ventaja, que es el ahorro de los peajes.

Con autoconsumo se ahorra el coste de la energía y el coste de los peajes y cargos. Por eso, aunque los precios de la energía sean de cero euros megavatio hora (MWh), los clientes que tienen instalado autoconsumo se siguen ahorrando entre 19 y 33 euros/MWh de peajes en función de que produzcan en el periodo llano o punta. Este es el argumento que se está utilizando actualmente para seguir captando clientes, el problema vendrá cuando, según las fuentes consultadas, se produzca una bajada de los peajes -si es que finalmente Competencia toma la decisión- y se deja al autoconsumo sin argumentos de venta.

No obstante, cambiar o no los peajes es la pescadilla que se muerde la cola. De este modo, presenta tanto ventajas como desventajas. Javier Bescos, director de Regulación e Innovación en Feníe Energía, subraya que es una decisión complicada. "Mantener los peajes sin cambios beneficiaría al autoconsumo y reduciría los costes y la saturación de las redes eléctricas al disminuir el pico de consumo en horas solares. No obstante, esto podría perjudicar la inversión en generación fotovoltaica al incentivar el consumo durante las horas nocturnas y provocar precios cercanos a cero durante las horas solares", expresa.

¿Qué propone la Unión Española Fotovoltaica?

Por su parte, si finalmente el regulador opta por revisar los peajes, se llevará la demanda (industrial, etc) de la noche al día con la intención de que no haya sobreoferta de generación y suba el precio del mercado en las horas solares. Con esto lo que se intenta evitar son las pérdidas de las plantas de generación fotovoltaica. Otra cosa es que se consiga o no.

Por otro lado, en la factura además de los peajes -que es lo que cobra la CNMC para pagar las redes eléctricas-, también están los cargos que dependen del Ministerio para la Transición Ecológica para sufragar otros costes como el Recore o los sistemas de generación extrapeninsulares. Los cargos también se diferencian por tramos. Bajo este escenario, desde la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) proponen que el esquema de peajes sea el contrario y se pague por usar la red, no solo por estar conectado, lo que, en su opinión, incentivaría mucho el autoconsumo. "Contribuiría a seguir reduciendo el uso que hacemos de las redes de forma que no fuera necesario incrementar tanto el uso de las redes", señala Héctor de Lama, director técnico de UNEF, a La Información.

De Lama considera que aunque los peajes de medio día pasaran a ser algo más bajos que los de las 21 horas, no deberían bajar tanto como los de las horas valle. Argumenta que el autoconsumo ha reducido el pico de demanda de medio día pero no a niveles tan bajos como los de la noche. "El autoconsumo ha ‘liberado’ la red de consumo y eso nos ha ahorrado inversión en redes, pero hay que seguir instalando autoconsumo hasta llegar a los 19 gigavatios (GW) del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) porque así descargaremos aun más las redes de distribución y nos ahorraremos mucha inversión en redes", afirma.

El director técnico de la asociación fotovoltaica explica que para generar más incentivos al autoconsumo se debe aumentar la variabilidad de los peajes. ¿Y qué quiere decir esto? En la tarifa eléctrica hay dos formas a través de las cuales se pagan los peajes: el componente de potencia (fijo) y el componente de energía (variable). El componente de potencia se paga en función de los kilovatios (kW) contratados y el componente de energía de los kilovatios hora (kWh) consumidos. "Cuando tenemos autoconsumo reducimos la energía que tomamos de la red y, por tanto, nos ahorramos gran parte del término de energía (kWh) pero no solemos poder reducir mucho la potencia contratada por lo que no hay ahorro en ese componente", añade.

"La distribución de peajes actual no tiene ningún sentido"

Actualmente, para todos los niveles de tensión el término de potencia siempre pesa más que el término de energía, por lo que De Lama defiende que un componente de potencia elevado es "regresivo e ineficiente". "La distribución de peajes actual (75% potencia y 25% energía) no tiene ningún sentido porque te cobra por la electricidad aunque casi nunca la uses. Esto es muy regresivo porque las familias de rentas más bajas usan bastante menos electricidad aunque siguen necesitando la misma potencia para que no se les ‘bajen los plomos’ cuando están cocinando la cena. Entonces las personas de renta baja están pagando una red que en realidad usan muy pocas horas", reflexiona.

Agrega que como la parte variable es pequeña, no existe ningún incentivo en implementar medidas de eficiencia energética al haber una parte de la factura que se va pagar sí o sí, independientemente de a qué hora se sitúen los consumos e independientemente de si se tiene o no autoconsumo instalado. "Esto tampoco incentiva que los autoconsumidores trasladen parte de sus consumos a horas solares, cosa que es conveniente pues dejan libres la red el resto de horas. Si alguien normalmente ponía la lavadora a las 20:00 e instala autoconsumo y traslada ese consumo a las 12:00 entonces reduce el uso de la red en las horas en las que esta está más saturada", manifiesta, planteando un esquema de peajes en el que la potencia suponga un 25% y la energía, un 75%.

Otras alternativas para impulsar el autoconsumo

"Si ahora los peajes y cargos pasan a ser más baratos durante el día y más caros durante la noche, los precios para consumir energía en horas solares automáticamente se desploman... Si el mercado mayorista está a cero y los peajes son periodo valle, bajaría la luz durante el día y sería muy barata. Esto como país es positivo porque haría que más industrias trasladen el consumo a las horas diurnas evitando hacer turnos de noche y se consuman más renovables, reduciendo las restricciones de producción y aprovechando mejor el parque (renovable) que tenemos", señala, por su parte, Daniel Pérez, director general de L'Energètica.

Sin embargo, Pérez es consciente de que este cambio daría la "puntilla" al autoconsumo, por lo que insta a buscar alternativas para seguir incentivando al sector. "Hay que apostar por las externalidades positivas que tiene e integrarlas en la lógica política, porque sino no se va instalar en los tejados y todo será sobre el terreno. Sabiendo que el ahorro económico puede ser menor, hay que valorar que reduce los niveles de pérdidas del sistema y que se prima a la pequeña industria y al tejido de la pyme (como son, por ejemplo, los instaladores de placas solares). No podemos basarnos en un modelo en el que solo existan grandes plantas vertiendo y nos olvidemos del autoconsumo", indica.

Appa renovables invita a la reflexión

"La integración de fotovoltaica, tanto conectada a red como en modalidad de autoconsumo, ha cambiado totalmente la curva de precios del mercado eléctrico en pocos años. Es cierto que existe cierto debate en el sector del autoconsumo, porque la generación ahora está evitando los peajes más caros, en la franja de 10 a 14 horas, pero lo que es indudable es que las señales de precio que mandan los peajes no se corresponden con los precios del mercado y la señal actual a los consumidores es equívoca. Estamos gestionando una generación eléctrica del siglo XXI con una regulación del siglo XX, es necesaria una reflexión de los distintos actores para mandar las señales de precio adecuadas a consumidores residenciales e industriales", comenta Joan Macías, presidente de Appa Autoconsumo.

Andrés Cadenas, director de Utilities, Transporte y Distribución de Electricidad y Gas en Accenture, advierte de que bajo un nuevo escenario más complejo de gestionar a nivel de red debido al crecimiento del autoconsumo, baterías, vehículos eléctricos o aerotermias hay que evitar las congestiones y disponer de niveles adecuados de tensiones. "Los peajes son una señal económica para el uso eficiente de las redes de transporte y distribución. Las redes se diseñan para el escenario de punta de demanda, es decir, para evitar las congestiones. Sin embargo, existen mecanismos adicionales para incrementar la eficiencia como, por ejemplo, el más relevante, la flexibilidad, que solo es posible con el uso intensivo de la digitalización en las redes", sentencia.