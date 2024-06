El negocio de Álex González junto a otros famosos que está dando mucho que hablar

El próximo 12 de junio se estrena Desde el mañana en Disney +, la gran apuesta de la plataforma para este mes de junio. En ella participan Marta Hazas y Álex González, que han acudido a El Hormiguero de Pablo Motos para promocionar su nuevo trabajo. Una ficción de ocho capítulos creada por Daniel Écija (Médico de familia o Los Serrano) y dirigida por David Molina Encinas (Eva & Nicole), Antonio Hernández y Álvaro Vicario

El rostro más conocido de esta serie es el de Álex González (Madrid, 1980) gracias a los papeles de Javier Morey en El Príncipe (junto a Hiba Abouk) y Mario Mendoza en Vivir sin permiso. También ha participado en más de una decena de películas, lo que le ha reportado unos interesantes ingresos económicos que ha decidido invertir en una nueva línea de negocio que no había probado hasta la fecha, la hostelería.

Rhudo, el nuevo restaurante de Álex González

Hace solo unos meses, Álex González se unió a otro actor, como Miguel Ángel Silvestre, y a dos futbolistas, Griezmann y Llorente, para abrir un nuevo restaurante en la calle Velázquez de Madrid. Se trata de Rhudo. Y no le han dado los fogones a cualquiera, ya que al frente está Paco Roncero, al que le avalan dos Estrellas Michelin y tres Soles Repsol. Además, Bruno Serenelli es el director de sala, y el sumiller es el italiano Angelo Casali. Ambos proceden de Lío Ibiza.

Además, Rhudo también nace con la idea de ser un 'night club' donde disfrutar del arte, la cultura y la música, además de la gastronomía. Se pueden disfrutar de cócteles, a cargo del mixólogo Miguel Pastor, y un DJ que ambientará cada noche en este restaurante que apunta ser una referencia en la capital de España.

La carta fusiona la cocina mediterránea con la latina, con influencia de los sabores mexicanos, venezolanos o colombianos. Es decir, es apto par todo tipo de paladares. Se pueden degustar diferentes tipos de ostras, crudos (steak tartar, langostinos, corvina…), ensaladas, arroces, pastas, carnes y pescados. La mayoría de los platos se sitúan entre 20 y 30 euros. El más caro es el chuletón a la brasa (95 euros).

El chef Paco Roncero contesta a las críticas a Rhudo

Rhudo se inauguró en el mes de enero con Paco Roncero como gran figura entre fogones. Lleva más de 2 años en la Terraza del Casino, con dos estrellas Michelin. Pero el concepto en este nuevo local es totalmente diferente y ha tenido que salir al paso de las críticas. Una de las más duras ha sido la de Jose Carlos Capel, presidente de Madrid Fusión.

En un post de Instagram, aseguraba que "me habían hablado mal y las expectativas se han confirmado" y se preguntaba por qué Paco Roncero continuaba en el proyecto. "La mayoría de los platos, mal concebidos, no tienen defensa. Productos vulgares en composiciones inexplicables", añadía. Además, hacía una dura crítica a los diferentes platos que había probado y se sorprende de que le invitaran a la comida.

Paco Roncero salió en defensa del local en una entrevista concedida al podcast gastronómico La Picaeta. "Sinceramente, para mí ese tipo de críticas con inquina, con mala leche, no las doy ni siquiera importancia", comentaba.

Sobre la reseña de Jose Carlos Capel, añadía que "no la he leído entera, pero la gente que lo ha hecho, te dice claramente que es una crítica con inquina y me preguntan por qué le invito, porque le he invitado toda la vida. No somos amigos, pero hay una buena relación. No entiendo ese victimismo, qué sorpresa, si te llevo invitando 30 años".