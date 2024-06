Los agricultores europeos avisan contra el 'tijeretazo' de Bruselas a los fondos para la promoción de alimentos

Bruselas ha colocado en un dilema a la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural ('DG Agri') al estudiar la posibilidad de reasignar una parte del presupuesto de la PAC a financiar ayudas para Ucrania entre 2025 y 2027. Desde la principal organización agraria europea Copa Cogeca advierten que la promoción de productos agrícolas comunitarios es una buena diana para este tipo de operaciones, porque "carece de presupuesto propio y depende de la decisión política de cada año", algo que ha provocado que esta asociación junto a otras 18 organizaciones hayan enviado una carta a los ministros de Agricultura comunitarios exigiendo que lo impidan. Solo este año se destinan 176,4 millones de euros a este fin, una cifra que alcanzó los 185,9 millones en ejercicios anteriores.

Nadie cuestiona la solidaridad con los ucranianos entre los agricultores europeos, pero piden buscar esas 'monedas' que faltan en otra parte. En septiembre, con la nueva Comisión, se tomará una decisión... Mientras, en la misiva a la que ha tenido acceso este medio, reconocen su preocupación por la reasignación de 1.100 millones de euros de las Política Agraria Común (PAC) y de los fondos de cohesión durante el periodo 2025-2027 para apoyar al país presidido por Zelensky. En concreto, muestran su temor a que parte de los 440 millones de euros que deberá recortar la DG Agri salgan del presupuesto destinado a la promoción de productos agrícolas europeos. En este sentido, recuerdan que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos destinará 300 millones de dólares para un fin similar.

Un 36% más de solicitudes para este año

Frente a los datos que detectan una caída de las solicitudes durante las convocatorias de 2022 y 2023, desde Copa Cogeca señalan a 'La Información', que "la política de promoción ha tenido mucho éxito y suscitado un gran interés entre los productores". Como ejemplo, en su carta, las organizaciones remitentes señalan que en el periodo de solicitudes para la convocatoria de este año - desarrollada entre enero y mayo - estas fueron un 36% superiores respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Y eso que se trata de un programa que cofinancia hasta el 50% de la acción promocional, ya que el resto corre a cuenta de los interesados. En concreto, se han realizado peticiones de financiación por hasta 290,9 millones de euros frente un presupuesto disponible de 176,4 millones.

¿Entonces? ¿Qué hay detrás de la merma de 2022 y 2023? "Razones técnicas", aluden las fuentes de Copa Cogeca consultadas, quienes explican que "el reglamento no permite ejecutar programas de promoción más de 2 veces consecutivas en el mismo mercado". Lo que habría impedido a muchos operadores presentar solicitudes, dando lugar "a un menor número global de solicitudes en 2022 y 2023". En este sentido, rechazan tajantemente que exista una falta de interés y exigen que se mantenga este tipo de apoyos a la promoción para todos los sectores agrícolas y para las prácticas más sostenibles "con un presupuesto de, al menos, 185,9 millones".

"Preocupación" y "frustración" en el campo español

Desde la española Asaja, el responsable de su oficina en Bruselas José María Castilla, reconoce su "preocupación" y cree "esencial mantener las políticas de promoción de los productos agrícolas europeos para conquistar nuesvos mercados" en un contexto internacional tan complejo como el actual con sendos conflictos bélicos abiertos (Ucrania y Palestina); las consecuencias de la pandemia aún palpables, la sequía y el "giro proteccionista" que ya se detecta en potencias como Estados Unidos.

Como ejemplo, Castilla menciona las más que probables consecuencias del incipiente conflicto comercial con China sobre el campo español, especialmente para las exportaciones de productos porcinos. "Hay que seguir apostando por esos productos de calidad tan buenos que tenemos en Europa y, para ello, es necesario la promoción en terceros países, e incluso, en el mercado interior ", concluye.

Por su parte, desde Cooperativas Agroalimentarias su responsable en Bruselas Juan Corbalan, reconoce que hay "frustración" y "sensación de no haber sido escuchados" entre los agricultores. "Apoyamos a Ucrania, pero pedimos que las ayudas a este país no se detraigan de sectores estratégicos", subraya el representante de Cooperativas quien apuesta por alternativas como el diseño de derramas y paquetes de apoyo "más ambiciosos" dirigidos al país invadido por Rusia. "Creemos que no es la estrategia adecuada". apunta.

Asignatura pendiente para septiembre

Corbalan opina que la decisión de la Comisión Europea, que se debe producir en septiembre cuando haya aterrizado el nuevo colegio de comisarios, está muy madurada y que se hará oficial tras el verano cuando se presente el Plan de Actuación. Por este motivo, cree que es el momento de levantar la voz al estar ahora en pleno debate interno la propuesta. Un recorte, apunta el miembro de Cooperativas Agroalimentarias, que se produce en un contexto en que se eleva el interés por el programa de promoción (un 36% más de solicitudes este año). "Además ha habido una bajada en la demanda de productos como las frutas o las hortalizas", concluye Corbalan.