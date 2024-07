La advertencia de Gonzalo Bernardos sobre la edad de jubilación: "A las mujeres les puede salir bien porque tienen una supervivencia mayor"

El mes de abril la cifra de jubilaciones anticipadas se redujo considerablemente, situándose por debajo del 30% del total (29,3%) mientras que en 2019 eran del 40%. Así, el 70% de jubilaciones restantes se produjeron en edad ordinaria y un 10% de las altas correspondían a la modalidad de jubilación demora, frente al 4,8% que suponían en 2019. Con estos datos sobre la mesa, los expertos debaten sobre la rentabilidad de retrasar la edad de jubilación.

¿Qué piensa el economista Gonzalo Bernardos?

"En primer lugar, hay que distinguir dos cosas. Los únicos que tienen la jubilación obligatoria son los funcionarios públicos, mientras que los que trabajan en la empresa privada lo único que pueden hacer sus jefes es enviarles a casa sin pagarles ninguna indemnización. A partir de aquí, la inmensa mayoría de la población que tienen más de 60 años están locos por jubilarse", explicaba Gonzalo Bernardos, profesor de Economía en la Universidad de Barcelona en La Sexta.

Sobre si sale rentable retrasar la edad de jubilación, el experto considera que si "se paga un 4% más por cada año que se alargue la vida laboral significa que para que sea rentable tengo que vivir 25 años más desde que me he jubilado". De este modo, el profesor considera que a las mujeres podría salirles más rentable porque tienen una supervivencia mayor, mientras que a los hombres no.