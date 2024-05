¿Adelantar el pago de las deudas o ahorrar? Qué es prioritario para mejorar la economía familiar, según los expertos

Una de las grandes preocupaciones de quienes tienen deudas y quieren disfrutar de una mejor situación económica pasa por saber si se debe dar prioridad al abono de las mismas o si es preferible ahorrar. En primer lugar, parece claro que lo más recomendable es saldar las deudas lo antes posible, ya que es complicado que una inversión te permita generar la misma tasa de retorno por tu dinero de la que estás abonando a una institución por el préstamo.

Sin embargo, no todo es tan sencillo en la vida, puesto que es posible que tengas objetivos por cumplir, como la compra de una vivienda o de un vehículo, pagar unos estudios, irse de viaje o ser padres, y cada una de estas metas necesita de su correspondiente planificación y financiación. Esto supone que, si te dedicas solo a pagar las deudas, estarás descuidando otros aspectos de tu vida, y ello supondrá posponer el llegar a esos objetivos, en ocasiones por un largo periodo de tiempo.

Además, tiene otro riesgo asociado, y es que, si tan solo das prioridad al pago de las deudas y no ahorras nada, estarás desprotegido frente a cualquier imprevisto que pueda surgir, haciendo que esta situación te endeude aún más, al tener que recurrir a un préstamo personal, al uso de una tarjeta de crédito, etcétera.

En todo caso, es importante saber que a través de la deuda es posible disfrutar antes de un bien, pero a la larga, cuando se ahorra y luego se compra, se paga un precio muy inferior y en menos tiempo, y esto también implica poder disfrutar más del bien adquirido.

Cómo ahorrar y pagar las deudas

Teniendo en cuenta lo anterior, es recomendable comenzar por crear un presupuesto, muy necesario siempre que haya que abordar algún asunto de carácter financiero. De esta manera, habrá que, en primer lugar, calcular a cuánto ascienden tus gastos en el momento actual, incluyendo absolutamente todo: gastos de comida, de transporte, de educación, ropa, servicios, entretenimiento, etcétera.

Por otro lado, tendrás que sumar el total de cada uno de los pagos mensuales que debes hacer por las deudas que tengas y busca la forma de pagar menos, ya sea a través de un arreglo de pago, una consolidación de deudas… A partir de ese momento, una vez contemplados todos tus ingresos y gastos, busca la forma de poder ahorrar cada mes lo suficiente para crear un colchón financiero o fondo de emergencia al mismo tiempo que pagas tus deudas.

Con el presupuesto ya elaborado, tendrás la posibilidad de tener una mejor perspectiva de los gastos innecesarios que tienes cada mes, incluyendo esos “gastos hormiga” de los que no te das cuenta y que te hacen perder dinero. Si llega un punto en el que no tienes más de dónde recortar y necesitas más dinero, trata de buscar ingresos adicionales, ya sea buscando otro trabajo, vendiendo artículos que ya no utilizas, etcétera.

No obstante, en lo que respecta a dar prioridad a pagar deudas o a ahorrar, existen diferencias entre los distintos expertos en finanzas personales, ya que hay quienes consideran que es mejor siempre ahorrar primero, y otros que apuestan por la fórmula mixta de ahorrar un poco al mismo tiempo que se pagan las deudas pendientes, dando prioridad a estas últimas. Por lo tanto, parece que la mejor opción es combinar el abono de las deudas y ahorrar al mismo tiempo, algo que se podrá conseguir con una adecuada planificación.