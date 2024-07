Venezuela: la economía de mentira del gobierno chavista donde nada es lo que parece

En las estanterías del supermercado de Central Madeirense en el barrio de Santa Fe en Caracas todos los precios están marcados con el signo de hashtag (#). Cuando se le pregunta al empleado si son precios en bolívares, contesta que son en dólares. “Es que está prohibido poner que son dólares”, afirma el empleado.

Este ejemplo revela qué tipo de economía es la venezolana: todo parece de mentira. Para mantener las apariencias, los comercios están obligados a dar el precio final siempre en bolívares ya sea un café o una comilona, como un restaurante en la zona de Altamira en Caracas. El camarero trae una comida para tres personas y dice que son 2.550 bolívares. Pero en la misma factura, más abajo, aparece el precio con el hashtag: 70 dólares. Ahora bien, si se pide una factura, la moneda americana no aparece por ningún lado, pero sí el encabezado del Seniat, la Agencia Tributaria venezolana, a la cual hay que dar el 16% de IVA.

Durante los 25 años, el chavismo ha estado ofreciendo una retórica imperialista antiamericana día y noche. “Venezuela es independiente”. “Nadie se mete con Venezuela”. “Es un país soberano”. “La patria de Bolívar no se vende”. “Jamás nos postraremos ante el imperialismo yanqui”. En tiempos de Hugo Chávez nadie podía hablar del mercado negro de dólares porque podría ser multado, de modo que los ciudadanos hablaban de lechugas.

El dólar ha impuesto su imperio

Pero sin mover un dedo, el dólar ha impuesto su imperio. El año clave fue 2019, cuando un prolongado apagón eléctrico, producto de la mala gestión de las fuentes de energía, sumió al país en la oscuridad. Como no se podían hacer transacciones con tarjeta y el bolívar estaba devaluado, el gobierno levantó la prohibición al dólar a los ciudadanos comunes y corrientes. Los venezolanos empezaron a pagar en dólares, lo cual además trajo un milagro: se comenzó a estabilizar la economía. Hoy, en lugar de reconocer que Venezuela perdió la batalla con el dólar, el presidente Nicolás Maduro dice lo contrario: que gracias a él ganaron la batalla al dólar y estabilizaron la economía.

Durante esos 25 años, los chavistas han quitado por decreto 14 ceros a la divisa nacional. Eso significa que el bolívar de hoy vale 100 billones de veces menos que hace 25 años. Después de la última devaluación aprobada por Maduro en 2021 para dejar el cambio en 6 bolívares por dólar, la divisa se ha seguido devaluando hasta situarse esta semana en 36,5 bolívares por dólar.

Lo que sorprende es la facilidad con la que se manejan los venezolanos con los billetes nuevos y los viejos. Por ejemplo, el billete azul de 500.000 bolívares de hace tres años con la efigie de Simón Bolívar, es exactamente igual al de 10 bolívares de hoy. La única forma de saber que se trata de dos monedas diferentes es el monto: la gente sabe que medio millón de bolívares no existe en la nueva numeración aprobada por Maduro.

Billetes en Venezuela L.I.

Cuando Maduro se refería a la estabilidad que la economía ha ganado en los últimos años era porque de una hiperinflación en 2018 de más de 100.000%, se pasó a una inflación de 305% en 2022, que seguía siendo la mayor del mundo. El año pasado fue de 193%, la mayor de América Latina. Que este año pueda llegar al 50% es un logro, por supuesto. Pero el 80% del país sigue viviendo en la pobreza porque con sus ingresos no tienen acceso a una decente cesta de la compra.

Si uno escucha las proclamas del gobierno, pensaría que está viviendo en una de las economías más desarrolladas del planeta. Este año la economía venezolana crecerá un 4,2%, una de las mejores tasas de América Latina. Está produciendo 70.000 barriles de petróleo más de los que producía hace un año, y ya ha alcanzado más de 800.000 barriles al día. Pero la producción de petróleo está lejos de los 3,2 millones de barriles al día que producía en 1998 antes de la llegada del chavismo.

La vida de Caracas y la vida interior

La metáfora de que Venezuela tiene una economía de mentira se refleja en la vida en Caracas, y la vida en el interior. En Caracas hay menos cortes de luz y de agua, y se puede acceder a mercados populares con precios asequibles porque la ciudad está abastecida. Pero en el interior, los cortes de luz y de agua son prolongados, y el abastecimiento no es tan eficiente. “Aquí en Caracas tenemos el lomito, pero en el interior tienen el pellejo”, dice Alex Fortes, 68 años.

Más aún: en la propia Caracas, la diferencia entre los barrios es como oponer la verdad a la mentira. En la zona este, en el pudiente municipio de Chacao, las aceras, los edificios, la limpieza, los comercios y la arquitectura no tiene que envidiar a los mejores barrios de España. Pero en otras partes de la ciudad como en Petare o en Catia se ven estampas cochambrosas: calles sin mantenimiento o sin alcantarillas, aceras rotas, basura esparcida, edificios en ruinas, restos de botellas o desperdicios por las esquinas, y lo más doloroso, gente rebuscando en la basura. “Soy consciente de que mi realidad no es la realidad del país”, dice Marina M., una directiva con ingresos superiores a los 100.000 euros al año que vive en una zona rica.

He aquí un ejemplo de las exageradas diferencias de precios: en el centro comercial San Ignacio en el rico barrio de Chacao, un corte de pelo cuesta 20 dólares. En cambio, en el centro de la capital, hay barberías volantes (en la calle) que cobran entre 1 y 2 dólares.

Un turista que visitara la ciudad empezando por el casco histórico y la Casa Natal del Libertador en el centro de la ciudad se llevaría una imagen pintoresca y agradable de Caracas. Las casas coloniales han sido restauradas por el gobierno para dar una imagen lustrosa, sobre todo en las elecciones. Están casi recién pintadas y algunas calles brillan con luces y guirnaldas. Más allá de esa zona, empiezan los edificios desconchados, la basura y los cochambre. “El interior del país está peor”, dice Fortes.

La renta per cápita tampoco está en los niveles del año 2012. Entonces se llegó a 12.688 dólares, el más alto en cuarenta años no tanto gracias al incremento de la productividad sino a algo más prosaico: el precio del barril de crudo subió a sus cotas históricas en todo el mundo, gracias a lo cual este país petrolero disfrutó de unos ingresos portentosos. Desde entonces, la renta per cápita ha ido cayendo con Maduro hasta los 3.659 dólares del año pasado. Esto es como decir una familia media venezolana gana tres veces menos de lo que ganaba hace diez años.

Basta echar un vistazo a los datos de Caritas o pasearse por las calles más modestas de la ciudad, para comprobar que la economía está hecha pedazos, que la gente vive con malos sueldos, y que no les alcanza para la cesta de la compra. En resumen, está peor que hace diez años.

La más que probable trampa realizada por el gobierno chavista en las elecciones presidenciales para decir sin pruebas que ha ganado Maduro, ha sido una de las causas de los levantamientos en las calles de todo el país. Pero esa la violencia, la quema de neumáticos, y los choques con las fuerzas del orden en realidad se ha debido a que la gente de los barrios y pueblos pobres ya no quiere seguir soportando más la economía de mentira que dibuja el gobierno.