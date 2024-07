UGT demanda a Díaz una mayoría sólida en las Cortes que apoye la reducción de la jornada laboral

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha demandado al Gobierno que garantice en las Cortes una mayoría suficiente que asegure que la reducción de de jornada a 37,5 horas salga adelante. El sindicalista ha defendido también que en la mesa de negociación de la medida debe participar la patronal para después trasladar un acuerdo al Ministerio de Trabajo, tras lo que ha afirmado que la mayoría del empresariado aboga por un pacto.

Álvarez, que se ha reunido este lunes en Valencia con la dirección de PowerCo, del grupo Volkswagen, para conocer el estado del proyecto para la gigafactoría de baterias para vehículos eléctricos de Sagunto, ha señalado que se están "dejando las cejas" en la negociación de la reducción de la jornada, que tiene "muchas dificultades" porque CEOE mira "con el rabillo del ojo a ver si hay suerte y la legislatura concluye antes".

Ante la reunión convocada para esta tarde entre el Ministerio de Trabajo y la patronal y los sindicatos para avanzar en la reducción de la jornada laboral cuando se cumple el plazo de siete días que dio el Gobierno a CEOE y Cepyme para que lleven su propuesta a la mesa de diálogo, Álvarez ha manifestado que se mantiene firmes en la necesidad de acuerdo, aunque hay sectores que no lo están.

Ha citado la hostelería, el comercio, la logística y la agricultura para declarar que se puede hacer y sería bueno que fuera con el concurso de los empresarios, y además hay "muchas" asociaciones empresariales que quieren que se produzca la negociación con CEOE, por lo que esta "debería estar a la altura y decir" en qué condiciones de flexibilidad negociaría.

"Un día escuchamos a Garamendi decir que sí quiere esto, y otro día que no quiere que se reduzca", ha señalado Álvarez, para añadir que debería garantizarse en las Cortes que haya una mayoría suficiente para que la reducción de jornada salga adelante. Según sus palabras, "CEOE debe jugar menos a política y la política debe jugar menos a CEOE", y ha pedido a los partidos que digan de forma clara si quieren que se reduzca.

También se ha pronunciado sobre las horas extra para decir que el 20 de julio darán a conocer la resolución del Comité de Derechos Sociales de la UE sobre la denuncia que presentó el sindicato por considerar que España no respeta la Carta Social Europea en cuanto el importe de pago de las horas, el pago en B o el no pago y las horas declaradas, que no llegan a la mitad de las realizadas.