Los trucos de Sam Altman, CEO de OpenAI, para ser más productivo en el día a día

El nombre de Sam Altman pasó desapercibido durante mucho tiempo, pero, casi de un día para otro, su figura pasó a estar en el foco público, codeándose con algunas de las personas más importantes del mundo. La creación y posterior lanzamiento de Chat GPT en noviembre de 2022 catapultó su fama y, desde entonces, se le concibe como una de las principales mentes en lo que a desarrollo de la inteligencia artificial se refiere, lo que hace que puedan surgir preguntas acerca de cómo ha llegado a estos niveles, tanto a nivel profesional como personal. "La gente a veces me pregunta por trucos de productividad", publicaba en su blog, antes de pasar a desarrollar lo que él aplica.

OpenAI se fundó en 2015 y Altman fue una de las personas que ayudó a fundar la empresa, empezando en un inicio como una organización sin ánimo de lucro que, a su vez, recibió una donación de 1.000 millones de dólares parte de patrocinadores como el propio Elon Musk. En 2019, en cambio, la empresa cambió de modelo y Sam Altman quedó como director ejecutivo, puesto del que fue despedido y, poco después, puesto al que volvió. Para él, según compartía en su espacio, "un pequeño aumento en productividad a lo largo de 50 años vale mucho, por lo que vale la pena descubrir cómo optimizar la productividad".

Los trucos de Sam Altman para ser más eficiente

"Mi sistema se basa en tres pilares claves: asegúrate de hacer las cosas importantes, no pierdas tiempo en cosas estúpidas y haz muchas listas", aseguraba Altman en la publicación de su página personal. En el caso de hacer listas, además, es algo que recomienda "encarecidamente", aplicándolo ya no solo en el día a día, sino también haciendo listas de lo que quiere conseguir cada mes o incluso cada año. Esto dice que le ayuda a concentrarse al no tener varias cosas en la cabeza, sumado a que si no le apetece hacer una determinada tarea, "siempre puedo encontrar otra que sí me entusiasme". En este sentido, recomienda y cree que le beneficia que las listas sean en papel, siendo fáciles de modificar en el caso de que sea necesario.

Por otro lado, en cuanto a la primera de las claves, el asegurarse de hacer las cosas relevantes, Altman manifiesta priorizar "de forma que genere momentum". "Cuanto más hago, mejor me siento y cuando mejor me siento, más hago", asegura, siendo un proceso que empieza y acaba el día con "algo en lo que realmente puedo progresar". De igual manera, el arranque del día afirma que es su periodo más productivo, por lo que en ese momento no deja que le programen nada, como, por ejemplo, reuniones, que prefiere dejarlas para más tarde. Aun así, "siempre que siento que mi atención empieza a desvanecerse", afirma, opta por tomarse un descanso y recargar energías o incluso cambia de tarea para no perder tiempo en algo en lo que no está a gusto.

Para Sam Altman, como para otros tantos, el tiempo es algo fundamental, defendiendo que "no importa lo rápido que te muevas si no lo haces en la dirección correcta". Por ello, el cofundador de OpenAI dice que "elegir la tarea correcta es el elemento más importante de la productividad", de forma que cada uno tiene que tomarse un momento para pensar en qué es lo que realmente necesita su atención y si le gusta para centrarse en ello.

Lo que no le gusta, en su caso concreto, trata de delegarlo en personas a las que sí les guste realizar esa tarea, por lo que es muy importante "intentar averiguar qué es lo que le gusta hacer a cada uno y delegar de esa manera". El tener a personas al lado, de hecho, es esencial para él, teniendo que rodearse de personas que le inspiren y alejándose de aquellos que hagan lo contrario.