La transición energética es una verdadera revolución industrial que no podemos perder

Diversos expertos pidieron aumentar la certidumbre normativa y potenciar las redes eléctricas para que la transición energética y el proceso de descarbonización impulse la industria española, en una mesa redonda organizada por La Información Económica, en la que analizaron el lugar en el mundo que quiere jugar España en energías renovables. En el encuentro, patrocinado por Iberdrola y moderado por Fernando Pastor, director del diario, participaron Gonzalo Sáenz de Miera, director de Cambio Climático y Alianzas de Iberdrola; Marina Serrano, presidenta de AELEC (Asociación de Empresas de Energía Eléctrica); Cristina Torres-Quevedo, directora financiera de UNEF (Unión Española Fotovoltaica); y Juan Virgilio Márquez, CEO de AEE (Asociación Empresarial Eólica).

Gonzalo Sáenz de Miera, de Iberdrola, afirmó que “España tiene unas condiciones excepcionales para liderar las oportunidades de la transición energética, cuenta con los mejores recursos renovables de Europa, con una buena base industrial y unos recursos humanos muy bien formados; además, se está invirtiendo bien en energías renovables y vamos en la buena dirección en solar fotovoltaica y en menor medida en eólica”. Pero añadió que “tenemos el reto de descarbonizar el conjunto de la economía y, para ello, necesitamos electrificar los usos finales de la energía, el transporte, la edificación y la industria, y en esto no estamos avanzando suficientemente; necesitamos acelerar estos procesos con objetivos, políticas y, que animen a las empresas industriales a pasar de utilizar energías fósiles a renovables, para lo que es necesario desarrollar en mayor medida las redes eléctricas”.

Ventaja competitiva

Marina Serrano, de AELEC, coincidió también en su pronóstico de una España que tiene todas las condiciones para ser líder en el nuevo modelo energético que implica una sociedad sostenible y descarbonizada: “cuenta con todos los recursos renovables, viento, sol y territorio, y con empresas con gran conocimiento en la materia”. Pero advirtió de que también hace falta superar algunos temas y retos regulatorios, como el del almacenamiento, el hidrógeno verde y la inversión en redes que permitan integrar toda la energía renovable y la electrificación”. Según recordó, el objetivo del PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima) es que más del 80% de la producción eléctrica en 2030 proceda de renovables y, para conseguirlo, es fundamental “permitir el acceso a las redes de la demanda de los nuevos modelos energéticos, el vehículo eléctrico, los puntos de recarga, los centros de datos y la industria descarbonizada”.

Cristina Torres-Quevedo, de UNEF, destacó que “España dispone del doble de horas de sol que cualquier otro país de Europa, por lo que tenemos una enorme ventaja competitiva para atraer industria”. Pero añadió que “uno de los principales retos que debemos superar es el de “la gestionabilidad de esa energía renovable”, para lo que “necesitamos almacenamiento y electrificación, que son los dos vectores sobre los que se va a desarrollar nuestro modelo energético”. Además, puso sobre la mesa otros desafíos regulatorios que dificultan el liderazgo de nuestro país en el sector, como “la moratoria de La Rioja a los proyectos renovables, que introduce una inseguridad jurídica con la que los inversores se sienten menos atraídos; y la ley de impuestos ambientales de Aragón, con la que se incrementan los costes y se reduce la ventaja competitiva”.

Por su parte, Juan Virgilio Márquez, de AEE, recordó que España es el segundo mercado más importante de la Unión Europea en el ámbito eólico, pero también expuso una serie de retos que debe afrontar. “Por una parte, la tramitación administrativa de los proyectos eólicos tiene que acelerarse; por otra, necesitamos incrementar la demanda eléctrica; y, en tercer lugar, hay que cuidar y potenciar las políticas de cadena de valor para velar por una industria eólica que, tanto en España como en Europa, juega un papel fundamental para el crecimiento de la capacidad tecnológica, y para que continúe siendo un referente internacional como hasta ahora”.

Revolución industrial

Marina Serrano recordó que el actual objetivo de la Unión Europea en materia de consumo final de energías renovables para 2030 es del 42,5%, y aseguró que España tiene las condiciones óptimas para jugar un papel prominente en este nuevo modelo. “Los objetivos del PNIEC son muy ambiciosos, con 104 gigavatios (GW) de producción renovable, 22 de almacenamiento, 11 de electrolizadores y 19 de autoconsumo”. Pero “tenemos que preocuparnos de acompasarlos con la demanda, la electrificación y los nuevos usos de la industria, el vehículo eléctrico, los puntos de recarga, las bombas de calor, los centros de datos, el hidrógeno verde…”En este sentido, abogó por “invertir y poner el foco en las redes”.

Gonzalo Sáenz de Miera aseguró que se está produciendo una auténtica revolución industrial global donde las energías limpias sobre el centro de las políticas industriales y. “España está en una posición de ventaja competitiva porque tenemos más renovables, buena base industrial y óptimos recursos humanos, pero la competencia es global y si no aprovechamos las oportunidades lo harán otros”. Además, esta revolución podría suponer “un gran cambio para nuestro país desde el punto de vista económico, al pasar de un modelo energético basado en la importación y el gasto de combustibles fósiles a otro centrado en la inversión”.

Sin embargo, este experto advirtió de que “no estamos descarbonizando los usos finales de la energía, por lo que la electrificación está estancada e, incluso, sufriendo un retroceso. “Según el Observatorio de la Transición Energética y la Acción Climática (OTEA), el nivel de electrificación en 2020 era del 25,6%, mientras que en 2023 estábamos en el 23,3% y en el primer trimestre de 2024 en el 23,2%. China, por ejemplo, ha alcanzado ya el 30% y este año estima que llegará al 33%”. Según concluyó, la falta de electrificación impide avanzar hacia la descarbonización de la economía y, además, podría frenar la inversión de renovables”.

En el ámbito de la energía solar, Cristina Torres-Quevedo dijo que “tenemos que seguir trabajando en la generación renovable, y necesitamos una regulación que nos acompañe y subastas para que nos den una señal de precio para el inversor, porque con una penetración masiva de renovables pero sin el suficiente almacenamiento y sin electrificación no avanzamos”. A pesar de todo ello, matizó que “no se está produciendo un parón en el sector porque sigue existiendo apetito inversor”.

Por su parte, Juan Virgilio Márquez recordó que “la eólica es la primera tecnología del mix, fruto de muchos años de trabajo y de un crecimiento lineal, que es el que nosotros queremos defender”. Además, abogó por un “círculo virtuoso donde se alinean la generación, la regulación, el apetito industrial, el conocimiento de las personas, una visión a largo plazo y una regulación que permita establecer inversiones”. Y como retos señaló “la electrificación para el crecimiento de la demanda y el crecimiento lineal”.

Foco en la demanda

Los participantes en la mesa redonda organizada por La Información Económica coincidieron en la necesidad de que exista una demanda suficiente que garantice que la generación renovable vaya a utilizarse y generar ingresos. En este sentido, Serrano apostó por facilitar la descarbonización y electrificación de los nuevos usos y de la industria con incentivos, capacidad de redes, y un contexto de estabilidad regulatoria y seguridad jurídica”. Y es que, según apuntó, los nuevos agentes ya están aquí. “En 2023 la red de distribución tuvo más solicitudes de conexión que la suma de los tres años anteriores; y en el primer trimestre de 2024 continúa aumentando una demanda que en ocasiones no se puede atender por falta de capacidad de la red, porque hace falta una planificación flexible”.

Por otra parte, Torres-Quevedo apuntó que para atraer industrias se necesita que el proceso de implantación de éstas sea competitivo y puso el ejemplo de algunas empresas “que querían venir a nuestro país y que al final se han instalado en otro porque aquí no les han dado facilidades”. Mientras que Márquez se refirió al actual PNIEC como “un documento que tiene que evolucionar hacia un sistema que trace demanda, generación, infraestructuras, tiempos y riesgos, porque ahora mismo los inversores están tomando decisiones de invertir en plantas renovables para conectarse en un determinado nudo sin saber si en ese nudo va a haber congestión”. Por otro lado, se refirió al coste de oportunidad perdida que supone el hecho de que una empresa no se quede en España y se vaya a otro país por la inseguridad jurídica. “Lo estamos viendo, por ejemplo, en algunos territorios como Galicia, donde existe una situación de parálisis generalizada del sector, principalmente eólico”.

Sáenz de Miera coincidió con el resto de expertos en que los inversores globales tienen que decidir dónde invierten y para ello necesitan certidumbre regulatoria. “Por ejemplo, en movilidad eléctrica el compromiso de la Unión Europea es que no se puedan vender vehículos de combustión a partir del año 2035, pero ahora están intentando volver a abrir este debate”. Por otra parte, el directivo de Iberdrola explicó que esta compañía ha impulsado, junto de la UPM, la Alianza Q-Cero, para la descarbonización de la industria, que pretende escuchar a la demanda para entender mejor todas sus necesidades. “Tenemos que trabajar todos mucho más en alianzas para actuar en los diferentes sectores industriales, el transporte y la edificación, y buscar soluciones entre todos para avanzar en la descarbonización y aprovechar las oportunidades que ésta conlleva”.

Aceptación social

La aceptación social fue otro de los temas tratados en el debate. El directivo de Iberdrola dijo que es importante “trasladar a la sociedad que lo verde no es una cuestión ideológica sino un tema económico, de competitividad y seguridad energética”. Y que hay que abordar la cuestión de la aceptación social de la descarbonización y la electrificación. “Tenemos que hacer un esfuerzo y trabajar todos juntos para asegurar que el desarrollo de las renovables no es solamente bueno para el planeta y la economía en general, sino también para las comunidades locales”.

Asimismo, criticó el greenwashing de algunas compañías, que supone “decir que eres más verde de lo que realmente eres”, y que tiene “implicaciones muy negativas para los consumidores porque les engañan y se aprovechan económicamente de ellos, lo que hace que finalmente los ciudadanos se vuelvan más escépticos y reduzcan el apoyo social a las políticas de sostenibilidad”.

"Decir que eres verde, si no lo crees, es negativo para los consumidores y para el medio ambiente"

Por su parte, la directora financiera de UNEF afirmó que “la planta solar tiene que estar en comunión con el territorio y la biodiversidad”. Pero añadió que en el tema de la aceptación social también hay mucha manipulación y fake news que se producen a nivel local. Y, por otra parte, puso el acento en “los problemas regulatorios de cada comunidad autónoma y los diferentes urbanismos locales, en los que cualquier municipio puede parar una inversión”.

Hidrógeno verde

Asimismo, los expertos hablaron del hidrógeno verde que, en opinión de Marina Serrano, es la forma de descarbonizar “aquellos procesos industriales de más densidad calórica”, además de representar también una solución para el transporte marítimo y aéreo. En su opinión, “hace falta una regulación adecuada del mismo, ayudas y mecanismos de correlación adecuados”. Para Gonzalo Sáenz de Miera, se trata de “un complemento a la electrificación directa que, aunque es más costoso, jugará su papel en los sectores más difíciles de descarbonizar”. Cristina Torres-Quevedo abogó por ayudar a estos sectores en su transición hacia el uso del hidrógeno verde porque “el problema del mismo está en el precio”. Y Juan Virgilio Márquez recordó que en el PNIEC se contempla un componente de demanda de electricidad renovable procedente del hidrógeno, “que tiene que ser una realidad palpable en el corto plazo, pero también competitiva”.

La mesa finalizó con una proyección de la situación de las energías renovables en España en 2030. A juicio de Márquez, “si conseguimos armonizar los proyectos e incrementar la demanda eléctrica, nuestro país será un líder de atracción de inversión industrial, de competitividad de costes y de cumplimiento de objetivos renovables”. Para Torres-Quevedo, “si hacemos las cosas bien y en los momentos adecuados todo debería fluir a la velocidad correcta, algo que hasta ahora no ha pasado porque, por ejemplo, en generación renovable no llevamos la misma velocidad que la que necesitamos en almacenamiento”. No obstante, se mostró optimista y aseguró que “España jugará un papel relevante y podrá atraer industria a nuestro país”. Serrano explicó que “tenemos las condiciones para vernos bien, pero debemos trabajar mucho con alianzas y con un consenso general de ciudadanos y políticos, para conseguir más industria, cadena de valor y crecimiento económico”. Y Sáenz de Miera proyectó una España en 2030 como “líder global industrial en transición energética, con un sistema eléctrico casi 100% renovable y siendo la fábrica sostenible de Europa, trabajando mucho más en alianzas y con políticas coherentes para avanzar en esta dirección”.