Toni Kroos, ¿el último partido con Alemania?: este es el dinero que ha ganado con el fútbol y sus negocios

Toni Kroos se enfrenta a la selección española en los cuartos de final de la Eurocopa 2024. Lo que todo el mundo considera una final adelantada de la competición, podría ser el último partido como jugador profesional de fútbol si España gana a Alemania. El alemán ha vuelto a ponerse la camiseta de su selección tres años después y lo ha hecho como titular indiscutible, el mediocentro busca alzarse con un último título con antes de abandonar definitivamente los terrenos de juego. Pase lo que pase esta tarde en MHP Arena de Stuttgart, el futbolista se marcha en lo más alto de su carrera, como siempre había prometido, y con las arcas llenas. Ha ganado mucho dinero y, además, ha sabido invertirlo bien.

La retirada de Toni Kroos en el Real Madrid

Al anunciar su retirada tras participar en esta Eurocopa, Kroos se despidió del “club más grande del mundo”, del que se marcha "después de 10 años" después de cerrar con broche de oro su paso por Chamartín al conquistar LaLiga y la UEFA Champions League. El mediocentro siempre ha querido dejar claro que "mi carrera como futbolista en activo terminará este verano después de la Eurocopa. Como siempre he dicho, el Real Madrid es y será mi último club".

Pero su salida del club blanco no le alejará de la capital. Kroos ha anunciado que con 34 años tiene "varios proyectos" como "una academia" en Madrid "a partir de septiembre para competir con equipos de niños". "Es lo que me gusta, lo que disfruto. Me apasiona trabajar con niños. Voy a abrir también una liga en Alemania. Una especie de Kings League. Pero mi idea de retirarme también tiene que ver con pasar más tiempo en casa con mis hijos", dijo.

¿Cuántos títulos ha ganado Toni Kroos?

El jugador alemán se ha ganado el derecho a estar en la lista de los mejores centrocampistas de la historia del fútbol. A lo largo de su carrera ha disputado más de 900 partidos oficiales entre clubes y la selección, ganando un total de 34 títulos.

En el Real Madrid ha levantado un total de 24 trofeos: cinco Copas de Europa, cinco Mundiales de Clubes, cuatro Supercopas de Europa, cuatro Ligas, una Copa del Rey y cuatro Supercopas de España. El pasado 1 de junio, en Wembley conquistó su sexta Champions (ganó una en el Bayern) para colocarse a la altura de Paco Gento, junto a Carvajal, Modric y Nacho.

Con el Bayern ganó 10 títulos: una Champions, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, tres Bundesligas, tres Copas de Alemania y una Supercopa de Alemania.

Kroos también tiene un título con la selección de Alemania. Nada más y nada menos que el Mundial de 2014 en Brasil, en una final ante la Argentina de Leo Messi.

¿Cuánto dinero ha ganado Toni Kroos en su carrera?

Toni Kroos es el futbolista que más cobra actualmente en el Real Madrid, con 24,3 millones de euros brutos en esta temporada. Le siguen Alaba, Modric, Vinicius y Bellingham, los únicos que superan los 20 millones anuales.

Cuando Kroos llegó al Real Madrid en 2014, firmó por unos 12 millones de euros brutos por temporada. Una cifra que casi dobló en 2016, cuando comenzó a ganar unos 20 millones brutos. En 2019 amplió su contrato hasta 2023, año en el que firmó una campaña más, la que está a punto de finalizar, con un aumento de sueldo. Cuando todo hacía indicar que renovaría hasta 2025, Kroos ha anunciado que no será así.

Así, durante los 10 años en el Real Madrid, Kroos ha ganado unos 190 millones de euros brutos, lo que serían unos 95 millones de euros netos. Su sueldo en el Bayern de Múnich era muy inferior, ya que ganó menos de 15 millones de euros netos en cinco temporadas, incluidas las que estuvo cedido en el Leverkusen.

Los negocios de Toni Kroos: de una inmobiliaria a la ‘Kings League alemana’

El futbolista alemán siempre ha sabido rodearse bien para invertir su dinero en el negocio inmobiliario. Creó Kroos Properties XII en el año 2021, una sociedad con sede en La Finca (Pozuelo) dedicada a “la promoción, construcción, compra, venta, arrendamiento, transformación, desarrollo y comercialización en general de toda clase de edificaciones, terrenos, solares, fincas rústicas y urbanas”. Es el socio y administrador único y de esta sociedad con la que construyó su vivienda en Madrid.

El jugador también tiene un negocio ligado al fútbol. Se trata de la Kroos Academy, una escuela de fútbol en Madrid. “Me dedicaré personalmente a lo que llevo tiempo trabajando y me apasiona: formar a los niños a través del fútbol”, asegura en la web. Un campus para niños que desarrolla desde hace años en Alemania, donde tiene otra academia, además de Coaching Camps que organizar en varias ciudades alemanas como Berlín, Múnich o Colonia.

Kroos se embarcó hace unos meses en un proyecto con el streamer Elias ‘Eligella’ Nerlich para crear la Icon League, que se estrenará en verano y será la versión alemana de la Kings League. Como ocurre en la competición organizada por Piqué, contará con la presencia de reconocidos youtubers y otros personajes seguidos en las redes sociales en Alemania.

Una competición en la que “apostamos por un juego más rápido, más variado, más lleno de acción y más lleno de acontecimientos en el que de repente puede haber giros y vueltas imprevistas. Apostamos por un fútbol con más goles y entretenimiento, eso es exactamente lo que vamos a ofrecer”, aseguraba Kroos durante la presentación.

Muchas de estas noticias las cuenta él mismo a través del pódcast de su hermano, donde también ha repasado en muchas ocasiones la actualidad del fútbol.

En cuanto a su lado más solidario, el alemán lidera varios proyectos en su país, destinados a los más pequeños. Lo hace a través de la Fundación Toni Kroos, que gestiona su mujer, Jessica Farber. Además, colabora con hospitales, centros oncológicos y demás organizaciones.