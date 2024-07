Céntrate en tus tareas: usa el método Deep Work y domina la productividad

Una sensación muy común entre los trabajadores es que se acaba la jornada laboral y da la sensación de que no hemos hecho mucho. Completar los objetivos es básico si queremos no quedarse con esa sensación en el trabajo. Y eso es lo que consiguen personas como Elon Musk o Bill Gates. La respuesta a esta necesidad la tiene Cal Newport, profesor de la Universidad de Georgetown. Según afirma, el deep work es una habilidad increíblemente valiosa, tanto que se está convirtiéndo en escasa. Te contamos cómo aplicar este método de productividad y mejorar tu rendimiento en el área profesional.

La idea detrás de este novedoso método no es otra que inmiscuirte profundamente en el trabajo. Similar a la disminución de productividad a largo plazo que provoca el multitasking, hacer tus tareas de forma superficial sin enfocarte en ellas también conlleva efectos negativos. Si no le dedicas tiempo exclusivo -preferiblemente en intervalos- a la tarea que tengas que completar, te costará finalizarla a tiempo. O, mejor dicho, te costará hacerlas de una manera efectiva.

Cómo dominar el deep work

Así, la idea es que te centres en una tarea y deseches las distracciones para poder usar todo tu potencial y desarrollar mejores resultados. No obstante, nada de esto será posible hasta que no identifiques cuáles son los estímulos que te entretienen y cómo puedes bloquearlos.

Cal Newport describe el deep work como "el arte de concentrarse sin distracciones en una tarea cognitivamente demandante". Ese es el objetivo que queremos alcanzar y, para ello, debemos hacer uso de herramientas como la planificación de nuestro día de antemano. Es necesario que seamos coherentes elaborando las planificaciones y pensando en horarios realistas. Así, podemos usar listas, pomodoros o cualquier método de organización horaria que nos convenga.

A qué se debe el éxito del deep work

Para dominar este arte, simplemente debes destinar horas específicas al trabajo, centrándote en eso y nada más. La idea es entender que en estos períodos la procrastinación no está permitida y no debes dejar que factores externos como llamadas o correos te distraigan y no te permitan completar tu objetivo. El éxito que produce este método de productividad es lo que lleva a Newport a denominarlo como un "superpoder". Según explica, este sencillo truco permite que aprendas nuevas y complejas habilidades rápidamente, haciéndolo, además, de manera deliberada y produciendo resultados de valor a un ritmo elevado.

Así, puedes elaborar tu propio plan para los días que te ayude a entrar más rápido en el flujo laboral. Está probado que estar constantemente tomando decisiones tiene un efecto contraproducente y en vez de facilitar nuestro trabajo, provoca un efecto acuñado por el psicólogo social Roy F. Baumeister como fatiga de decisión. Esto es el desgaste mental que se produce en el cerebro de una persona tras verse sometida constantemente a la toma de decisiones. ¿Qué tiene que ver esto con el deep work?

Por qué este truco es lo que necesitas en tu vida

Esta herramienta también nos ayuda a combatir la fatiga mental puesto que antes de empezar el día, ya hemos decidido con anterioridad cuánto tiempo le dedicaremos a cada objetivo y a qué hora lo haremos. Además, con la práctica aprenderemos a respetar el tiempo que tenemos estipulado para trabajar y la tentación de consultar el móvil o distraernos con cualquier otro estímulo nos será cada vez menor.

También es importante destacar que debemos alternar entre horas de trabajo e interacción social. Siguiendo rituales en los que decidamos dar una caminata o meditar antes de empezar con la jornada laboral, debemos dejar un hueco para conectar con amigos o familiares siempre que sea posible. Asimismo, merece la pena recalcar que las redes sociales no sustituyen la interacción social. Si logramos poner en práctica este truco y los aspectos que conlleva, podremos mejorar nuestra productividad en general y la manera en la que trabajamos.