Los súper levantan las alarmas ante las limitaciones para vender frutas y verduras envasadas

La distribución alimentaria no pierde de vista el proceso de consulta pública abierto por el Ministerio de Agricultura - que concluirá el próximo 12 de agosto - previo a la aprobación de la orden ministerial, que fijará la lista de frutas y verduras frescas excluidas de la obligación de venderse a granel en los lineales de los supermercados, por suponer un riesgo de deterioro o merma como los frutos rojos. Además de establecer las frutas y hortalizas que podrán usar cuerdas, cintas u otros sistemas de sujeción. Una disposición incluida en el artículo 7.4 a) del Real Decreto 1055/2022 sobre envases y residuos de envases. Desde la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) sostienen que el envase "no es una medida de marketing" sino que alarga la vida útil, evita la oxidación o los golpes, así como protege a ciertos alimentos. En juego, también, la competitividad de una parte importante de nuestras exportaciones agroalimentarias (9.977 millones de euros en frutas y 8.864 millones en hortalizas solo en 2023, según Agricultura).

Sobre la excepción a la obligación de comercializar a granel frutas y verduras frescas envasadas en lotes de 1,5 kg o más, establecida en el mismo Real Decreto, en Asedas, apuestan por flexibilizar esta norma para los envases por debajo del citado peso basándose en el estudio realizado por el Comité Científico de la AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición) en julio de 2023. Un informe en el que, entre sus conclusiones, se identificaban como principales causas del deterioro de las verduras y frutas vendidas a granel "el daño mecánico" (por una manipulación inadecuada), "la pérdida de agua" y la "contaminación microbiana" (virus, bacterias...).

En el mismo estudio se presentaba "una lista no exhaustiva" de los productos vegetales más vendidos que pueden terminar dañados si se venden a granel. Los de más riesgos ('muy alto' y 'alto' en el argot del informe), según la AESAN son los frutos rojos (arándanos, frambuesas, fresas, fresones, moras...) y los denominados 'germinados' (garbanzos, berros, guisantes, lentejas, soja...). Le siguen las frutas de pepita (uvas), las hortalizas de hoja (lechugas, cogollos...), las infrutescencias (higos, brevas...) y las frutas de hueso (cerezas y albaricoques), entre otros. Por su parte, según los científicos de este organismo, los de menor riesgo ('medio', en el informe) serían hortalizas como los tomates cherry, las zanahorias, las cebolletas y los pimientos de padrón.

El Comité Científico de la AESAN elaboró, en un estudio publicado en julio de 2023, "una lista no exhaustiva" de las frutas y verduras más susceptibles de verse dañadas por su venta a granel: frutos rojos, germinados, frutas de pepita y de hueso...

En este sentido, las fuentes de Asedas consultadas, argumentan que los consumidores ya tienen la opción de comprar a granel y recuerdan que, en productos como los mencionados, el envase sirve para alargar la vida útil, evitar la oxidación y los golpes. "Facilitar el consumo de frutas y verduras pasa por las cuartas gamas y el uso de envases", argumentan desde la patronal de los supermercados donde advierten contra la "demonización del envase". Al respecto, avisan de sus consecuencia sobre los precios de venta al público y el desperdicio alimentario.

Para May López, directora del Global Executive Máster en Sostenibilidad ESG de EAE Business School, "no tiene sentido hoy en día que enviemos productos a terceros países a envasar". En este sentido, apuesta por adoptar un modelo de ecoetiquetado similar al francés que permita al consumidor conocer la trazabilidad de cada producto. Además critica "que parezca normal" que haya productos como manzanas y plátanos envasados. En este sentido, advierte que "el envasado obliga a adquirir una cantidad que a lo mejor no necesitamos" y advierte contra el desperdicio alimentario.

Con un año y medio de retraso

En Asedas recuerdan que la regulación entrará en vigor, con un año y medio de retraso, ya que esta lista debía estar lista a mediados del año pasado y, como muy pronto, será efectiva ya en 2025. Desde esta organización empresarial explican que, una vez se determine el listado, habrá un periodo de 6 meses de adaptación. En cualquier caso, piden que se armonice la regulación sobre envases a nivel comunitario ya que la normativa española extiende la prohibición a todo tipo de envase "cuando en Europa es solo a los plásticos". En este sentido, muestran su preocupación por la competitividad de los exportadores españoles de frutas y verduras frescas, ya que España pasa por ser una potencia exportadora. Solo en 2023, según el Ministerio de Agricultura, se exportaron 9.977 millones de euros en frutas y 8.864 millones en hortalizas.

"Los consumidores nos adaptamos a todo", sostiene May López, directora del Global Executive Máster en Sostenibilidad ESG de EAE Business Schoo

En opinión de López (EAE Business School), "los consumidores nos adaptamos a todo", y como ejemplo, cita el caso de la reducción en el uso de las bolsas de plástico y el cobro por su utilización. En su opinión, "la colaboración público- privada será esencial" y considera que, a medida que se vaya visualizando la apuesta por el granel supermercados y comercios (el Real Decreto 1055/2022 obliga a los establecimientos de 400 o más metros cuadrados a reservar "al menos el 20%" de su superficie) deberán ir posicionándose bien "por amor o temor" a la reacción de sus clientes. Es decir, a su juicio, será el consumidor el que "imponga" el sentido común.