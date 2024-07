Steve Ballmer, el empleado de Microsoft que ya es más rico que Bill Gates

Hasta ahora, ninguna persona había llegado a tener un patrimonio neto de 100 mil millones siendo empleado y no fundador, pero Steve Ballmer lo ha logrado. El que fuese director ejecutivo de Microsoft ha conseguido sobrepasar la fortuna del que fuera su jefe, Bill Gates, según los últimos datos publicados en el índice de multimillonarios de Bloomberg, que sitúan el patrimonio de Ballmer en algo más de 157 mil millones de dólares, a diferencia de los 156,7 mil millones de Gates, lo que, a su vez, le colocan en el sexto puesto de la lista de personas con más dinero de todo el mundo.

Steve Ballmer entró a Microsoft como gerente de negocios y del 2000 al 2014 fue el CEO de la compañía, convirtiéndose en ese último año en el máximo accionista de la compañía, con más de 300 millones de acciones según The New York Post, lo que se corresponde con un 4% del total de la empresa. De ahí es donde ha venido la gran mayoría de su fortuna, pero también cuenta con otro activo principal en forma de franquicia de la NBA, siendo propietario de Los Angeles Clippers, que compró por 2.000 millones y que ahora cuenta con una valoración de más 4.500 millones de dólares, según Forbes.

El porcentaje inicial con el que creció su fortuna

Fue en 1980 cuando Steve Ballmer fue contratado por Microsoft, siendo el empleado número 30 de la compañía. Ballmer había dejado la universidad y se unía a Bill Gates, con quien compartió clase en Harvard, para ser el primer gerente de negocios de Microsoft. Como primer sueldo, Gates le ofreció 50.000 dólares anuales junto con un 10% de las ganancias que generase, un porcentaje que, poco después, le acabaría dando una gran cantidad de dinero, algo que, eso sí, parecía merecido después de que fuese una persona fundamental a la hora de firmar un primer gran acuerdo con IBM.

A partir de ahí, Microsoft empezó a experimentar un crecimiento muy rápido, razón por la que se renegoció ese porcentaje inicial de Steve Ballmer, eliminando ese 10% de las ganancias y dándole a cambio el 8% de la empresa, una decisión que, eso sí, no fue muy bien recibida por Paul Allen, cofundador de Microsoft junto a Gates. En 1986, ese 8% ya valía 56 millones de dólares, con Steve Ballmer ascendiendo en la jerarquía de la empresa hasta que, en el año 2000, se convirtió en el segundo CEO de la historia de Microsoft, sucediendo a Bill Gates.

Hasta 2014 se mantendría Ballmer en esa posición, año en el que decidió retirarse y dar paso al actual CEO, Satya Nadella, manteniendo aun así un 4% de la empresa, cifra mayor de la que ostenta Bill Gates y que le ha seguido proporcionando una gran fortuna en los últimos años. Eso sí, ese año no significó que dejase la dirección empresarial, sino que cuando vio que el anterior dueño de Los Angeles Clippers, Donald Sterling, fue suspendido de la organización de por vida por comentarios racistas, se lanzó a comprar dicha franquicia de la NBA. La adquisición no fue fácil por la situación del anterior dueño pero, finalmente, la compra se llevó a cabo.

Desde entonces, Ballmer pasó del ámbito tecnológico al deportivo, siendo una de las figuras más relevantes que regularmente acuden al Crypto.com Arena, antes conocido como Staples Center, hogar tanto de Los Angeles Clippers como de Los Angeles Lakers. La franquicia de la que es dueño, cuyo valor actual duplica el precio de compra según Forbes, es una de las que aún no tienen ningún campeonato, no han ganado ningún anillo, por lo que este es uno de los grandes objetivos que ahora tiene Ballmer en mente. Además, no solo eso, sino que en horizonte se encuentra la apertura del Intuit Dome, la que será la nueva casa de los Clippers a partir de esta próxima temporada 2024-25, según tienen marcado. Su franquicia, por supuesto, se seguirá beneficiando de la fortuna que sigue acumulando gracias a su porcentaje de Microsoft.

Bill Gates, segundo máximo accionista de Microsoft

Mientras que Steve Ballmer tiene el reconocimiento de ser el mayor propietario de Microsoft, Bill Gates ocupa el segundo lugar de esa lista, teniendo más de 100 millones de acciones, un 1,3% del total según Forbes. Aun así, su caso no es como el de Ballmer, sino que la fortuna del fundador está más diversificada, habiendo donado más de 59.000 millones a su fundación. Además, cabe destacar que su exmujer, Melinda French Gates, recibió 12.500 millones de dólares de parte de Gates por el acuerdo al que llegaron en su divorcio.