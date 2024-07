Spider-Man vuelve a la gran pantalla: esto han recaudado todas sus películas

Está siendo una gran semana para el cine de superhéroes. Después del estreno de 'Deadpool y Lobezno', película que está gustando mucho entre los espectadores, Marvel anunció la vuelta del actor Robert Downey Jr. al UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) para interpretar a Doctor Doom y mostró las primeras imágenes de la próxima película de 'Los Cuatro Fantásticos', entre otras cosas. Ahora, los fans tendrán la posibilidad de volver a los cines para ver todas las películas, sin contar animación, de uno de los personajes más queridos: Spider-Man. De esta forma, Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland volverán a ocupar la gran pantalla vistiendo el traje del superhéroe arácnido.

Fue en 2002 cuando el personaje de Spider-Man empezó a ganar una gran fama gracias a la primera película de la trilogía de Sam Raimi, protagonizada por Tobey Maguire. Aun así, ese no fue el inicio de este superhéroe, sino que hay que remontarse 40 años más atrás para ver su primera aparición. Fue en 1962 cuando Marvel Comics publicó el cómic en el que emergió después de que Stan Lee y Steve Ditko le crearan, teniendo que esperar hasta que fue adaptado al cine. Tuvo varias apariciones, empezando en series de televisión, pero su salto al estrellato ocurrió entrados ya en los 2000.

Ahora, para celebrar los 100 años de Columbia Pictures, las ocho cintas 'live-action' estrenadas en este siglo XXI volverán a los cines de manera escalonada, con el estreno de una película cada viernes durante las próximas semanas. De esta forma, cada película se estrenará los siguientes días:

'Spider-Man' : 2 de agosto.

: 2 de agosto. 'Spider-Man 2' : 9 de agosto.

: 9 de agosto. 'Spider-Man 3' : 16 de agosto.

: 16 de agosto. 'The Amazing Spider-Man' : 6 de septiembre.

: 6 de septiembre. 'The Amazing Spider-Man' : El poder de Electro': 13 de septiembre.

: El poder de Electro': 13 de septiembre. 'Spider-Man: Homecoming' : 27 de septiembre.

: 27 de septiembre. 'Spider-Man: Lejos de casa' : 11 de octubre.

: 11 de octubre. 'Spider-Man: No Way Home': 18 de octubre.

Cuánto han recaudado las películas de Spider-Man

Debido a su gran popularidad, en gran parte por los cómics, la adaptación de Spider-Man de Sam Raimi, estrenada en 2002, creo una gran expectación entre los fans. Desde IMDb indican que se destinó un presupuesto de alrededor de 139 millones de dólares para la cinta, inversión que, como consecuencia de ese interés, se rentabilizó poco después de su puesta en la gran pantalla. Solo en el primer fin de semana recaudó más de 100 millones de dólares, algo que en ese momento no había conseguido ninguna película, recaudando finalmente más de 825 millones de dólares en todo el mundo. Esto supuso un éxito rotundo, lo que derivó en dar luz verde a los siguientes proyectos.

Con la gran recaudación obtenida en esa primera entrega, el presupuesto aumentó tanto para la segunda como para la tercera. En 2004 se estrenó 'Spider-Man 2' y, si bien no alcanzó los números de su predecesora, se acercó a los 800 millones de dólares recaudados, un límite que si conseguiría sobrepasar 'Spider-Man 3', el cierre de la trilogía. A pesar de ser considerada por el público general como la peor de las tres, sus ingresos ascendieron a los 895.735.062 dólares, recaudando en su primer fin de semana más de 150 millones, solo en Estados Unidos y Canadá. Este fue, a priori, el final del 'Spider-Man' de Tobey Maguire, dando paso a Andrew Garfield.

Cinco años pasaron entre 'Spider-Man 3' y 'The Amazing Spider-Man', con Garfield siendo una nueva versión del superhéroe, esta vez dirigido por Marc Webb. En el caso de sus dos cintas, no consiguieron superar a las tres películas de Sam Raimi, aunque ambas sí sobrepasaron los 700 millones. La primera obtuvo más de 758 millones de dólares en taquilla, mientras que la segunda se tuvo que conformar con algo menos de 710 millones. Había planes para continuar con este personaje, pero, en 2015, Sony Pictures y Marvel Studios llegaron a un acuerdo para incorporar a Spider-Man al UCM, dando paso a la nueva versión, con Tom Holland haciendo de Peter Parker.

Desde entonces, Spider-Man pasó a compartir pantalla con otros personajes como el Capitán América o Iron Man, lo que, a su vez, le dio más exposición aún. La primera entrega de Tom Holland llegó en 2017 y superó a todas las anteriores en ingresos, exceptuando 'Spider-Man 3'. Eso sí, ese no sería el caso para las dos siguientes, ya que la segunda entrega, 'Spider-Man: Lejos de casa', conseguiría superar los 1.100 millones de dólares, mientras que la tercera, 'Spider-Man: No Way Home', se quedaría rozando los 2.000 millones. Esta última reunió a los tres Spider-Man anteriores en una misma película, razón por la que los fans respondieron de gran manera. Así, la franquicia de 'Spider-Man' de manera general se sitúo en los más de 10.000 millones de dólares recaudados, situándose entre las más taquilleras de la historia.