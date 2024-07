La solución de Niño Becerra a la masificación turística: "Sistema de reservas con doble entrada"

El turismo es algo que preocupa a gran cantidad de españoles. Con este ámbito siendo el principal motor de crecimiento económico de España, hay parte de la población que, si bien muestran su descontento en temas como, por ejemplo, la cantidad de pisos turísticos que hay en las principales ciudades del país, no encuentran solución a este problema. Ante esta situación, el economista Santiago Niño Becerra, una de las figuras más públicas en lo que a ámbito económico se refiere, ha opinado e incluso ha dado una posible solución para reducir la masificación turística que se vive en España.

Para Niño Becerra, según publicaba a finales del mes de mayo en su propia página web, "la masificación turística actual no es consecuencia de un virus, sino de una no-política turística que durante décadas se ha estado practicando concienzudamente en España", teniendo como único principio que "cuantos más turistas lleguen, mejor". Además, destaca que esta no es una situación reciente, sino que lleva décadas viéndose en España, comenzando "en los años 50". "Los distintos gobiernos solo han estado movidos por una consigna: que-venga-más-y-más-y-más y sin diseñar ninguna regulación", publicaba en su cuenta de X (Twitter) el pasado 29 de junio a la vez que enlazaba a un artículo de El País acerca de las manifestaciones contra el turismo masivo.

La solución de Niño Becerra a la masificación

Tan solo un día después de que expresase esa última opinión acerca de la acción de los distintos gobiernos que ha tenido España, publicó también en sus redes sociales una medida que, en su opinión, "funcionaría". Estaría basada en "calcular el número de turistas / visitantes de una localidad, teniendo en cuenta su matriz de servicios y disponibilidad de espacios para evitar la masificación", para más tarde "establecer un sistema de reservas de doble entrada", ya sea con fechas concretas o con fechas abiertas. Como ejemplo, pone a un turista que quiera viajar a la ciudad de Venecia "entre el 1 y el 7 de Agosto o no tiene preferencia por el momento de la visita: solo quiere que sean siete días".

En este sentido, las reservas "podrían realizarse a años vista, y habría que abonar una pequeña cuota para mantener el sistema", teniendo que ir confirmando la reserva de manera periódica. Además, algo relevante es que el sistema no lo llevaría una persona, sino que "sería dirigido por una IA sin intervención humana, por lo que podría manejar una cantidad enorme de información con un riesgo de error mínimo", evitando así un posible error humano. Esta sería su solución, aunque cree que no sería muy bien aceptada. "Ese sistema si evitaría la masificación, pero ¿saben que sucedería?, pues que sería calificado de dictatorial por limitar la libertad de las personas", concluye.

De manera más genérica, Niño Becerra cree que, a pesar de haber medidas que podrían ser "fáciles de aplicar", según escribe en el artículo de su web, esto podría ocasionar perjuicios a nivel económico, ya que "el PIB generado por el turismo descendería debido a que, recuerden, el turismo en España descansa sobre el volumen, no sobre la calidad". La masificación podría incluso llegar a desaparecer, dice, pero existe un problema en que "gran parte del turismo que viene a España es de bajo y muy bajo nivel de gasto".

Niño Becerra no ve "sustituto" para el turismo

El problema de la masificación turística en España es algo que viene de largo y no es algo que vaya a desaparecer en el futuro más inmediato, ya que "España está condenada a seguir sufriendo y a continuar padeciendo la degradación ambiental y ciudadana que esa masificación supone", teniendo en cuenta que según los datos que expone el turismo actualmente representa más del 10% del PIB en España y más del 10% de la afiliación a la Seguridad Social. Ahora mismo, "no hay recambio ni sustituto" que puedan modificar esos porcentajes, por lo que Becerra lanza una pregunta en referencia a las recientes manifestaciones contra este tema: "¿A cuánto PIB per cápita está dispuesta a renunciar la ciudadanía de España para eliminar la masificación que causa el turismo?".