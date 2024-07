La solución de Gonzalo Bernardos al problema de los pisos turísticos en España: "Hacerles pagar más impuestos"

Con la llegada del verano a España, el problema de los pisos turísticos en prácticamente todo el territorio español está siendo el protagonista. La oferta de viviendas es cada vez menor y el precio que no parece dejar de incrementarse, razón por la que muchos ven un problema en que cada vez más casas se destinen al turismo, pidiendo una regulación y, en algunos casos, como el de Barcelona, incluso optando por la eliminación de este tipo de pisos en los próximos cinco años. Esta no es una situación actual, sino que viene de lejos, algo que comparte Gonzalo Bernardos. "Llegamos tarde", dijo el economista.

El tema de los pisos turísticos ha sido protagonista en dos de las ciudades que más turistas atraen: Barcelona y Madrid. En la primera, el alcalde Jaume Collboni anunció que tenían un plan de cinco años para eliminar las viviendas de uso turístico, mientras que en Madrid, el alcalde José Luis Martínez-Almeida afirmaba poco después que "prohibir no es la solución, lo que hay que hacer es regular". En el caso de Gonzalo Bernardos, compartió sus soluciones a este problema en una intervención en 'Más Vale Tarde', programa de La Sexta.

Impuestos y concentración en edificios como solución

"Los ayuntamientos no han regulado adecuadamente las viviendas de uso turístico", ha afirmado Bernardos. Para el profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, lo que se tendría que haber hecho y las soluciones que aporta son, en primer lugar, "poner un mínimo porcentaje en cada distrito, de tal manera que no interrumpa la vida de los que viven allí". Además, la idea no sería repartirlos por las distintas zonas, sino que esos pisos "tienen que estar en un edificio independiente", de tal forma que no coincidan vecinos y turistas. Por último, su tercera solución es la de los impuestos, "vamos a hacerles pagar más impuestos", dice, manteniéndose estos en el barrio, lo que aumentaría la situación de los mismos.

Ahora es complicado aplicar estas propuestas, ya que esto debería haberse hecho con anterioridad, regulando ese crecimiento de pisos turísticos que se ha vivido en los últimos años a través de la concentración en los mismos edificios e impuestos a los propietarios. Si estas propuestas se hubiesen aplicado en su momento, Gonzalo Bernardos defiende que "hubiéramos conseguido una combinación muy buena entre los que quieren vivir en ese barrio como siempre y los que quieren coger y permitir que la oferta turística aumente", ya que "el turismo es la principal actividad de España".

En desacuerdo con Almeida y Collboni

Además de compartir sus soluciones, Bernardos también ha querido aprovechar su intervención para rebatir y lanzar su opinión acerca de las medidas que se van a poner en marcha tanto en Madrid como Barcelona para afrontar el problema de la vivienda. En el caso de la capital, el alcalde anunció la puesta en marcha de 45 viviendas de coliving para jóvenes, a lo que el economista respondió con ironía: "Ha preguntado qué tiempo hace y ha respondido dos y dos son cuatro. No tienen nada que ver 45 viviendas con las 1.533.000 que tiene Madrid". La valoración de Bernardos es que Almeida "no ha estado nada acertado".

En el caso de Barcelona, el profesor de Economía, a pesar de que ha destacado que Collboni le parece "un gran político", ha considerado que en la decisión de eliminar los pisos turísticos está "muy equivocado". "Le ha cogido la vena populista", ha afirmado. En los planes del Ayuntamiento de Barcelona entra el anular las licencias concedidas actualmente, un problema importante, ya que, según expone Bernardos, "las personas que tienen en Barcelona una licencia turística, la tienen de carácter indefinido". Estas no caducan, por lo que si el ayuntamiento decide "expropiar las 9.900 licencias, tendrá que gastarse muchísimo dinero, porque en los tribunales el ayuntamiento tiene todas las de perder", ha sentenciado, finalizando así su intervención.