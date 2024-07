Simone Biles vuelve por todo lo alto: este es el dinero que ha ganado la gimnasta

Si hay un nombre que ha generado expectación en los primeros compases de los Juegos Olímpicos de París 2024, ese es el de Simone Biles. Después de retirarse en los momentos finales de los Juegos de Tokio 2020 por problemas de salud mental, su vuelta a la competición ya generó mucha expectación en 2023, algo que se ha multiplicado para una gran competición como son los Juegos Olímpicos. Ella, además, no ha defraudado, sino que la gimnasta más condecorada de la historia se ha encargado de demostrar por qué se la considera la mejor, dejando actuaciones que la han vuelto a situar en lo alto.

Fue el pasado 28 de julio cuando Biles apareció en el Bercy Arena para volver a competir en unos Juegos. Celebridades como Tom Cruise, Antoine Griezmann o Lady Gaga se dieron cita en el recinto francés para verla en su vuelta y, pese a una pequeña molestia en el tobillo, la gimnasta consiguió clasificarse a cinco de la seis finales, tanto en aparatos como por equipos, teniendo como objetivo seguir aumentando un palmarés que ya incluye un gran número de medallas, incluyendo cuatro otros en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Todo ese éxito, además, ha derivado en grandes recompensas a nivel económico, siendo una de las deportistas mejor pagadas del mundo.

Cuánto dinero ha ganado Simone Biles

Simone Biles centra la atención de muchos espectadores cada vez que da un salto, haciendo movimientos que muchos consideran imposibles. Siendo la gimnasta más laureada de la historia, tanto en categoría masculina como femenina, y con 37 medallas en su vitrina entre Mundiales (23 oros, 4 platas y 3 bronces) y Juegos Olímpicos (4 oros, 1 plata, 2 bronces), parte del dinero que ha ingresado le ha llegado por los bonus que normalmente se otorgan al ganar un campeonato. Según Business Insider, Estados Unidos da en cada edición de los Juegos 37.500 dólares por ganar el oro, 22.500 por la plata y 15.000 por el bronce, por lo que, sumando sus medallas, estaríamos hablando de alrededor de 150.000 euros solo a partir de bonus.

Por otro lado, si bien sus resultados deportivos la han llevado a convertirse en la figura pública que es ahora, estos no han sido su principal fuente de ingresos, sino que han venido de actividades fuera de la gimnasia, a través de patrocinadores. En su web personal, de hecho, incluye un apartado dedicado exclusivamente a las marcas "en las que creo", incluyendo Spieth America, los cereales Wheaties, las bebidas energéticas Powerade, la marca de comida para mascotas Nulo, la organización sin ánimo de lucro Friends of the Children, la empresa de ciberseguridad Axonius o la marca de ropa de gimnasia GK. Además, más allá de estas instituciones, también ha trabajado con otras muy conocidas como Uber Eats, Beats by Dre, Visa o United Airlines, e incluso recientemente ha lanzado un documental junto a Netflix.

Teniendo todo esto en cuenta, Forbes situó a Simone Biles como la 16ª deportista mejor pagada del 2023, estimando unos ingresos de algo más de 7,1 millones de dólares, correspondiendo 7 millones a ingresos extra-deportivos. En cuanto a su patrimonio, desde el portal especializado Celebrity Net Worth lo sitúan en unos 20 millones de dólares a 21 de julio de 2024.