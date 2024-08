Por qué septiembre es un mes clave para tu hipoteca: así puede bajar el dinero de la cuota

El euríbor ha marcado en julio el dato más bajo desde hace 20 meses al quedarse en el 3,5%. Todo un respiro para los hipotecados que el pasado 2023 pagaban cada vez más en su cuota hipotecaria. El indicador al que hacen referencia la mayoría de hipotecas en España ha cumplido el guion previsto por los expertos y ha llegado al verano en descenso. ¿Qué pasará a partir de septiembre?

El índice de referencia de las hipotecas variables ha bajado más de seis décimas respecto al dato registrado durante el mismo mes de 2023 (4,149%) y ha rebajado las hipotecas variables con revisión anual hasta 1.300 euros al año en algunos casos. "Después de un periodo alcista, el descenso que estamos viendo en el euríbor es lógico, pero todavía estamos en un proceso de estabilización y el cambio real lo empezaremos a ver cuando registre datos todavía más bajos, en torno al 2%", afirma Simone Colombelli, director de Hipotecas de iAhorro. ¿Cuándo llegará eso?

Las acciones del Banco Central Europeo marcan, en buena parte, el camino del euríbor. La próxima reunión que mantendrá el organismo europeo será el 12 de septiembre, y las esperanzas del sector están puestas en lo que pase ese día. "Todos esperamos que en esa reunión de septiembre el BCE baje otra vez los tipos de interés, aunque sea otros 0,25 puntos porcentuales. Esto animará un poco más el mercado y, evidentemente, influirá en los valores que vaya registrando el euríbor; le dará más alas para que pueda continuar su camino a la baja de forma más evidente", afirma Colombelli.

Así, los tipos de interés oficiales se situarían en el 4%, y, agrega el director de Hipotecas de iAhorro, "aún podría producirse una nueva bajada antes de terminar el año" para situarlos en torno al 3,75%.

¿Qué pasará con el euríbor en septiembre?

¿Cómo podría afectar esto al euríbor? Colombelli no se atreve a hacer una predicción de qué pasará de aquí a final de año porque "el euríbor destroza todos los análisis que hemos ido realizando. Vemos que, mes a mes, ha ido variando más de lo previsto porque hay muchos factores que le afectan y esto hace que sea imposible predecir cómo estará en unos meses. Lo único que podemos decir es que, con total probabilidad, si baja tipos el BCE otra vez, el euríbor también caerá".

Desde Kelisto apuntan que la previsión sobre el euríbor para 2024 que realizan otras entidades y organismos se mantienen con pocos cambios respecto a meses anteriores y sitúan al euríbor en una horquilla que va del 3% al 3,5% de cara a finales de 2024: Bankinter y Funcas son los que prevén cifras más elevadas para final de año (3,5% y 3,3%, respectivamente), mientras que Caixabank sitúa al euríbor en el 3,03% y Asufin, en el 3%.

Ofertas de hipotecas en septiembre

En cuanto a los pasos que dará la banca, por ahora, en agosto, no hay previsiones de que vaya a haber cambios en las ofertas: "Hay alguna entidad que ha bajado tipos, pero para ajustarlos a mercado y no quedarse fuera de la guerra hipotecaria que estamos viendo en estos momentos, pero hasta mediados de septiembre, cuando vuelva todo un poco a la normalidad, no esperamos grandes movimientos por parte de la banca en este sentido", señala Colombelli.

El experto hipotecario adelanta que "el último trimestre del año es siempre en el que vemos más movimientos. Por tanto, entre mediados de septiembre y principios de octubre, si todo sigue según lo previsto, la banca moverá ficha y bajará sus tipos de interés para seguir la línea del BCE, pero también para cumplir con sus objetivos anuales de negocio".

Lo que es cierto es que la tendencia a la baja está clara, tanto en el euríbor como en los tipos de interés y la banca se está adaptando bien a esta nueva situación. "En iAhorro hemos visto ya hipotecas fijas que rozan el 2% TIN para los mejores perfiles e hipotecas que están en torno al 2,5% TIN para perfiles más normales. Esto es una buena noticia porque, que la banca baje los tipos de interés de sus hipotecas lo que hace es animar más el mercado hipotecario", finaliza.

En la misma línea desde Kelisto la portavoz Estefanía González explica que pese a que el verano suele ser época de pocos cambios, continúa la mejora en la oferta hipoteca. Sin embargo, los descensos aún son lentos: “La guerra comercial sigue teniendo un perfil moderado, con caídas de precio paulatinas, y centradas en el tipo fijo y mixto, aunque esperamos que, de cara a septiembre, las bajadas de precio se aceleren. Por el momento, las hipotecas fijas (-9,45% interanual) encabezan las bajadas, que también se notan en el tramo fijo de las hipotecas mixtas (-6,17%), y con menos intensidad en las hipotecas variables (-2,94%). En cambio, el tramo variable de las hipotecas mixtas sigue sufriendo subidas de precio (+2,74%)".