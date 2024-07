El sector del cava empieza la vendimia pendiente del impacto de las olas de calor en la uva

La Denominación de Origen Cava (DO Cava), formada por 349 bodegas de zonas como Penedés (Barcelona y Tarragona), Requena (Valencia) y Almendralejo (Extremadura), afronta el inicio de la vendimia sin perder de vista el cielo ante la aparición de las primeras olas de calor. "Va a ser a una cosecha cualitativamente buena, pero no será tanta como un año normal. Se acercará a un año normal", comenta a 'La Información' el presidente de esta Denominación Javier Pagés quien reconoce que bodegueros y viticultores son un poco más optimistas. Al respecto, destaca las precipitaciones puntuales y las menores temperaturas en los meses de mayo y junio. Sin embargo, desde los servicios técnicos de la DO reconocen que "la vendimia es larga y todavía queda camino por recorrer". En este sentido, Pagés cree que es pronto para hablar de cifras o previsiones globales. Una vez más, el cielo dictará sentencia.

La vendimia, cuyas variedades más tempranas relacionadas con el cava comienzan a recolectarse a partir de la próxima semana y que se alargará hasta finales de septiembre, llega en un momento en que las lluvias han reforzado las viñas. Sin embargo, Pagés avisa que "no todo se ha recuperado en fruto". El máximo responsable del consejo regulador de la DO Cava admite que "sigue la preocupación para la carestía de producto", tras unas últimas campañas "buenas en ventas pero malas en uvas"; y sostiene que las bodegas deberán "gestionar la demanda", a pesar de que esta se ha adaptado a una menor producción en la anterior campaña. Todo lo anterior, le lleva a no descartar que se eche mano - en un determinado porcentaje - a la denominada 'Provisión de Garantía Cualitativa' o fondo de vino, que se se creó la pasada primavera: "Veremos su uso en enero/marzo", apunta Pagés a preguntas de este medio.

El responsable de la sectorial de vino de Unión de Uniones, Joan Santó, se pronuncia en términos similares a los de Pagés: "La cosecha será un poco mejor a expensas de la evolución del tiempo", comenta sobre una vendimia que en unos días inaugurará Almendralejo (Extremadura). Santó recuerda que la sequía de las últimas campañas les ha obligado a adelantar la vendimia (este año se descarta) y luchar con la "deshidratación" de la uva. Lo que supone un mayor grado alcohólico y un menor peso. "Nos encontramos el año pasado con que un remolque con el mismo volumen llegaba a pesar 1.000 kg menos que el anterior", comenta.

Por su parte, el presidente de Asaja Lérida Pere Roque, coincide en que la cosecha será mejor que en 2023 "pero no llegaremos a un año normal" y estima que, en las zonas de regadío como Villafranca del Penedès y Barberá, "la producción puede llegar a subir hasta un 15% respecto al año pasado" aunque en secano la mejora será mucho menor. "Lo que sí va a suceder es que la cualidad será excelente", concluye. Sobre si se recurrirá al fondo de vino, Roque ha llamado a la prudencia y pide esperar al comportamiento de las ventas en el segundo semestre del año antes de adoptar cualquier decisión.

A vueltas con el precio de la uva

El representante de Unión de Uniones tampoco cree que la cosecha sea suficiente para atender los más de 253 millones de botellas anuales producidas en 2023. y coincide en que se echará mano del fondo de vino tras la vendimia. "La demanda se ha elevado, pero la producción ha caído entre un 30 y 40%", lamenta Santó quien señala que esta campaña será una buena ocasión para ver si funciona la 'Provisión'.

En cualquier caso, Santó echa de menos que esta menor producción no se haya traducido en ningún movimiento al alza en el precio de la uva de base para cava y se pregunta si existe o no realmente mercado. Todo ello, en una Denominación de Origen. El año pasado, según su último informe económico correspondiente a 2023, la DO Cava produjo un 0,33% menos aunque se rondaron los 254 millones de botellas de las que el 68% fueron a la exportación. Los principales destinos de las exportaciones de cava fueron Alemania (31,13 millones de botellas), Bélgica (22 millones), Estados Unidos (18,7 millones), Reino Unido (17,8 millones) y Suecia (12,52 millones).