Santiago Segura estrena 'Padre no hay más que uno 4': cuánto tiene que recaudar para ser la más vista del año

Santiago Segura tiene el reto por delante de superarse a sí mismo. Este 17 de julio estrena 'Padre no hay más que uno 4. Campanas de boda', una nueva entrega de la saga más vista del cine español que hace respirar a las salas de cine en plena crisis de recaudación. El día del estreno estaba previsto para el día 18, pero por ser hoy su cumpleaños y el día del espectador se decidió adelantar un estreno del que esta misma noche, a las dos de la madrugada, el director sinónimo de éxito ya sabrá la recaudación de la primera taquilla. Así lo desvelaba Santiago Segura en su visita a El Hormiguero hace unas semanas.

El nombre de Santiago Segura es sinónimo de éxito dentro del cine español, y ahora más concretamente del cine familiar. Durante estos últimos años, cada cinta dirigida por el actor, cineasta y humorista español ha ocupado el primer puesto de las películas españolas con mayor recaudación.

A pesar de que, en este momento, las películas dirigidas por Santiago Segura sean de ámbito familiar, ya arrasó con la saga 'Torrente', donde daría sus primeros pasos como director de cine. La segunda entrega de este peculiar policía es la octava película española con mayor recaudación en nuestro país. La sexta entrega está en camino. Aun así, después de dirigir e interpretar a Torrente, dio un giro radical a su público objetivo y, desde que empezó con la serie de películas de 'Padre no hay más que uno', cada cinta es de nuevo un éxito.

Cuánto han recaudado las películas anteriores

La primera entrega de 'Padre no hay más que uno' llegó a los cines a principios de agosto de 2019 y, en ese primer momento ya fue líder de la taquilla española con 14.241.285 euros recaudados. Ahí empezó todo, según los datos mostrados por el Ministerio de Cultura. Basada en la comedia argentina 'Mamá se fue de viaje' y escrita por Santiago Segura y Marta González de Vega, su éxito fue tal que rápidamente se anunció la segunda entrega.

Con la llegada del 2020 el cine comenzó un periodo muy difícil en plena pandemia, lo que supuso una gran pérdida de ingresos a nivel mundial. Ese mismo año se estrenó 'Padre no hay más que uno 2: La llegada de la suegra' y, lejos de verse afectada por la situación, se convirtió en un soplo de aire fresco para la taquilla española, recaudando algo menos de 13 millones de euros, menor cantidad que la anterior, pero superando por más del doble a la segunda película de la lista. A pesar de las restricciones, la segunda entrega atrajo a los cines a 2.317.890 espectadores, tan solo 100.000 menos que la cinta anterior.

Las dos primeras películas se estrenaron en años sucesivos, convirtiendo esta serie de cintas en una clásico del verano para las familias, que, eso sí, tuvieron que esperar un par de años antes de que se estrenase la tercera. Fue el 14 de julio de 2022 cuando se estrenó y, en ese momento, el fenómeno 'Padre no hay más que uno' ya era una realidad en España, razón por la que 'Padre no hay más que uno 3' consiguió recaudar más de 15 millones de euros, convirtiéndose en la entrega más taquillera de la franquicia. Fueron 15.606.842 euros los que se recaudaron más concretamente, atrayendo a más de 2,7 millones de espectadores. Por tercera vez consecutiva, líder del cine español.

La cuarta entrega apunta al número 1 en taquilla

Con alrededor de 42 millones de euros recaudados, no parece que los resultados de la cuarta edición vayan a variar mucho de las anteriores. Si incluimos 'A todo tren. Destino Asturias', también dirigida por Santiago Segura y estrenada en 2021, el cineasta ha ocupado el número 1 en taquilla en cuatro de los últimos cinco años, siendo la única excepción 'Vacaciones de verano', estrenada en 2023 y con una recaudación de cerca de 7,5 millones de euros. Aun así, a pesar de que ser bastante menor que las recaudaciones de 'Padre no hay más que uno', esos más de siete millones ya la situarían en el primer puesto de este año, que actualmente ocupa 'La Familia Beneton' con algo más de cuatro millones de euros y 622.025 espectadores a día 30 de junio.

De esta forma, no parece que la cuarta edición vaya a ser la última, con Segura deslizando la posibilidad de que una quinta sea la última en declaraciones con RTVE. Además, cuando el director anunció la cuarta en su cuenta de X (Twitter), un usuario respondió que "ya te estás pasando Santiago" y que no quemase esta saga familiar, a lo que contestó: "Cuando la tercera lleva al cine más que la segunda y la primera, yo creo que vamos bien. El público es el que decide cuando te estas pasando". Así, si las expectativas se cumplen, 'Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda' podría volver al número 1, algo que también beneficiaría a un sector que no está pasando por un mejor momento.