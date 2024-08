Rudy Fernández se despide del baloncesto en los Juegos Olímpicos: el dinero que ha ganado y sus inversiones

Rudy Fernández anunció su retirada del baloncesto profesional después de 20 temporadas para poner el punto y final a una carrera plagada de éxitos. El alero se enfrenta a los que son sus últimos Juegos Olímpicos, que se disputan estos días en París (Francia). Este viernes, la selección Española buscará la victoria contra Canadá en el partido de la tercera jornada del grupo A que se podrá ver en directo por televisión a través de La 1, RTVE Play y Eurosport.

Rudy se ha convertido en uno de los jugadores más laureados de la historia y en un emblema del Joventut, el Real Madrid y la Selección. Tampoco podemos olvidar su paso por la NBA, donde jugó en los Portland Trail Blazers. Más de dos décadas en las que ha superado la barrera de los 25 millones de euros en salarios y en las que ha llegado a estar entre los mejores pagados de la ACB y la Euroliga.

En el palmarés de Rudy, que aún puede engordar, destacan tres Euroligas, siete Ligas ACB, seis Copas del Rey, nueve Supercopas de España y una Copa Intercontinental con el Real Madrid, además de otra Copa del Rey con el Joventut. Con España ha ganado dos mundiales y cuatro Eurobasket. Además, este verano puede convertirse en el primer jugador de baloncesto en la historia que disputa seis Juegos Olímpicos, donde suma dos platas (Pekín y Londres) y un bronce (Río de Janeiro). A nivel individual, también ha conseguido múltiples galardones de MVP en todas las competiciones de clubes que ha disputado.

Ante los medios de comunicación, Rudy afirmaba en el día de sus 39 cumpleaños que "retirada es una palabra difícil e impactante cuando la escuchas. Ya tengo una edad y empiezo a pensar en otras cosas". Han sido 20 temporadas en lo más alto del baloncesto, donde "me he sentido muy querido".

¿Cuánto dinero ha ganado Rudy Fernández?

El jugador mallorquín está entre los jugadores españoles de baloncesto que más dinero ha ganado en su carrera deportiva. Debutó en 2003 en la ACB en el Joventut de Badalona y después de 5 temporadas (tras rechazar al Barcelona), debutó en la NBA ya como campeón del mundo y subcampeón olímpico. Fue elegido en el draft por Phoenix, que lo traspasó a Portland, donde jugó cuatro temporadas.

Su sueldo inicial era de 950.000 euros debido a que la normativa salarial de liga estadounidense fija los salarios que deben percibir los jugadores debutantes. Rudy, que se convirtió entonces en el noveno jugador español en debutar en la NBA tras nombres como los de Fernando Martín, Pau Gasol o José Manuel Calderón, terminó ganando 1,8 millones de euros antes de fichar por el Real Madrid. En EEUU se convirtió en el primer jugador europeo en participar en el concurso de mates.

Regresó a España en la temporada 2012-13 (después de varios partidos en la temporada anterior durante el cierre patronal de la NBA) a cambio de casi 5,5 millones de euros por dos temporadas. El Real Madrid le convertía así en el cuarto jugador mejor pagado Europa y el primero de la ACB por delante de Juan Carlos Navarro, que por entonces militaba en el FC Barcelona. Además, Rudy se hacía con el 50% de sus derechos de imagen.

El Real Madrid renovó su contrato en la 2014/15 para las siguientes 4 temporadas por un total de 10 millones de euros. Después llegaron las lesiones y la pandemia, lo que afectaron a su salario. Desde 2018, su sueldo se fue reduciendo anualmente desde los 1,4 millones de euros hasta el millón en la temporada actual. Sumando todas estas cantidades, Rudy Fernández ha ingresado más de 25 millones de euros.

¿En qué ha invertido Rudy Fernández su dinero?

La carrera de Rudy ha sido más larga de lo que los médicos auguraron. En su despedida ha recordado que "por desgracia, el deporte tiene lesiones y cuando me dañé la espalda me dijeron que podría estar 3-4 años más, pero he podido estar muchos años más. Me he sentido muy privilegiado de poder llegar hasta este punto". Quizá por eso, el jugador ha invertido parte de su dinero en los últimos años y ha iniciado una carrera como empresario que podrá continuar cuando se retire.

Debutó en el mundo de los negocios en 2014, cuando se asoció a Rafa Nadal, Pau Gasol y otros empresarios para entrar en el grupo de restaurantes Tatel. Actualmente, tienen siete locales en todo el mundo: Madrid, Valencia, Ibiza, Los Ángeles, Dubai, Riad y Ciudad de México

Manuel Campos Guallar, Rudy Fernández y Rafa Nadal asiste a la presentación de la nueva sede del restaurante Tatel en Beverly Hills Europa Press

En 2022, Rudy entró en el capital de la startup valenciana Indya. Una empresa dedicada a la planificación nutricional para deportistas, en las que también inviertieron su dinero Iker Casillas, Pau Gasol, Aleix Espasrgaró o Alex Rins, entre otros deportistas. Hace unos días, se conocía que esta empresa ha cerrado el último ejercicio con una facturación neta de 800.000 euros. Han participado en proyectos de Fórmula 1 y Moto GP de la mano de Red Bull y han personalizado planes nutricionales a futbolistas, ciclistas, pilotos, judocas y atletas profesionales y a más de 20.000 deportistas aficionados a través de una plataforma tecnológica con Inteligencia Artificial (IA).

El mallorquín también tiene una empresa junto a su hermana Marta, jugadora profesional de baloncesto hasta 2015, quien también pasó por la liga americana (WNBA). Se trata de Sports Time SL, desde la que gestionan la Fundación Rudy Fernández, una entidad sin ánimo de lucro que fomenta "los valores del deporte como herramienta de educación y sensibilización social".

¿Dónde vive Rudy Fernández junto a Helen Lindes?

El segundo capitán del Real Madrid de baloncesto, tras Sergi Lull, se casó en 2015 con la modelo Helen Lindes, quien ganó el certamen de Miss España en el año 2000. Junto a sus dos hijos residen desde 2019 en una mansión en La Finca de Pozuelo (Madrid), una de las zonas preferidas por los famosos en la capital de España. Una casa con piscina, gimnasio y un amplío jardín, en el que no puede faltar una cancha de baloncesto. La pareja ha compartido multitud de fotos del interior de la vivienda, de estilo nórdico y muy espaciosa, ya que tiene seis habitaciones y una zona infantil.

Pero no es la única casa de la pareja, que también tiene otra en Lanzarote, la tierra natal de Helen Lindes. Era de sus padres desde hace 20 años y la reinauguraron en el verano de 2023 después de una reforma. Se llama 5 Suites y se encuentra en la localidad de Macher (Tías). La decoración es bastante similar a la casa de Madrid, solo que está a un paso de la playa.