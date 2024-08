Estos son los requisitos generales para contratar una hipoteca

La compra de una nueva vivienda es un momento en la vida de una persona que es decisivo y especial, más aún si tenemos en cuenta que la mayoría no cuenta con suficientes ahorros como para poder abonar al contado esta adquisición. Es por ello por lo que se debe recurrir a los préstamos hipotecarios, que solo son concedidos cuando se cumplen con una serie de requisitos.

Aunque cada entidad financiera puede variar sus condiciones y agregar otras extras, existen una serie de requisitos generales para la contratación de una hipoteca, siendo uno de ellos el disponer de un contrato laboral, pues por las entidades es valorado que el solicitante tenga estabilidad laboral y que, por tanto, pueda afrontar el pago de las cuotas mensuales correspondientes. De hecho, disponer de un contrato de trabajo indefinido, trabajar en un sector laboral estable o trabajar en el sector público pueden incrementar las posibilidades de conseguir un préstamo hipotecario.

Asimismo, conviene recordar que los bancos financian 80% del valor total de la tasación o adquisición de la vivienda, por lo que hay que disponer de unos ahorros por el 20% restante, a lo que habría que sumar otro 10% del total para poder afrontar el resto de gastos adicionales para afrontar los trámites necesarios para formalizar la hipoteca.

Otros requisitos para pedir una hipoteca

Por otro lado, las entidades financieras suelen requerir algunas garantías adicionales para poder acceder a la concesión del préstamo hipotecario, como el de la presentación de un aval por parte de una tercera persona, o el poder avalar la hipoteca con otra propiedad, a pesar de que lleve asociado un riesgo.

Por otro lado, las entidades bancarias, antes de conceder una hipoteca, valoran que el solicitante del préstamo no tenga deudas con otras entidades, asegurándose así que pueda tener suficientes ingresos para poder afrontar las cuotas mensuales y que no acabe convirtiéndose en un moroso. En este sentido, los expertos recomiendan que la cuantía de los préstamos no sea superior al 35% de los ingresos netos mensuales del titular, para así poder afrontar el resto de gastos fijos e imprescindibles.

Para calcular la cuota de un préstamo hipotecario, es habitual que las propias entidades financieras se encarguen de brindar asesoramiento a sus clientes acerca de las diferentes opciones de financiación a las que pueden recurrir, de manera que se adapten en mayor medida a sus necesidades económicas y situación financiera.

Adicionalmente, en la actualidad es usual que cuenten con simuladores de hipotecas a través de los cuales es posible consultar rápidamente las cuotas mensuales a desembolsar en función del plazo que se haya establecido, así como sus costes adicionales. Así, se puede estimar cuánto habrá que pagar cada mes para poder devolver el dinero prestado junto a los correspondientes intereses.