Cómo pagar con tarjeta en el extranjero de forma segura según la OCU

Muchos ya se han ido de vacaciones, otros lo están haciendo ahora mismo y otros se irán en las próximas semanas. En este sentido, hay personas que optan por viajar al extranjero y salir de nuestras fronteras, razón por la que, en algunos casos, se ven obligados a cambiar dinero en efectivo por la moneda local. Siempre es recomendable el llevar efectivo, pero desde la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) aconsejan llevar y usar siempre que sea posible las tarjetas, ya no solo útil para comprar en otro país, sino también necesaria para el caso en el que se quiera sacar dinero en cajeros automáticos.

En los propios países de destino hay que estar pendientes de posibles comisiones o condiciones de los bancos a la hora de sacar dinero, pero antes también se recomienda hacer una serie de comprobaciones para no tener ningún problema e ir con la máxima seguridad posible a nuestro lugar de vacaciones. Una de ellas, por ejemplo, es la de comprobar las comisiones que se aplican al utilizar la tarjeta fuera de la zona euro, ya que, dentro de los propios bancos, existen tarjetas que no cobran comisión y que se pueden solicitar.

Las recomendaciones para no tener problemas

Las comisiones, por otro lado, no son algo que solo se cobren por la utilización de la tarjeta, sino que hay algunas que también cobran por sacar dinero en el extranjero, una cantidad que incluso se puede incrementar por una posible comisión que cobre el propio cajero. Además, hay algunos, tanto cajeros como TPV, que dan la opción de pagar en euros, pero hacer esto no es recomendable según la OCU, sino que optan por pagar en moneda local para no sufrir unos tipos de cambio que pueden acarrear una pérdida de dinero. Por otra parte, también hay que asegurarse de que el límite de pago de la tarjeta es suficiente para no agotar el saldo, pudiendo incluso solicitar una ampliación.

En este aspecto, desde la Organización de Consumidores y Usuarios señalan que por sacar dinero en el extranjero, los cajeros suelen cobrar entre el 4% y el 5% de comisión, existiendo tarjetas de débito que no acarrean comisión. Por cambio de divisa ocurre lo mismo, tanto en pagos como en retirada de dinero, y en este caso puede llegar hasta el 3% del importe, lo que, sumado a la anterior, puede tener como consecuencia el pagar un 7% o un 8% de más por cada pago o retirada que hagamos. Por ello, el buscar tarjetas sin comisión puede ahorrarnos dinero, con varios bancos como Deutsche Bank o ImaginBank ofreciendo extracciones ilimitadas a un 0% de comisión por cambio de divisa.

Una situación que puede pasar es la de tener una tarjeta que sufra fallos, por lo que también se aconseja el llevar una segunda tarjeta de repuesto por si se hace necesaria durante el viaje. Incluso puede ocurrir que se produzcan pagos duplicados o usos fraudulentos, para lo que habrá que estar pendientes, teniendo especial cuidado. De igual manera, para casos en los que se produzcan robos o pérdidas, algo que puede pasar en sitios que no conocemos, sugieren el llevar apuntados los números de teléfono de los bancos a los que se puede llamar desde el extranjero de manera gratuita.

Recomendaciones para el dinero en efectivo

También existen personas que, cuando viajan a un lugar extranjero, prefieren llevar una mayor cantidad en efectivo, por lo que a estos, la OCU les recomienda el comparar los distintos tipos y comisiones que ofrecen las diferentes entidades españolas donde se vaya a hacer el cambio de divisa y, además, no dejarlo para el último día, algo importante teniendo en cuenta que hay sucursales que necesitan de tiempo para solicitar la divisa extranjera. Por otro lado, hay países donde no queda más remedio que sacar dinero allí, por lo que habrá que asegurarse de que allí cambian el euro por su moneda y, a su vez, no caer en los "mercados negros", donde pueden llegar a ofrecer mejores condiciones, pero teniendo el riesgo de perder el dinero o ser timado.