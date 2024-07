¿Quieres viajar y no tienes ahorros? Esta ciudad europea te paga por ir de vacaciones

En pleno verano muchos ya tiene preparadas sus vacaciones, pero otros que no corren la misma suerte por no tener muchos ahorros y siguen planeando cuáles son sus mejores opciones para poder descansar unos días en la playa o incluso conocer otras ciudades en el extranjero. Si aún no tiene un destino elegido, hay una capital europea que te pagará si decides pasar allí unos días de vacaciones, eso sí, todo a cambio de cumplir una serie de requisitos y condiciones.

¿Cómo puedes conseguir descuentos por viajar?

La ciudad que recomperansrá a sus turistas más sostenibles es Copenhague. Wonderful Copenhagen apuesta este verano por lanzar una iniciativa que busca los viajeros que vayan a pasar unos días a la ciudad, sean más respetuosos con el clima.

La organización del turismo en de Copenhage defiende que es necesario cambiar la mentalidad de los turistas y fomentar opciones ecológicas. Los datos muestran una gran disposición: el 82% de los viajeros dice que quiere actuar de forma sostenible, pero solo el 22% ha cambiado su forma de comportarse durante sus vacaciones.

Wonderful Copenhagen presenta CopenPay, una nueva iniciativa que transforma las acciones verdes en moneda para experiencias culturales. La ambición de Copenhague es inspirar a los visitantes a tomar decisiones ecológicas conscientes y ayudar a cerrar la gran brecha entre el deseo de actuar de manera sostenible y su comportamiento real.

CopenPay recompensa acciones como andar en bicicleta, participar en esfuerzos de limpieza o ser voluntario en granjas urbanas con acceso a una variedad de experiencias enriquecedoras y maravillas cotidianas de Copenhague. Esto incluye visitas guiadas gratuitas al museo, alquiler gratuito de kayak e incluso un almuerzo vegetariano gratuito elaborado con cultivos locales.

"Para nosotros es una tarea central hacer que los viajes sean sostenibles. Y solo lo lograremos si salvamos la gran brecha entre el deseo de los visitantes de actuar de manera sostenible y su comportamiento real. Puede parecer simple, pero no lo es. Queremos que los visitantes tomen decisiones conscientes y ecológicas y, con suerte, terminen obteniendo experiencias aún mejores mientras visitan. Por lo tanto, a través de CopenPay pretendemos incentivar el comportamiento sostenible de los turistas mientras enriquecemos su experiencia cultural en nuestro destino. Esto es parte de una mentalidad más amplia entre los viajeros y una entre muchas iniciativas que estamos llevando a cabo para hacer que viajar sea más sostenible", afirmó Mikkel Aarø-Hansen, consejero delegado de Wonderful Copenhagen.

Condiciones y requisitos para conseguir recompensas

La simplicidad del sistema permite una fácil participación: los turistas pueden mostrar un billete de tren, llegar en bicicleta o presentar otra prueba sencilla de acciones verdes para canjear sus recompensas. Este verano, todos los turistas están invitados a participar en CopenPay, con actualizaciones periódicas sobre atracciones disponibles y recompensas en copenpay.com.

"Estoy encantado de ver una iniciativa como CopenPay que combina nuestra rica vida cultural con un fuerte compromiso con la sostenibilidad. Al convertir acciones verdes en moneda para experiencias culturales, los turistas tienen una oportunidad única de explorar Copenhague de una manera que beneficia tanto al medio ambiente y la comunidad local. Esto se alinea perfectamente con nuestros valores y ambiciones de promover soluciones sostenibles en Copenhague", afirmó la alcaldesa de Copenhague, Sophie Hæstorp Andersen.

CopenPay, que se lanzará con más de 20 atracciones este verano, no solo tiene como objetivo mejorar la experiencia local de los huéspedes, sino también inspirar otros destinos.