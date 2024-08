¿Qué va a pasar en Venezuela? Negociación, rebelión militar o más represión chavista

El 28 de julio pasado se celebraron elecciones presidenciales en Venezuela. Horas después del cierre de las mesas electorales, el Consejo Nacional Electoral (CNE), en manos chavistas, emitió un comunicado en el que daba al actual presidente, Nicolás Maduro, la victoria con el 51,2% de los votos, y a Edmundo González, el candidato de la oposición, el 44% de los votos.

Ese recuento empezó a resultar sospechoso porque el CNE no presentó pruebas, ni actas. La oposición anunció al día siguiente su propio recuento, y luego subió a un portal de internet más del 70% de las actas. Si se verifican esos datos, se demostraría que Edmundo González ha ganado las elecciones con casi el 70% de los votos.

Los chavistas respondieron que, en realidad, las máquinas electorales habían sido hackeadas, y que la oposición había estado detrás de esa conspiración, razón por la cual el CNE no podían presentar las actas. Una semana después de las elecciones, Nicolás Maduro y el CNE siguen sin presentar pruebas verificables de su victoria, y en cambio la oposición, sí ha presentado documentos que son fáciles de verificar y que probarían que Maduro salió derrotado.

La comunidad internacional ha alzado su voz calificando el proceso electoral de irregular, pidiendo verificar las actas. EEUU admitió que las pruebas de la oposición son creíbles, y ya ha reconocido al candidato de la oposición, Edmundo González, como el presidente electo del país. ¿Qué va a pasar a partir de ahora?

1. Seis meses de limbo. Para empezar, Venezuela va a caer en seis meses de limbo legal. Según la Constitución de Venezuela, el candidato ganador debe asumir el cargo de presidente de Venezuela en los primeros días de enero de 2025. Edmundo González no puede tomar medidas como presidente electo porque no estará habilitado hasta 2025. Si diera un paso en falso, daría alas a Maduro para mover a la maquinaria de la Justicia contra él. De hecho, Maduro seguirá siendo de facto el presidente hasta esa fecha.

2. Negociación con Maduro. González ha pedido públicamente a Maduro que haga una transferencia pacífica del poder y que adelante la fecha del cambio presidencial. La presión de México, Colombia y Brasil, países de izquierdas y, en teoría más cercanos a Maduro, podría facilitar una negociación entre los dos políticos. Esa negociación, según los analistas políticos, consistiría en blindar a Maduro y los altos cargos chavistas de futuras persecuciones legales en caso de que abandonen el poder, pero también, de la liberación de presos políticos de la oposición, amnistía total y eliminación de todas las acusaciones contra ellos.

3. Exclusión de Machado. Ahora bien, Maduro quiere excluir de esas negociaciones a María Corina Machado, verdadera líder de la oposición. Maduro ha pedido su detención, culpándola del “ataque terrorista” a las máquinas electorales y de más cosas, algo que no se ha podido probar. Acusa a sus “comanditos” de organizar y planear acciones violentas. Machado estuvo oculta desde el martes pasado en alguna parte del país, y no ha aceptado el ofrecimiento de otras naciones para obtener asilo político. Machado había pedido a sus seguidores que asistieran el sábado 3 de agosto a manifestaciones por todo el país, y a una gran concentración en Caracas de apoyo a su candidato, Edmundo González. A media mañana, Machado apareció encima de una camioneta para darse un baño de masas, y desafiar una vez más las bravuconadas de Maduro. “Este país sabe que ganamos; nadie dijo que sería fácil, pero esta lucha es hasta el final”, gritó Machado a sus miles de seguidores.

4. Eliminación de Machado. En cualquier momento, María Corina Machado puede ser detenida, como sucedió en el pasado con Leopoldo López, candidato del partido opositor Voluntad Popular. La detención de Machado podría provocar la ira popular y una nueva oleada de manifestaciones callejeras, a las que el gobierno denomina guarimbas (manifestaciones violentas). “No sería extrañar que la mataran”, dice Denis M. “Es el estilo de los socios de Maduro como Putin, que eliminan a los candidatos de la oposición como eliminaron a Navalny”.

5. Mayor represión. Maduro está reaccionando a las manifestaciones de la oposición con más violencia. Tiene a su lado a las Fuerzas Armadas, la Policía Bolivariana, la Guardia Nacional y los “colectivos”, que son grupos paramilitares armados que amedrentan a los que se oponen a Maduro. Además, tiene el apoyo de las “avispas negras”, que son militares cubanos desplazados por el castrismo para evitar la caída de su aliado comunista. Las imágenes han demostrado que las fuerzas del orden están reprimiendo a la población. Ya hay más de 17 muertos, y cerca de mil ciudadanos detenidos, muchos de ellos muy jóvenes. Es de prever que, si Maduro no acepta negociar, seguirá la represión, e incluso con mayor dureza.

6. Intervienen las Fuerzas Armadas. La pregunta es, ¿están todas las Fuerzas Armadas de parte de Maduro? La mayoría de los venezolanos sueñan con que, esta vez, las Fuerzas Armadas se pongan de parte del aparente ganador Edmundo González, y que obliguen a Maduro a abandonar el poder. “Este gobierno solo caerá por la fuerza”, dice Alicia R, una empresaria de Caracas. Es una opinión que comparten muchos venezolanos. Cuando presentó las actas electorales, María Corina Machado hizo un llamado a los militares para que se pusieran parte de la legitimidad incontestable de los votos. En algunos puntos del país, miembros de las fuerzas del orden se despojaron de los uniformes y se unieron a los manifestantes. Pero han sido pocos casos.

7. Legitimidad democrática. Cualquier militar, por muy fiel que sea al chavismo, no puede negar que la legitimidad democrática no está de parte de Maduro sino de González porque, al menos, ha presentado pruebas que permiten ser verificadas. En cambio, a los ojos de todos los venezolanos, civiles o militares, el CNE que controla Maduro no ha sido capaz de mostrar las pruebas de la victoria de Maduro. “Con lo sencillo que sería abrir las cajas y contar los votos ante veedores (observadores) internacionales”, se lamenta Andreína H., una joven economista venezolana.

8. Presión internacional. Por otro lado, en caso de que se demuestre que las actas de la oposición son incontestables, el presidente electo de Venezuela es Edmundo González. Estados Unidos, Argentina y Uruguay ya lo han reconocido. La diferencia con el reconocimiento en el pasado del opositor Juan Guaidó, es que este último se autoproclamó presidente de Venezuela, basándose en que tenía la mayoría de la asamblea, lo cual le daba una legitimidad a medias. Esta vez, González sí parece tener las pruebas palpables de que ha sido elegido presidente de Venezuela por la mayoría de los ciudadanos.

9. Camino de obstáculos. En el caso de que Edmundo González fuera nombrado presidente de Venezuela, y pudiera tomar el cargo en enero de 2025, le quedan muchos obstáculos políticos. “La asamblea es de mayoría chavista, las gobernaciones (los estados) son chavistas, los jueces son chavistas,”, dice Denis M., un joven analista de una compañía venezolana. “De los cinco poderes del país (ejecutivo, judicial, legislativo, electoral y del poder popular) González solo tendría uno: el ejecutivo”.

10. Argucias legales. En estos seis meses hasta enero de 2025, Maduro va a emplear todas las argucias legales para mantenerse en el poder. “Es lo que ha hecho desde que tomó el poder en 2013”, afirma Guillermo A, 53 años, programador informático. De hecho, días después de las elecciones, cuando la comunidad internacional le exigió mostrar las actas, Maduro afirmó que las máquinas electorales habían sido hackeadas por la oposición. Luego echó la culpa a Elon Musk, y avisó en directo por televisión que el dueño de X (antes Twitter) y de SpaceX “quisiera venir con sus cohetes y con un ejército a invadir Venezuela”. Más tarde, Maduro se presentó ante el Tribunal Supremo, al que controla, y afirmó en un acto de solemnidad sospechosa, que se comprometía a entregar las actas ante estos jueces. El Trtibunal va a exigir a todos los candidatos que presenten sus pruebas antes de emitir un veredicto final sobre quién ha sido el vencedor.

11. Oposición táctica. María Corina Machado, la líder de la oposición que no se ha podido presentar a las elecciones porque el chavismo la inhabilitó, ha demostrado tener una mente táctica superior a sus enemigos. “Siempre tiene un plan B, dice Ana Martín, 52 años, una que se confiesa fiel seguidora de Machado. En efecto, Machado logró reunir en pocas horas después de las elecciones presidenciales y a través de sus testigos y colaboradores, miles de actas que su equipo copió, digitalizó y subió a un portal para que se puedan consultar desde cualquier parte del mundo. Es de esperar que si Maduro se ancle en el poder, Machado seguirá planteando una oposición táctica sustentada en el apoyo nacional e internacional a su causa

12. Sanciones. La alternativa de Venezuela con Maduro o sin Maduro es muy obvia. Si se prueba que perdió las elecciones y se niega a entregar el poder, las sanciones a Venezuela (limitaciones a las exportaciones de petróleo, o prohibición de empresas y particulares de negociar con el estrado), serán aún más duras, aparte de denuncias interpuestas ante la Corte Penal Internacional. También supondría una nueva ola migratoria de venezolanos por el mundo. En cambio, si acepta una salida negociada, Venezuela entraría en una etapa que , aunque no todo sería de color rosa, tendría el apoyo político y financiero de la comunidad internacional. “En mi compañía compramos bonos venezolanos a seis dólares, y los vendimos por doce dólares poco antes de las elecciones”, afirma Áurea A., ejecutiva de una empresa de finanzas. Eso significa que, durante varios días, los fondos mundiales apostaron por la caída de Maduro.