El mercado, en vilo: ¿qué sucederá si cae Nvidia?

El mercado está en vilo. Las acciones de Nvidia han corregido en torno a un 10% desde que tocase máximos en 135 dólares el 18 de junio, y los inversores llevan desde entonces especulando con qué pasaría si Nvidia hubiese tocado techo o corrigiese más desde este momento. Para sorpresa de algunos, esta corrección ha tenido un escaso impacto en el mercado en general, pero eso no significa que el peligro haya pasado.

Alphabet, Microsoft y Apple pueden mantener la bolsa al alza

David Galán de Bolsa General señala que: "el rally alcista no se detendría solo por Nvidia. Porque si suben Alphabet, Microsoft y Apple, la bolsa seguirá subiendo. No ligaría el futuro de la bolsa solo a Nvidia", puntualiza.

De hecho, a pesar de Nvidia, otros gigantes tecnológicos como Amazon, Alphabet y Microsoft han mantenido su fortaleza. Esto ha amortiguado el impacto negativo y ha permitido al mercado en general resistir. El S&P 500 continúa entre los 5.400 y los 5.500 puntos. Pero esta resistencia podría ser temporal, y como señala Galán, el mercado podría ver una rotación significativa hacia otras áreas para evitar una corrección más profunda.

Los inversores minoristas deberían mantenerse alejados de Nvidia

Otra de las grandes preguntas del momento es si los inversores minoristas están abandonando Nvidia o empiezan a ser conscientes de que el entusiasmo por la Inteligencia Artificial puede ser exagerado. En opinión de Diego Morín, de IG, el “bombo que se le ha dado a Nvidia en el último mes es desorbitado y está provocado por las manos fuertes del mercado, que incitan al pequeño inversor particular a comprar para no perderse el FOMO (Fear of missing out: miedo a perderse algo). Y añade, “el presidente de la compañía y accionistas están recogiendo beneficio, por lo que me mantendría alejado del valor".

Según el informe de VerityData, el CEO de Nvidia, Jensen Huang ha vendido 120.000 acciones al día desde el 13 de junio, lo que sugiere que su plan de trading podría durar 50 días hábiles si tiene la intención de vender los 6 millones de acciones previstos en ese plan. En todo caso, aunque Huang y otros ejecutivos han obtenido fuertes ganancias con la venta, siguen siendo importantes accionistas lo que indica que no están ‘liquidando’ sus posiciones por completo.

Microsoft, Apple y Nvidia concentran gran parte del mercado

Lo importante o lo preocupante no es qué sucedería si Nvidia deja de subir en la bolsa, ya sea porque la demanda de chips se debilite, porque haya una burbuja o simplemente porque todo el mundo ya posea acciones de la empresa. El problema es que el S&P 500 dependería del resto del mercado. Y el resto del mercado no es tan sólido.

La concentración del mercado en unas pocas acciones es la clave. Las 3 mayores empresas del mercado, Microsoft, Apple y Nvidia, representan el 21% de ponderación conjunta en el S&P 500. Y desde 2023, las 10 principales acciones del índice representan el 34% de su peso total, la mayor concentración en tres décadas. Esto significa que cualquier caída significativa en estas acciones puede tener un impacto desproporcionado en el mercado en general.

Según un informe de Morgan Stanley, cada vez que la concentración ha disminuido, ha coincidido con un mercado bajista para el S&P 500. La historia muestra que cuando el top 10 pierde peso en los índices, el mercado en general tiende a sufrir.

Riesgos de una burbuja tecnológica

La situación actual del mercado se asemeja, según algunos analistas, a la burbuja de las puntocom en términos de concentración y dependencia de unas pocas acciones para el crecimiento del índice. Si bien los inversores buscan diversificar y minimizar riesgos, la dependencia excesiva de Nvidia y otras grandes tecnológicas pone al mercado en una posición vulnerable.

Una caída significativa en Nvidia podría desencadenar una reacción en cadena afectando a otros valores tecnológicos y a la confianza del inversor en general. Esta posible rotación podría no ser ordenada y podría traer consigo un periodo prolongado de volatilidad y corrección en los mercados.