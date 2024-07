¿Qué son las contingencias comunes?

El término contingencias comunes está presente en la nómina de todos los trabajadores, y aunque se trata de un concepto sencillo de entender, hay quienes no tienen claro de qué se trata en España. En lo que se refiere a la Seguridad Social, se habla de contingencias comunes para referirse a sucesos o situaciones imprevistas que pueden afectar de forma negativa a la vida de una persona, y que, por lo tanto, pueden hacer que sea necesario recibir algún tipo de prestación o cobertura.

Estas contingencias suponen un descuento que se refleja en la nómina de los trabajadores y que abarcan diferentes circunstancias que gozan del respaldo de prestaciones económicas por parte de la Seguridad Social en el caso de que el empleado sufra algún tipo de los imprevistos contemplados por la legislación.

Mediante el pago de unas cuotas en concepto de contingencias comunes a la Seguridad Social tanto por parte de los empleados como de la propia empresa, se consigue una protección para los primeros en situaciones de riesgo, tales como accidentes no laborales, enfermedades, protecciones por nacimiento de hijos, jubilación, etcétera.

Tipos de contingencias comunes

Las contingencias comunes abarcan distintas situaciones y circunstancias no relacionadas con el ámbito laboral, al contrario de lo que sucede con las contingencias profesionales, refiriéndose, por tanto, a enfermedades comunes, escenarios o accidentes cotidianos que tienen lugar fuera del entorno y del horario laboral.

Existen diferentes tipos de ellas: baja médica por enfermedad común, de la que se beneficia una persona cuando está incapacitada para trabajar por una enfermedad no relacionada con su ocupación; baja por accidente no laboral, si se sufre un accidente que no guarda relación con la profesión y que impide desempeñar sus funciones; y baja por maternidad y paternidad, para madres y padres que se ven obligados a ausentarse de su puesto de trabajo por la llegada de un nuevo hijo.

También se da en caso de riesgo durante el embarazo, cuando la trabajadora que está embarazada se enfrenta a riesgos para su salud relacionados con su puesto de trabajo, de forma que se busca proteger su bienestar y el del bebé; jubilación, una prestación que se puede complementar con un plan de pensiones; y las prestaciones por muerte y supervivencia, que se dan en casos de fallecimiento, siempre y cuando la causa de la muerte no se encuentre directamente relacionada con una enfermedad o accidente laboral.

De esta manera, las contingencias comunes están centradas en aquellas situaciones no laborales que pueden afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores, ofreciendo un conjunto de prestaciones que están diseñadas para ofrecer un apoyo mayor en aquellos momentos difíciles y de más necesidad.

La cotización de la Seguridad Social por contingencias comunes busca proporcionar un respaldo financiero a los trabajadores en situaciones como maternidad, paternidad, jubilación, enfermedades y fallecimiento, con la finalidad de poder asegurarles de que no sufrirán pérdidas significativas en sus ingresos.