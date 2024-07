¿Puedo vender mi parte de una casa heredada?

Cuando se acepta una vivienda en herencia, los legatarios deben realizar distintos trámites legales y pagar los correspondientes impuestos. Si es solo una persona la heredera, todo resulta más sencillo, pero si hay varios herederos, la situación puede llegar a ser verdaderamente compleja en lo que respecta a algunos de los bienes de los que son beneficiarios.

Uno de ellos tiene que ver con la vivienda, en la que varias personas pueden llegar a convertirse en copropietarios de la misma, lo que genera la duda habitual de si es posible vender una parte de la casa heredada. En este caso, es necesario tener en consideración que una vivienda es un bien indivisible en lo que a partes se refiere y que cada legatario posee una parte relativa y equitativa.

Poner a la venta una vivienda que se ha recibido en herencia es una de las opciones que cualquier persona que recibe un inmueble en la partición, siendo necesario aceptar la herencia antes de poder venderla. Sin que exista una aceptación de herencia previa o habiendo renunciado a ella, no se tendrá ningún derecho sobre la vivienda. Por lo tanto, no será posible ejecutar operaciones sobre este bien, que legalmente no será propiedad del heredero hasta que no se formalice su aceptación.

Un beneficio que ha aceptado la herencia y se encuentra al día de pago de todos los impuestos y cargas correspondientes, sí que podrá vender la vivienda heredada, aunque si son varios los herederos, existen dos posibilidades, siendo una de ellas la de ponerse de acuerdo entre todos y poner el inmueble a la venta, repartiendo el beneficio entre todos los legatarios.

¿Se puede vender solo una parte de la vivienda?

Sin embargo, no siempre hay consenso entre los herederos para vender una casa heredada, dándose el caso de que algunos de los beneficiarios sí desean deshacerse del inmueble y otros que prefieren mantenerlo. Dada esta situación, se podría plantear a quienes quieren mantenerlo que adquieran la parte de la vivienda correspondiente a quien quiere vender.

Si no es posible el acuerdo, por la razón que sea, debes saber que es posible vender solo una parte de la casa heredada, tal y como se encuentra recogido en el Código Civil. De esta manera, solo el titular de una porción del inmueble tiene la potestad para poder decidir con total libertad a quién vender su parte de la casa heredada, de manera que podrá vender su parte a quien esté dispuesto a pagarla. En estos casos, el comprador deberá entender que pasará a ser cotitular del inmueble, compartiendo la propiedad con el resto de herederos.

Aunque a priori podría no tener demasiado sentido la venta de una vivienda a un tercero que no pueda hacer un uso total de la misma, existen algunas empresas e inversores que se dedican a comprar partes de inmuebles, aunque habitualmente a un precio de compra muy inferior al del mercado.