Los prestamistas sueñan con la caída de Nicolás Maduro para cobrar sus deudas

En enero de 2011, en uno de sus populares programas en directo llamados “Aló, Presidente”, Hugo Chávez escuchó el testimonio de dos mujeres que confesaron haber sido “burladas” por el Banco Provincial, la marca del BBVA en Venezuela. Inmediatamente, Chávez pidió que llamaran por teléfono al presidente del banco, Pedro Rodríguez, y le amenazó así ante las cámaras de televisión: “O usted cumple con las leyes o entrégueme el banco. Dígame cuánto cuesta el banco, no voy a discutir con usted. Usted no puede lavarse las manos ahora como Poncio Pilatos, asuma su responsabilidad, póngase al frente de su banco y asuma su responsabilidad".

Aunque no se escuchó la respuesta de Rodríguez, parece que contestó que el banco no estaba en venta. Chávez entonces arremetió siguiendo su estilo de bravucón: “Usted sabe que yo lo puedo expropiar. (...) Usted tenga cuidado con lo que me responda porque usted me está diciendo que el banco no está en venta y yo le digo que yo lo puedo expropiar”.

Esa manía expropiatoria no asomaba cuando Hugo Chávez se convirtió en presidente de Venezuela en 1999. En enero de ese año hizo un viaje a España y afirmó ante la prensa española que estaba deseando la inversión. “Los españoles nos entienden mejor y nos van a ayudar mucho en ese objetivo de refinanciar y reestructurar la deuda externa, conseguir créditos gobierno a gobierno, créditos blancos, buscar y conseguir acuerdos de cooperación tecnológica y científica, y difundir nuestro proyecto democrático. España tendrá un gobierno amigo dispuesto a profundizar los nexos”. Y añadió: “Estamos de brazos abiertos para recibir las inversiones productivas”.

Poco a poco, el comandante fue transformando su actitud hacia España. El peor momento llegó en enero de 2007. Poco antes de tomar posesión de su reelección como presidente, Chávez anunció que iba a pedir al parlamento poderes especiales para nacionalizar empresas estratégicas. Aunque sonara muy amenazante, el riesgo de las empresas españolas era bastante reducido porque Telefónica solo poseía una participación de cerca del 6% en el operador nacional de telecomunicaciones CANTV.

Las empresas españolas en Venezuela

Había una sociedad conjunta entre Repsol y PDVSA, la empresa estatal venezolana de petróleos. Donde había más riesgo era en la banca. BBVA tenía el Banco Provincial, y Santander tenía el Banco de Venezuela.

En noviembre de 2007 sucedió algo inesperado: en una reunión de la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado en Santiago de Chile, y cuando Hugo Chávez estaba dando un discurso, el rey de España Juan Carlos I le gritó desde su asiento. “¿Por qué no te callas?”. Días después, el presidente venezolano amenazó con nacionalizar los bancos españoles (BBVA y Santander) si el Rey no le pedía disculpas.

A partir de entonces, el Santander fue obligado a vender el banco de Venezuela hasta que en 2009 lo cedió por 1.050 millones de dólares, unos 980 millones de euros de euros de hoy. En cuanto al Provincial, sigue estando en manos del BBVA, pero está sometido a un régimen cambiario que le impide repatriar los beneficios.

El asedio a las empresas españolas ha sido constante. Chávez ordenó cerrar Zara durante tres días en febrero de 2013 tras acusar a la empresa de Amancio Ortega de “usura”. Lo que habían hecho en las tiendas de Zara era subir los precios para adaptarse a la devaluación del bolívar, como habían hecho todas las empresas del país.

Eso era lo que dañaba más a las empresas: la devaluación permanente del bolívar en los gobiernos de Chávez. Desde la llegada de Chávez al poder, en 1999, el Banco Central de Venezuela tuvo que hacer emisiones de billetes con más ceros y menos poder adquisitivo para afrontar la pérdida de valor. Cuando los billetes alcanzaron montos inmanejables, Hugo Chávez le quitó tres ceros por decreto en 2008.

Maduro ha superado a Chávez

Pero Maduro le ha superado porque, ante la profunda desvalorización de la divisa nacional, le quitó cinco ceros en 2018 y seis ceros en 2021. Para cualquiera de las 120 empresas españolas más grandes en el país eso suponía que sus activos, sus productos y sus inversiones eran cada vez más ruinosas.

El caso de las aerolíneas ha sido uno de los más escandalosos. Desde que Chávez impuso el control de cambios por el estado en 2003, nació una enorme descompensación entre el precio de los billetes de avión al cambio oficial, y el coste real, que era diez veces superior. Al principio, las aerolíneas vendían sus billetes en bolívares y luego esperaban que el estado venezolano se lo pagase en dólares. Sin embargo, en 2012, ante los graves problemas financieros, el estado venezolano dejó de cumplir su parte y entonces acumuló una deuda de 3.800 millones de dólares con las aerolíneas en pocos años.

El gobierno de Maduro solo ha liberado algunas cantidades a lo largo de estos años, pero al día de hoy, debe unos 200 millones de euros a Iberia, y unos 176 millones a Air Europa. Esta última deuda ha sido motivo de especulaciones políticas. La visita repentina de un avión con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, el encuentro con representantes políticos españoles en el aeropuerto en una madrugada de enero de 2020, y la intervención de un intermediario de Air Europa, unido el tráfago de maletas sospechosas, dio lugar a la especulación de que Venezuela llevaba dinero para pagar a la aerolínea española.

En cuanto a Iberia, altos representantes del Ministerio del Poder Popular para el Turismo se han reunido con directivos de la aerolínea en varias ocasiones. Los venezolanos han tratado de convencer a Iberia para que rebaje la deuda al valor del dólar con el bolívar de hace más de diez años. Eso supone menos del 1% de la deuda, es decir, una quita tan formidable, que Iberia se ha negado en redondo.

Desde que se generó esta deuda, Iberia cobra los billetes en divisas dólares o euros, y obliga a los pasajeros a abonarlos a través de sistemas de pagos fuera de Venezuela, y nunca en bolívares por supuesto.

Se puede decir que los 25 años de chavismo han hecho que la economía venezolana haya entrado en un permanente default. El petróleo, que es su gran fuente de ingresos, ya no se exporta como hace 25 años. Además, Estados Unidos empezó a sancionar al país, especialmente desde 2018, y le limita la venta de petróleo en los mercados internacionales.

Lo mismo pasa con los bonos emitidos por PDVSA, la empresa estatal de petróleos Debido a las sanciones, solo se puede colocar en mercados secundarios, y la enorme prima de riesgo ha reducido cada bono a unos centavos de dólar.

La deuda externa de Venezuela bascula entre los 60.000 millones y los 150.000 millones de dólares, según un despacho de Reuters del 26 de julio pasado, siempre dependiendo si se toman en cuenta o no los préstamos apalancados con barriles de petróleo.

Los fondos más especulativos estuvieron muy activos en los días previos a las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, con la esperanza de que llegara el fin del Maduro. Pero al igual que esas empresas españolas que hacen cola para cobrar sus deudas o repatriar sus beneficios, los prestamistas internacionales tendrán que ser pacientes hasta que se resuelva la batalla sobre quién ganó las elecciones, quién es el presidente legítimo de Venezuela, y cómo se puede reconstruir a un país que se ha hecho famoso en el mundo por su falta de credibilidad política y financiera.