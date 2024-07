La predicción de Elon Musk: vida en varios planetas donde trabajar sea un 'hobby'

Elon Musk se ha convertido en una de las voces más escuchadas de todo el mundo. Con más de 240.000 millones de euros a su nombre, el fundador de compañías como Tesla o SpaceX y dueño de Twitter es una de las figuras públicas con mayor seguimiento, habiéndose convertido en uno de los grandes referentes mundiales del sector tecnológico. Por ello, cuando a muchos les dan la oportunidad de preguntarle cualquier cosa, no la desaprovechan, como ocurrió en VivaTech 2024. 'Todo lo que siempre has querido saber sobre Elon Musk, pero te has atrevido a preguntar', se llamaba la sesión.

Musk no estuvo de manera presencial en VivaTech 2024, celebrada en París, sino que se unió a la conferencia de manera online. Aun así, fue el máximo protagonista, recibiendo preguntas de diferentes cuestiones relevantes en la actualidad, como pueden ser la implantación de la inteligencia artificial en el trabajo o sus planes de futuro relativos a los planes de SpaceX de llegar a Marte. "Mi mayor esperanza es Marte. Mi mayor miedo es la inteligencia artificial", comentó el magnate en su intervención.

Musk predice un futuro en el que no haya que trabajar

Una de las preguntas que le lanzaron al dueño y fundador de Tesla fue acerca del impacto que la IA va a tener sobre el trabajo y la educación, con Musk centrándose sobre todo en el primer aspecto. Además, su predicción es clara. "Probablemente ninguno de nosotros tendrá trabajo", dijo en relación a las repercusiones que podría tener la inteligencia artificial sobre los empleos sobre un futuro, tiempo en el que trabajar, lejos de ser algo obligatorio, se convertiría en algo opcional. "Si quieres trabajar, eso sería como un 'hobby', puedes", afirmaba. Una situación prácticamente inimaginable en la actualidad.

Para que esto sea posible, asegura que "la IA y los robots proporcionarán los bienes y servicios que quieras", además de necesitar que haya una "renta alta universal" donde no faltase de nada, algo muy diferente a las rentas básicas universales que vemos ahora. Teniendo esto en cuenta, sería un mundo donde los humanos tendrían todo, por lo que Musk también lanzaba una pregunta: "Si los ordenadores y los robots pueden hacerlo todo mejor que tú, ¿tu vida tiene algún sentido?". El fundador de Tesla, por otra parte, encuentra ese significado en "dar sentido a la inteligencia artificial".

A pesar de ello, es relevante destacar que ahora mismo estamos lejos de llegar a esa situación, con la mitad de ofertas de trabajo relacionadas con la IA sin llegar a cubrirse, según indica el informe 'El futuro del talento en Inteligencia Artificial y Data en España', elaborado por IndesIA en colaboración con Talent Hackers. El sector de la inteligencia artificial cuenta con una oferta de trabajo considerablemente mayor que la demanda por parte de los trabajadores, con una falta de empleados cualificados que hace que haya plantillas que incluso tienen que readaptarse para hacer frente a la inclusión de la IA en sus trabajos.

El ser humano en Marte, el sueño de Elon Musk

Al igual que la inteligencia artificial, otro de los aspectos principales que trató Musk con más detalle fue su sueño de llevar a los seres humanos a Marte, algo que cree que pasará "probablemente dentro de diez años, quizá siete u ocho". El multimillonario siempre ha compartido de manera pública este objetivo, siendo una de las principales razones por las que en 2002 fundó la compañía SpaceX. "El objetivo de SpaceX es hacer que la vida sea multiplanetaria" y ahora mismo "es la primera vez en la historia de la Tierra que es posible hacerlo", aseguraba. Además, destaca que "puede que esa capacidad solo esté abierta a corto plazo", razón por la cual están intensificando sus esfuerzos.

El ir a Marte es un paso para ese gran objetivo de hacer al ser humano un ser multiplanetario, teniendo antes que volver a la Luna, para lo que su compañía llegó a un acuerdo de entre 2,5 y 3 millones de euros con la NASA. La máxima institución aeronáutica del mundo acordó con SpaceX que su nave Starship llevaría a los astronautas desde la cápsula Orión hasta la superficie de la Luna para septiembre de 2026, un hito que supondría el primer alunizaje humano desde 1972. "Con el tiempo, algo en la Tierra eliminará la vida tal y como la conocemos", dijo en la conferencia, siendo necesario el tener la posibilidad de abandonar el planeta para la "supervivencia y conciencia a largo plazo".