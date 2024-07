Planas pide a Bruselas encontrar una solución "constructiva" al conflicto comercial con China

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha pedido este lunes a la Comisión Europea que dé con una solución "constructiva" a los roces comerciales con China, que ha lanzado una investigación 'antidumping' sobre las importaciones de carne de cerdo y subproductos porcinos relevantes con origen en la Unión Europea en represalia por los aranceles de la UE a su coche eléctrico. Unas declaraciones que ha realizado a su llegada al Consejo de Agricultura y Pesca. La política comercial, que es una competencia exclusiva de la Comisión Europea, reduce el margen de maniobra del Gobierno español aunque Planas ha aprovechado sacar pecho por la actitud del sector de carne porcina española.

La política comercial, que es una competencia exclusiva de la Comisión Europea, reduce el margen de maniobra del Gobierno español aunque Planas ha aprovechado sacar pecho por la actitud del sector de carne porcina española que en su opinión ha adoptado una postura de "no hay nada que ocultar" y ha hecho un "gran esfuerzo" técnico, administrativo y económico para facilitar toda la documentación necesaria. Planas ha agregado que está en contacto con el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, para defender los intereses del sector español y buscar una solución que evite la imposición de aranceles al sector ganadero, que "nada tiene que ver con la guerra en torno al vehículo eléctrico".

Sobre el persistente conflicto comercial con Estados Unidos, a propósito del arancel del 31% a la aceituna negra, Planas cree que sigue habiendo "un grave problema a pesar de los dos paneles positivos de la OMC". "Espero que podamos solucionarlo. Hemos pasado de primer a tercer país exportador a Estados Unidos. Estaba allí hace tres semanas y realmente esta es una situación que esperamos que pueda resolverse favorablemente porque es absolutamente inaceptable", ha subrayado.

'Carne de laboratorio' y el consumidor

Ante los ministros de Agricultura y Pesca de los Veintisiete, el ministro ha defendido la compatibilidad entre la tradición agroalimentaria y la innovación culinaria en el contexto de un debate celebrado en el Consejo de Agricultura y Pesca sobre el encaje de la 'carne de laboratorio' en Europa, algo que divide a los países entre aquellos que buscan prohibir su comercialización por considerarla una amenaza para su sector agroganadero y aquellos que defienden las opciones para el consumidor, como es el caso de España.

"Al final, el que tiene razón es el consumidor, y si lo pide, hay que tenerlo presente, pero lo que no se debe hacer es confundirle al hacer pasar un producto por algo que no es, pero salvado esto, los productos tradicionales y la innovación agroalimentaria son compatibles", ha defendido Planas, en declaraciones a los medios en Bruselas, donde participa en la reunión de ministros de Agricultura de la UE.

"Nací en Valencia y me siento orgulloso de la paella, pero también soy un cordobés nacido en Valencia y me encantan el gazpacho y el salmorejo", ha subrayado, aunque ha agregado que el gusto por los alimentos tradicionales no debe ser una excusa para ponerse una "venda en los ojos" en cuanto a la innovación alimentaria.

Nuevas técnicas genéticas

Al respecto del expediente sobre las nuevas técnicas genéticas, en el que España trabajó durante su presidencia, el ministro ha pedido "mantener la ambición", al tiempo que ha recordado que no se trata de organismos genéticamente modificados, que tiene regulación "específica y muy estricta", sino que estas técnicas se aplican a medicina y salud humana.