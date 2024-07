Planas pedirá en Bruselas la simplificación de las ayudas a la promoción en terceros países

España va reiterar a la Comisión Europea, durante la celebración del Consejo de Agricultura y Pesca de este lunes, su petición para que se flexibilice la normativa de acceso a los programas de ayudas a la promoción de productos agrícolas en terceros países. Lo hará en el apartado de 'varios', durante el que las diferentes delegaciones nacionales de los Veintisiete introducen cuestiones de su particular interés. Según fuentes consultadas por este medio, sectores como el del vino ya han puesto sobre la mesa propuestas concretas y España ha realizado aportaciones en los grupos de expertos comunitarios. Movimientos que ya cuentan con el apoyo, por escrito, de algunos gobiernos europeos.

Desde la Federación Española del Vino (FEV), su director general José Luis Benítez, espera que "la Comisión Europea mueva ficha" y, destaca, que "el Ministerio de Agricultura está ayudando positivamente". La apuesta del representante del sector bodeguero, quien lamenta que Bruselas no haya sido muy receptiva hasta el momento, pasa por la "simplificación" y una "armonización general" de estas ayudas. "Se trata de simplificar y facilitar, pero cada vez se está dificultando y complicando más. Nada que ver con el buen uso de los fondos públicos", argumenta Benítez.

Bruselas: 85,1 millones para promoción en 2024

Solo en concepto de promoción en terceros países, la Comisión Europea dedicará este año un presupuesto de 85,1 millones de euros, con una cofinanciación de hasta el 80%, mientras que para el fomentar el conocimiento de productos agroalimentarios en el mercado interno ha decidido asignar otros 81,3 millones. Las regiones y países identificados con potencial de crecimiento por Bruselas son China, Japón, Corea del Sur, Singapur y Norteamérica. Un caso particular es el de Reino Unido que es el principal mercado de las exportaciones agroalimentarias europeas con un 20%. Cabe recordar que dentro de la denominada Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV), con un presupuesto global anual de 202,1 millones de euros, hay un capítulo para promoción y comunicación en terceros países con cofinanciar acciones hasta el 50%.

"Se trata de simplificar y facilitar, pero cada vez se está dificultando y complicando más", reconoce José Luis Benítez (Federación Española del Vino, FEV)

"Flexibilizar"

Para el responsable de la FEV, hay que "flexibilizar" aspectos como los plazos - que son de 3 + 2 años, recuerda Benítez- y que, en su opinión, resultan insuficientes cuando se hace promoción en mercados extracomunitarios. "Si no has ido nunca, con 5 años no se llega", constata Benítez quien también ve poco práctico que se les obligue a pedir 3 ofertas a nivel respuestario y propone "normas comunes para las auditorías" que les realizan a nivel nacional y comunitario. En este sentido, se muestra favorable a la "moderación de costes que nos piden desde la Unión Europea" y se abre que estos fondos se puedan topar.

Sin embargo, Benítez critica que, en la actualidad, "muchas veces" las bodegas renuncian a acogerse a este tipo de programas "por la complicación" y señala que cualquier "flexibilización" no deberá ir en detrimento del control sobre el uso de los fondos públicos europeos. Por este motivo, apuesta por más programas 'simples' (aquellos que pueden solicitar dos o más organizaciones de productores de un mismo país miembro) frente a los 'multi programas', que requiere del concurso de al menos dos organizaciones de dos estados miembros. "¿Qué mejor eficiencia que el operador tenga que aportar el 50% de los fondos?", se pregunta el director general de la patronal bodeguera quien recuerda que no se trata de una subvención a fondo perdido.

El rol de las pequeñas y medianas bodegas

En el lado de los viticultores, el responsable del sector vitivinícola de Unión de Uniones Joan Santó, advierte que las pequeñas y medianas bodegas "no tienen la misma infraestructura para tramitar este tipo de ayudas que las grandes" y exige que se facilite su acceso a estos fondos. Una opinión similar expresa su homólogo en la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) Joan Josep Raventós. En su opinión, "cuando quieren salir a vender a las bodegas de tamaño medio y pequeño, la burocracia se las come". Un tipo de bodegueros, que para Raventós hacen productos muy específicos y pueden encontrar interesantes nichos de mercado. Sin embargo, continua, hace falta "un poco de flexibilización y más apoyo para que se conozcan más vinos". Al respecto, cree que no hay que conformarse con hacer buenos caldos y que las bodegas de más renombre comercialicen.

"Cuando quieren salir a vender, a las bodegas de tamaño medio y pequeño, la burocracia se las come", Josep Raventós (Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, FCAC).

En cualquier caso, para el dirigente de FCAC toda flexibilización será bienvenida y sostiene que el futuro del vino vendrá por el lado de la calidad. "Hemos pecado de no saber vender tanto producto como franceses e italianos, donde tenemos que luchar es en promocionar los vinos. Tenemos una diversidad de producto impresionante", concluye Raventós. Por su parte, Santó (Unión de Uniones) también pide flexibilizar el funcionamiento de estas ayudas a la promoción: "Hay un montón de burocracia", constata y añade que a muchas bodegas les cuesta justificar en qué han gastado estas ayudas. "Hasta 3 años para hacer una promoción en un país es poco tiempo, debería ser más. Tampoco ayuda la limitación de 3 países por cada campaña", menciona cuando se le pregunta sobre los aspectos que se pueden mejorar.