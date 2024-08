Estos son los pensionistas que cobrarán 350 euros más en 2025

Son muchos los pensionistas en España que esperan con intriga la llegada del mes de enero de 2025 para ver cómo las cuantías de sus pensiones suben. Entre ellos se encuentran todos los que reciben las denominadas "no contributivas", que están destinadas a todas aquellas personas que, a lo largo de su vida laboral, no han cotizado el mínimo de 15 años al jubilarse. Este dinero resulta una alternativa para los que no tienen derecho a recibir la pensión contributiva de la Seguridad Social y que tampoco disponen de ingresos suficientes para subsistir en su día a día tras abandonar la vida activa. Según la estimación para 2025, las cuantías de este tipo de pensiones aumentarán en casi 350 euros anuales.

Este carácter de ingreso de último recurso para los jubilados más vulnerables hace que su revalorización sea más importante. Tanto es así que la reforma de las pensiones de 2023 prevé que sigan subiendo a su propio ritmo, incluso por encima del dato del IPC que marca la actualización de las pensiones en general.

Cuánto suben las pensiones no contributivas en 2025

El objetivo del aumento de las pensiones no contributivas es que su cuantía alcance el 75% del umbral de la pobreza para una sola persona en 2027. Este umbral supone un 60% de la mediana de los ingresos anuales por unidad de consumo.

Por su parte, el objetivo de la pensión contributiva mínima es cubrir por lo menos un 60% de la renta media del país, que ahora mismo está 20 puntos por encima.

La fórmula para alcanzar esta meta será sumar un porcentaje adicional de subida a las pensiones no contributivas cada año hasta 2027. Teniendo en cuenta la brecha actual entre lo que se cobra con estas pensiones y el 75% del umbral de pobreza, los primeros cálculos estiman que las pensiones deberán revalorizarse un 18,24% al año para llegar al objetivo.

A cuánto ascenderá la pensión no contributiva en 2025

La subida concreta para este tipo de pensiones está todavía por determinar y no se hará hasta finales de año. Sin embargo, si tenemos en cuenta que, para 2027 deben suponer un 75% del umbral de pobreza y asumimos que este camino será lineal, se puede adelantar la cuantía de cada año.

¿Cuánto se cobrará de pensión no contributiva en 2025? Con el supuesto anterior, el propio Gobierno estima que la pensión de jubilación no contributiva debería ser de 542,85 euros al mes o 7.599,9 euros anuales frente a los 7.250,6 euros actuales.

Esta cantidad aumentará cada año hasta 2027. Esta es la evolución anticipada por el Gobierno:

2025. La cantidad será de 542,85 euros al mes o 7.599,9 euros anuales.

2026. La cantidad será de 564,28 euros al mes o 7.900 euros anuales.

2027. La cantidad será de 592 euros al mes o 8.250 euros anuales.

Quiénes pueden acceder a una pensión no contributiva

Las pensiones no contributivas tienen un carácter asistencial. Son pensiones pensadas para personas sin recursos que no tienen derecho a una pensión contributiva, que es la pensión mínima y se cobra después de cotizar por lo menos 15 años a la Seguridad Social.

Para poder cobrar esta pensión es necesario no tener ingresos superiores a 7.250,6 euros anuales para una sola persona. Esta cifra aumenta según el número de personas que vivan con el jubilado y su grado de parentesco.

Así, una persona que conviva solo con su cónyuge o con un pariente cosanguíneo de segundo grado (hermanos) podrá cobrar la pensión si la suma de todos los ingresos de la unidad no supera los siguientes límites:

12.326,02 euros con dos convivientes.

17.401,44 euros con tres convivientes,

22.476,86 euros con cuatro convivientes o más.

Si entre los parientes cosanguíneos están los padres o los hijos, las cantidades son todavía mayores.

30.815,05 euros con dos convivientes.

43.503,60 euros con tres convivientes,

56.192,15 euros con cuatro convivientes o más.

Además de estos requisitos, también es necesario tener más de 65 años para acceder a esta pensión. Para quienes no tengan esta edad hay otras ayudas como el subsidio de desempleo para mayores de 52 años.