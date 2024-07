España disputa este domingo 14 de julio la final de la Eurocopa frente a Inglaterra a partir de las 21:00 horas. Los grandes protagonistas han sido Nico Williams, Lamine Yamal, Dani Olmo, Rodrigo o Carvajal, entre otros. Pero ha habido otro inesperado, al que popularmente ya se le conoce como el barbero de la selección. ¿Quién es y por qué se ha viralizado en redes sociales?

Con el paso de los partidos de la Eurocopa, la selección demostraba ser la que mejor juego estaba realizando y los aficionados se iban enganchando al equipo como hacía años que no ocurría. Todo lo que iba pasando en la concentración tenía una gran repercusión en España. La estancia en Alemania se iba alargando y entonces aparecieron los vídeos de los jugadores cortándose el pelo y arreglándose la barba.

El peluquero en cuestión se llama Saúl Peregrina, quien se presenta en sus redes sociales como Asesor de imagen masculina y barbero. Las primeras imágenes las compartió desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Desde entonces, sus seguidores se han multiplicado y ya supera los 122.000 en Instagram. En TikTok tiene 88.000 y en los últimos días ha compartido un vídeo en el que Lamine Yamal reaccionaba a su nuevo corte de pelo en presencia de Nico Williams.

En todos los vídeos que ha compartido, Saúl Peregrina pregunta a los futbolistas de la selección qué nombre le pondría a su corte. Y Lamine Yamal eligió el 'Taper 304', en referencia a los últimos dígitos del número postal de su barrio, Rocafonda, en Mataró (08304). Es un número con el que también festeja sus goles para reivindicar sus orígenes.

Saúl Pelegrina, peluquero, ingeniero y con pasado en televisión

Más allá de ser el peluquero y asesor de imagen de la selección, Saúl Pelegrina tiene su pasado. Estudió ingeniería, pero dio un giro a su carrera profesional y se pasó al mundo de la belleza. Comenzó cortando el pelo a los clientes en sus casas hasta que consiguió montar su propio negocio. Se llama SUA-B y ya cuenta con dos locales, uno en Cádiz y otro en Castelldefels. También ha compartido varios vídeos desde las cuentas oficiales de su negocio.

En 2020 abrió su primer negocio, después de la pandemia. Pero también tiene un intenso pasado en televisión. "No tengo un pelo de tonto ni pelos en la lengua", dijo en el vídeo de presentación de su participación en Love Island (Neox y Atresplayer), donde fue a buscar el amor.

Nuevo corte de pelo antes de la final

El peluquero ha vuelto hasta Berlín para cortar el pelo a los jugadores antes de la gran final. Algo que se ha convertido casi en un ritual en la selección y que, por el momento, les está dando bastante suerte. "Mi trabajo consiste en asesorarles, en decirles qué les podría quedar mejor. La experiencia me ha enseñado a trabajar esos cortes de los futbolistas, porque en el campo de fútbol revelan cualquier fallito, cualquier sombrita", comentaba recientemente en La Hora de La 1.

"Los degradados tienen tres colores, que son blanco, gris y negro, y ahora los jugadores se hacen esos degradados desde el blanco, y el blanco tarda cuatro días en desaparecer", es por eso que ha regresado a Alemania en la previa de la final. "Eso hay que repasarlo cada semana", apunta.

Saúl Peregrina no quiere dejar pasar esta oportunidad y abrirá más locales por España, como ha compartido en sus redes sociales. Por el momento tienen 10 empleados y él trabajará en el que tiene intención de abrir en Barcelona. Además de esto, también tiene un grupo de Whatsapp en el que comparte sus trucos para mejorar en la profesión. " Barbero si quieres aprender y crecer cada día comenta “QUIERO” para entrar en mi grupo de Whats✅", ha comentado en algunos de sus post en redes sociales.

Saúl Peregrina ya es casi uno más dentro de la concentración y bromea con los gustos y las exigencias de algunos internacionales. "El más coqueto es entre Ayoze y Ferran Torres. El más exigente, Dani Vivian. Yo me fui con la sensación de que no le había gustado y de que no se iba a querer cortar la siguiente vez que fui", confesaba en TVE. Sin embargo, el central del Athletic ha vuelto a confiar en sus tijeras.

Y como gran experto en estilismo, también tiene su opinión sobre la melena de Cucurella: "Tiene un estilo peculiar y yo creo que es de los que me viene al salón y me dice que quiere un cambio radical y le digo que no. Yo le dejaría el pelo tal cual, al final cada uno decide lo que llevar en la cabeza. Jugando a fútbol creo que tiene que ser molesto, pero es su marca personal".