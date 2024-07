"La regulación debe establecer unas reglas claras y proteger a inversores y consumidores por igual"

Óscar Barrero fue nombrado a principios de julio nuevo socio responsable del sector de Energía y 'Utilities' de PwC España tras más de dos décadas asesorando a compañías del sector. Ha trabajado con las principales empresas tanto nacionales como internacionales, así como en el ámbito de la transición energética. Hasta la fecha era el socio responsable de Energía y 'Utilities' de la división de Consultoría de PwC. Es ingeniero industrial por el Centro Politécnico Superior de la Universidad de Zaragoza, con especialidad en producción y organización industrial, y Executive MBA por IESE Business School. Inició su carrera profesional en la división de Consultoría de IBM; entre 2007 y 2012 fue principal y responsable de Energía y Utilities en Capgemini Consulting y, en 2012, se incorporó a PwC España.

Pregunta.- De Zaragoza al 'cielo' de Madrid en la torre PwC. ¿Cómo recibiste la noticia del nombramiento tras varios años en la casa?

Respuesta.- Con mucha ilusión, por supuesto, y agradecimiento a mi casa, PwC, por la confianza depositada en mí. Llevo toda la vida como consultor vinculado al sector energía, con lo que este nuevo paso supone una enorme satisfacción. Tengo la suerte de formar parte de un gran equipo de energía dentro de la firma, lo cual nos permite marcarnos el objetivo ambicioso de continuar seguir siendo la firma de servicios profesionales líder en el sector.

P.- Más de dos décadas de experiencia en consultoría en el sector de energía. ¿Está el sector en su momento de mayor transformación?

R.- Probablemente sí, aunque la transformación ha sido continua. Cuando empecé hace casi 25 años el sector estaba en pleno proceso de liberalización, y los campeones nacionales en proceso de internacionalización. Después llegó el despegue de las renovables, la aparición de nuevos agentes en el sector y el desarrollo de los mercados. Pero es verdad que el nivel de transformación que estamos viviendo en los últimos años está siendo especialmente relevante: la intensidad de las políticas para la lucha de cambio climático, la disrupción de nuevas tecnologías o vectores energéticos, el desarrollo de nuevos modelos de negocio y ecosistemas de innovación, el impacto trasversal de la digitalización, etc. El proceso de cambio es imparable, y se va a seguir acelerando en los próximos años. Todos los sectores, tanto productores de energía como consumidores lo tienen claro.

P.- La regulación parece ser una de las grandes trabas tanto para el desarrollo renovable como para la llegada de nueva demanda eléctrica. ¿Hace falta un cambio de 180 grados?

R.- Los procesos regulatorios son siempre lentos y complejos, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, con lo que es habitual que la regulación llegue después cuando los retos sectoriales ya se encuentran encima de la mesa. Y esto nos lleva a que haya siempre cierta sensación de inestabilidad e inseguridad. No obstante, lo verdaderamente importante es que el diagnóstico del problema sea certero y la regulación venga a resolver los problemas raíz. La regulación debe establecer unas reglas claras y proteger a inversores y consumidores por igual. El exceso de regulación tiende también a generar burocracia y no siempre resuelve los problemas que debe resolver el propio mercado. En este sentido, es obvio que se pueden mejorar determinados aspectos regulatorios que faciliten la planificación, la tramitación de proyectos, el acceso y conexión a la red, etc. tanto para productores de renovables como consumidores. Porque si no tenemos en cuenta a ambos, simplemente la transición energética no sucederá, porque es fundamental un desarrollo acompasado de oferta y demanda.

P.- Hay parte del sector que habla de inseguridad jurídica en España para los inversores. ¿Considera que los promotores renovables no tienen seguridad jurídica aquí?

R.- España sigue siendo uno de los países más atractivos para la inversión en renovables, dado que sus fundamentales a medio y largo plazo siguen siendo muy buenos. No obstante, es fundamental introducir cambios normativos y reformas de mercado para que ese atractivo no se pierda. Un ejemplo claro es la necesaria introducción de mercados de capacidad y flexibilidad, sin los cuales no se producirá el tan ansiado despegue del almacenamiento en España. Hablar de inseguridad jurídica es, bajo de mi punto de vista, hablar en términos relativos, dicho de otra forma, si en España las condiciones para invertir son más favorables respecto a otros mercados de nuestro entorno. La inseguridad jurídica se produce, fundamentalmente, cuando se introducen cambios relevantes en las reglas del juego que afectan, retroactivamente, a las inversiones ya realizadas. También inseguridad jurídica es cuando los nuevos inversores no tienen claro el escenario regulatorio en el que tienen que tomar la decisión de inversión. En el pasado lejano (ajuste a la retribución de las renovables en 2014) y pasado reciente (algunos planteamientos en cuanto a la reforma del mercado mayorista que finalmente no se consideraron) tenemos algunos ejemplos de inseguridad jurídica para los productores de renovables. No obstante, y teniendo en cuenta todo esto, no se puede negar que España sigue siendo un país líder en atracción de inversión y comparativamente bien posicionado en términos de seguridad jurídica, aunque todo es mejorable.

P.- Otro tema que preocupa al sector es la retribución por el desarrollo de las redes eléctricas para el próximo periodo regulatorio. ¿Cómo se debe abordar esta situación?

R.- Es necesario una reforma integral. Si no hay redes, no hay ni generación renovable y demanda a descarbonizar. Y el marco actual de retribución se ha quedado desfasado. Urge revisar la tasa de retribución financiera y los valores unitarios de referencia para acomodarlos al nuevo contexto financiero. Es fundamental reformar el mecanismo de planificación y los procesos de tramitación para ganar agilidad en la ejecución de inversiones, incorporar nuevos incentivos y, sobre todo, volver a dotar del mecanismo de seguridad ex -ante a las inversiones. No parece lógico que en 2024 todavía estemos discutiendo retribuciones de hace más de 5 años, y las decisiones de inversión que toman hoy para el futuro todavía no sepan cómo se les va a retribuir.

P.- Las distribuidoras han dicho públicamente que si hay una mejora del marco regulatorio, estarían dispuestas a invertir más en España. ¿Considera que hay peligro real de fuga de inversión?

R.- Totalmente. Los inversores asignan los recursos financieros, que no son infinitos, en aquellos mercados y actividades donde el binomio rentabilidad riesgo se ajuste mejor a su perfil de inversión. Si es más interesante invertir otros países en lugar de España, lo harán. Y el problema no es que perdamos esa inversión en redes, sino todo lo que ello conlleva, que es la pérdida de inversiones en generación y demanda.

P.- ¿Se debería reconocer 'ex-ante' todos los costes e inversiones reguladas que las empresas distribuidoras declaran en sus auditorías?

R.- Desde luego es fundamental ir a un modelo con mayor seguridad para el inversor. El regulador, por supuesto, tiene que tener sus mecanismos para mejorar el modelo en base al cual se reconocen los costes, identificar casos fraudulentos, etc. Pero el modelo se debe basar en la confianza de que las inversiones que se aprueban 'ex-ante' se tienen que reconocer con posterioridad salvo que te hayas desviado de lo que se aprobó. Y si hay cuestiones de mejora, siempre hacia delante para el futuro, nunca de forma retroactiva.

P.- Y los valores unitarios, ¿están desfasados?

R.- Nuestro entendimiento es que sí. Tan sólo teniendo en cuenta la inflación, puede haber valores unitarios que estén un 30% desfasados, con un impacto importante en la rentabilidad que teóricamente los operadores de redes deberían tener. Muchos valores unitarios no se han actualizado desde hace más de 10 años, lo cual no parece ser muy lógico, especialmente teniendo en cuenta los últimos años de alta inflación.

P.- España no actualiza la tasa financiera con la inflación. ¿Esto debería cambiar?

R.- España es uno de los pocos países de nuestro entorno en el que la inflación no se considera intrínsecamente en el modelo de retribución. Recordemos que esta anomalía viene de una ley de desindexación aprobada en 2015 en un contexto totalmente distinto. Si no se actualiza automáticamente, se debería establecer un mayor compromiso de actualización de los valores unitarios de acuerdo a mercado, lo cual es otra forma igualmente válida de ir recogiendo la evolución real de la inflación.

P.- A día de hoy, ¿son las redes eléctricas un cuello de botella para avanzar hacia la descarbonización?

R.- En parte sí, porque hay una parte de la demanda cuyo 'driver' de descarbonización es la electrificación, como puede ser una parte de la industria no intensiva en calor, ciertos modos de transporte. Una industria que quiere cambiar una caldera de gas por una eléctrica normalmente requiere un incremento de potencia de suministro eléctrico y es en ese caso en el que la red se convierte en un cuello de botella. Además, si queremos que esa electricidad sea 100% renovable, necesitamos seguir conectando grandes cantidades de renovables y almacenamiento las cuales, a su vez, requieren más redes. Otro aspecto importante es el hidrógeno renovable como vector clave para la descarbonización. La hoja de ruta del hidrógeno implica conectar de nuevo grandes cantidades de renovables y demanda en forma de electrolizadores, y sin un mayor desarrollo de redes es complicado que esto suceda

P.- ¿Aboga por elevar el límite a la inversión que está ligado al PIB o por eliminarlo directamente?

R.- Hoy en día las necesidades de crecimiento de redes tienen poca relación con el crecimiento del PIB. Tiene más que ver con la necesidad de descarbonizar y la atracción de nueva demanda que normalmente no está recogida en los modelos de PIB. En este sentido, habría que eliminar el límite sobre el PIB y basarse más en modelos que garanticen la sostenibilidad económica del sistema eléctrico. Y probablemente algunas inversiones no tienen que pasar por ningún límite porque su 'business case' es muy obvio, y otras inversiones tendrán que ser analizadas en su conjunto pero, como digo, con otros parámetros de control que no sean el PIB.

P.- La patronal de las grandes eléctricas (Aelec) dice que una mayor inversión en redes no aumentaría la factura de la luz de los consumidores. ¿Está de acuerdo?

R.- No tengo los datos que puede manejar Aelec, pero a priori parece muy lógico lo que indican. Más inversión en redes, si conlleva una mayor demanda, significa un incremento de los costes totales para el sistema, pero a la vez más demanda sobre la que se diluyen dichos costes. Ese es el círculo virtuoso que hay que generar: más inversión igual a más demanda y, por tanto, no se genera un incremento en el coste unitario para el consumidor. No obstante, no sólo hay que tener en cuenta el incremento en los costes regulados de la factura, sino la factura total. Por ejemplo, ¿más inversión en redes para conectar más renovables puede significar un incremento de costes regulados? Lo desconozco, pero lo que sí está claro es que abaratará el coste de la energía en la factura, con lo que el 'business' case para el consumidor seguirá siendo positivo.

P.- Y qué me dice de la demanda. ¿Se está dejando de lado a la nueva industria y centros de datos que quieren llegar a España?

R.- La nueva industria electrointensiva que busca energía renovable competitiva se ha enfocado en España como en uno de los países con más atractivo. La calidad de las infraestructuras, el suelo, etc., son otros factores a tener en cuenta en esa decisión de localización. La conexión a la red no puede ser el cuello de botella, debería ser una ventaja competitiva teniendo en cuenta la calidad de nuestra red. Pero disponemos de unos mecanismos de planificación y acceso y conexión obsoletos para las potencias y el 'timing' que requieren estos nuevos proyectos para que la decisión sea finalmente España. Y mientras tanto, miles de millones de inversión y empleos que se quedan por el camino.

P.- Otra de las cuestiones que están encima de la mesa es un posible de los tramos horarios de la factura eléctrica, es decir, cambiar los peajes para adaptarlos a los precios del mercado mayorista y que sean más baratos en las horas centrales del día coincidiendo con la mayor generación fotovoltaica. ¿Sería bueno para la red eléctrica trasladar un mayor consumo a esta parte del día?

R.- Es una cuestión que se está debatiendo y trabajando conjuntamente entre los agentes y la Administración. Tiene todo el sentido del mundo que intentemos atraer demanda a las horas centrales del día en la medida que la generación solar es una de nuestra mayores fortalezas. En caso contrario, tendremos precios muy deprimidos durante el día y caros en determinadas horas de la noche. No obstante, estos ejercicios hay que hacerlos muy bien, para que no se generen desequilibrios. Por ejemplo, los costes de la red vienen condicionados por la demanda. Si bajáramos demasiado los peajes durante el día en proporción al incremento de la demanda que se produjera, se podrían generar desequilibrios de ingresos y costes.

P.- Se ha llegado a hablar de riesgo de apagón en España tras la activación del servicio de respuesta activa de la demanda (SRAD). España dispone de uno de los mejores sistemas eléctricos del mundo y parece que hay confusión alrededor de este tema.

R.- En España tenemos un sistema eléctrico muy robusto y el operador del sistema tiene muchas palancas para mantener el sistema funcionando sin riesgo. Desconozco si se ha producido un riesgo real, seguramente no. Lo más probable es que Red Eléctrica haya utilizado el SRAD porque ha entendido que era la palanca más eficiente para activar en esa circunstancia concreta. No obstante, si creemos que hay algunos elementos que nos tienen que preocupar. El deterioro del parque de CCGT es evidente (existen análisis que indican que tan sólo 17 GW podrían estar ya operativos), y por el contrario mantenemos la hoja de ruta del cierre nuclear en un contexto adicional de desarrollo casi nulo del almacenamiento. Si tenemos mucha menos potencia firme existente y la nueva potencia firme no llega, es obvio que nos quedaremos sin margen de reserva y el riesgo de apagón será, indudablemente, mayor.

P.- ¿Está España en condiciones de cumplir con el PNIEC?

R.- Si nos referimos al nuevo PNIEC, creemos que la probabilidad de cumplimiento es muy baja. En muchos de los objetivos clave como son el despliegue de generación eólica, almacenamiento, demanda, etc. vamos muy por detrás. El nuevo PNIEC era muy ambicioso y, por tanto, con una mayor complejidad de ejecución. Creemos que algunos de los objetivos necesariamente se van a tener que trasladar, al menos, a 2035.

P.- ¿Cómo valora el cierre nuclear?

R.- Bajo mi punto de vista, no tiene sentido. Es una tecnología firme, con unos costes competitivos, sin emisiones de CO2, y cuyo principal problema que son los residuos no se va a resolver por cerrar o prolongar unos años más. Por el contrario, cerrar la nuclear es, indudablemente, empeorar la garantía de suministro, encarecer el coste de generación e incrementar las emisiones. Todo ello, en un escenario de retraso en los objetivos de PNIEC, especialmente en aquellos que podrían justificar dicho cierre. Por tanto, ¿qué gana España con el cierre del parque nuclear en estos momentos? Creemos que nada.