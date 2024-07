La oposición venezolana demuestra tener el 73% de las actas y que su candidato barrió a Maduro

María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana, afirmó el lunes por la tarde tener más el 73,2% de las actas de las mesas electorales lo que probaría que su candidato, Edmundo González, ganó las elecciones presidenciales. Según Machado, Edmundo González habría obtenido 6,2 millones de votos. Eso daría, cerca de un 70% de las papeletas, que era la proyección de las firmas encuestadoras. Y el presidente chavista Nicolás Maduro solo habría obtenido 2,7 millones de votos. Por tanto, “Edmundo González es el presidente de Venezuela”, dijo Machado ante las cámaras.

“Me siento profundamente orgullosa de ser venezolana”, dijo Machado al principio de esta esperada una rueda de prensa en Caracas pasadas las seis de la tarde. “Tenemos cómo probar la verdad”, dijo Machado creando una enorme expectación ante los periodistas. Afirmó que mientras los chavistas estaban durmiendo preocupados en la madrigada del lunes, los especialistas de la oposición estaban ocupados verificando, impresionando, digitalizando, copiando y subiendo las actas a un portal web seguro, y que en ese momento estaban siendo consultadas “por líderes globales”.

Cerca de la medianoche, se conoció la dirección de la página web: https://resultadospresidencialesvenezuela2024.com/

Los electores venezolanos pueden ingresar con su identificación personal y comprobar su voto, lo cual sería una demostración clara de quién ha ganado las elecciones.

La batalla electoral entra en otra fase

Con esta maniobra táctica, esta batalla electoral entra en otra fase. Hasta el lunes a medianoche, el Consejo Nacional Electoral (CNE), que había dado por vencedor a Maduro, no había mostrado las pruebas de esa victoria chavista que, según ellos, daba a Maduro el 51,1% de los votos, y al opositor Edmundo González, el 44,2% de los votos.

Pero no ha cumplido con la ley que exige que el CNE haga públicas las actas de escrutinio de cada mesa electoral. Eso no ha sucedido. “Hasta que eso suceda, la única conclusión posible es que la victoria oficialmente declarada de Maduro es un fraude”, afirmaba en la red X Michael Reid, periodista de The Economist especializado en temas de América Latina. La única forma de neutralizar el golpe táctico de la oposición, es que el CNE y los chavistas muestren sus propias actas. La UE, España, EEUU, Brasil, Chile, la ONU y Colombia están exigiendo al gobierno de Maduro que presente pruebas de que ganó estas elecciones.

En cambio, la oposición ha demostrado que tiene las actas y que puede verificar la victoria de su candidato con un acto tan sencillo como entrar en una página web. Eso supone un giro insólito.

Desde la mañana del lunes 29 de julio, miles de venezolanos se echaron a las calles de todo el país en protesta por los “poco creíbles” resultados oficiales de las elecciones presidenciales. En muchas ciudades del país se empezaron a registrar caceroladas y serios disturbios. En Maracay, a una hora de Caracas, se desmontaron carteles de Maduro ante el aplauso de los manifestantes. En la ciudad de Coro, al oeste del país, los manifestantes tumbaron a martillazos una estatua de Hugo Chávez, el padre de la revolución socialista. Otras estatuas cayeron en Calabozo, Mariara y La Guaira, y la cabeza de una de ellas fue arrastrada en moto por las calles. Además, en La Guaira los manifestantes entraron en una empresa pública y sacaron un enorme retrato de Chávez para exhibirlo como trofeo.

En Barquisimeto y en Guácara, los manifestantes comenzaron a quemar los carteles con la imagen de Maduro que habían sido colgados por su partido en las elecciones. En Guarenas, cerca de Caracas, miembros de la Guardia Nacional se unieron a las marchas de protesta y en otros puntos del país se quitaron los uniformes. En varios puntos de la capital Caracas, se observaron manifestaciones y protestas con quema de cauchos, cierres de avenidas y choques contra las fuerzas del orden. Para sorpresa de los observadores, las protestas más radicales procedían de los barrios más humildes de la capital como Petare, la mayor concentración de chabolas de Sudamérica, o del barrio 23 de Enero, antaño bastión chavista.

“No creo que en los escenarios del chavismo-madurismo contara con una explosión social”, decía en sus redes sociales el periodista Ewald Schafenberg refiriéndose a la ironía de que hace 35 años un levantamiento popular fue el pistoletazo de salida del chavismo.

El chavismo sufre en estos momentos la ira del pueblo humilde que decía defender. Ahora el país entra en una etapa muy incierta. El fiscal de la república, Tarek William Saab, anunció una investigación sobre de la líder opositora María Corina Machado, por un supuesto ataque informático a las máquinas de votación que se habría perpetrado desde Macedonia del Norte. Esa excusa sirvió a otros mandos chavistas para amenazar a la población de que podría ser perseguida criminalmente si participaba en actos violentos. Entre ellos a Diosdado Cabello quien, en las afueras del palacio presidencial, con micrófono en mano, dijo sobre las protestas callejeras: “Si ellos quieren generar violencia aquí nos van a encontrar, nos van a encontrar dispuestos a defender el palacio, la revolución, la constitución y la victoria del presidente Maduro”.

Otra vuelta de tuerca que revela el nerviosismo del régimen es que ayer el gobierno anunció en un comunicado la retirada de embajadores de siete países: Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay. En la última hora de la tarde del lunes, fuerzas del orden se concentraron en los alrededores de la residencia del embajador argentino donde se encuentran asilados colaboradores de María Corina Machado. Sin embargo, poco después, columnas de motorizados de la oposición rodearon el recinto en apoyo de la embajada y sus inquilinos.

La clave de los próximos días va a ser la respuesta de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, la Policía Bolivariana y todo el aparato chavista que ha ido penetrando esas instituciones durante dos décadas y media. ¿Hasta qué punto van a defender un régimen que aún no ha probado que ganó estas elecciones llenas de irregularidades?

Las irregularidades, por calificarlas de algún modo, han llegado más allá de lo imaginable. En primer lugar, Maduro siguió haciendo propaganda electoral cuando ya había terminado la campaña y estaba prohibido hacerlo. En segundo lugar, no hay constancia de que en miles de centros se hayan transmitido los datos correctamente o a tiempo al CNE. En tercer lugar, se desalojaron con violencia a los testigos (miembros de mesa) de la oposición en muchas mesas. En cuarto lugar, en otros centros electorales se retrasó la apertura de la mesa, o simplemente se impidió a la oposición participar en el recuento. En quinto lugar, no se sabe bien cómo se cocinaron los resultados finales, pues el CNE no permitió observadores independientes.

Y, por último, se impidió la visita de ex mandatarios de otros países latinoamericanos, así como de periodistas. El lunes en la madrugada los chavistas parecían exultantes con la victoria electoral de Maduro. En cambio, los partidarios de la oposición parecían abatidos moralmente, pues pensaban que se repetía la misma jugada de otras elecciones sospechosas. Pero a medida que avanzaba el día, las protestas en todo el país y la rueda de prensa de María Corina Machado les hicieron pensar que las cosas ya no eran como siempre.

'No es lo de siempre'

Un artículo titulado “No es lo de siempre” escrito por el ensayista Roberto Casanova, fue compartido en redes como si fuera el grito de guerra. “El régimen no quiere reconocer su enorme derrota y está realizando un fraude monumental. ¿Podíamos realmente esperar algo distinto de una dictadura? Pero con las actas en nuestras manos demostraremos a todos –a civiles y a militares, a venezolanos y a extranjeros– esa sucia y desesperada jugada”.

Este martes 30 de julio la oposición y el chavismo han convocado manifestaciones de apoyo a sus causas. La oposición ha invitado a concentrarse pacíficamente en los barrios de todo el país de 11.00 a 12.00 hora local, mientras que el gobierno chavista pide una gran manifestación en Caracas a las 14.00 horas de este a oeste que culmine en el Palacio de Miraflores. Puede ser el canto del cisne del chavismo o de algo que nadie es capaz de adivinar.