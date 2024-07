La OCU recomienda las cuatro inversiones más seguras para el pequeño ahorrador.

Letras del Tesoro, depósitos, acciones, criptomonedas… los ahorradores tienen decenas de productos de inversión para rentabilizar su dinero. Pero no todos tienen las mismas características ni pagan lo mismo. Sin embargo, la remuneración que ofrecen no es el único aspecto fundamental que los usuarios deben revisar. El riesgo que implica cada producto es diferente y no todos los perfiles financieros pueden asumir el mismo grado de riesgo asociado.

Para aquellos que buscan rentabilizar sus ahorros a bajo riesgo la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha elaborado un ‘semáforo de riesgo’ que ordena los 12 tipos de productos de inversión que hay actualmente en el mercado, de más a menos seguros. Entre ellos, destacan como los cuatro productos de inversión más seguros las Letras del Tesoro, las cuentas de ahorro, los depósitos a plazo fijo y Bonos y Obligaciones del Estado.

Rentabilizar el dinero con el respaldo del Estado

Las Letras del Tesoro son deuda a corto plazo (3, 6, 9 y 12 meses) que sale al mercado mediante subasta y se emite al descuento, por lo que el precio de compra es inferior al valor nominal. Este valor es de 1.000 euros y, en el momento de la compra, ya se conoce la remuneración que se va a obtener y el plazo.

Aunque la rentabilidad ofrecida en las subastas de julio han caído en algunos de los plazos, los intereses adjudicados siguen siendo altos, alcanzando el 3,325% a 3 meses, el 3,456% a 6 meses, el 3,419% a 9 meses y el 3,392% a 12.

Remunerar los ahorros sin perder la liquidez

Las cuentas de ahorro también han trasladado las subidas de tipos del Banco Central Europeo a los intereses ofrecidos a los clientes. Uno de sus puntos fuertes es que el cliente mantiene el acceso a su dinero y su riesgo es que el banco quiebre, en cuyo caso el Fondo de Garantía de Depósitos prestaría su cobertura hasta un máximo de 100.000. Las más interesantes ofrecen hasta un 3,7% de interés anual.

La oferta de depósitos a plazo fijo es mayor

A través de los depósitos a plazo los clientes conocen el rendimiento que van a obtener por su dinero de forma anticipada y también el plazo en el que lo recibirán. Aunque durante ese periodo el capital se inmoviliza y no todos los bancos permiten a sus clientes cancelar el depósito de forma anticipada. Los que lo hacen suelen castigarla con la pérdida de los intereses generados hasta la fecha. Los depósitos fijos implican el mismo riesgo que las cuentas y funcionan bajo las mismas garantías. Los mejores superan el 3% de interés anual.

Así funcionan los Bonos y Obligaciones del Estado.

En España, el Tesoro emite bonos a 3 y 5 años y obligaciones a 10, 15, 30 y 50 años. El dinero se recibe al vencimiento, pero el cliente recibe el interés de forma periódica. Aunque, si se necesita vender antes del plazo de vencimiento, podría tener pérdidas. Las obligaciones a 10 años, por ejemplo, ofrecen un rendimiento que ronda el 3,4% anual.